成倫敦設計主題 人氣波鞋走入博物館

【明報專訊】皮鞋變波鞋，可能是近年鞋櫃的新常態。特別是35至45歲這個年齡層，變化尤其顯著。一方面是年紀大，貪舒服比貪靚更重要。另一方面，因應奢華品牌加入波鞋戰線，令波鞋亦能出席大場面，隆重場合亦不介意波鞋入席。因為COVID-19，全球博物館走入谷底，如何打響重開頭炮成為各個博物館的難題。一向以設計為收藏着眼點的倫敦The Design Museum，選了一個很不錯的再戰回歸主題——波鞋。

近年博物館都以時裝相關的展覽作為殺手鐧，以時裝品牌的效應引人入場。但不論藏品種類，收藏本身是一難事。先不論財力與空間的投資，單是保養便有一定難度。如去年開始在倫敦Victoria and Albert Museum（V&A）舉行的Bags: Inside Out，不少藏品的狀態也算良好，但其實皮革本身需要保養，發霉刮花事小，皮革因年月而乾到裂才是難以逆轉的必然定律；所以當The Design Museum舉辦由Ligaya Salazar策展Sneakers Unboxed: Studio to Street展覽時，不禁令人思考，波鞋如何能歷久常新？特別是不少波鞋均以塑膠或類近物料製成，除了有乾裂、氧化、變黃等問題，更可能因為溫差而溶解。這種物料帶來的先天缺陷，可能令不少人對收藏波鞋卻步。但現實是波鞋二手巿場有價有巿，單看展覽冠名贊助是二手波鞋網購平台StockX，又或是Nike在2019年取得Blockchain防偽專利技術CryptoKicks一事，足以印證我們正活在購物當投資的年代，而波鞋正是炒賣熱門選擇之一。

波鞋象徵的文化意義

舉辦波鞋展，難度之一在於如何讓觀眾區別到展覽跟坊間波鞋舖的不同空間感。Nike的Nike Live，adidas的NBHD，又或是Snarkitecture為街著品牌kith設計的專門店，他們的室內設計都早已超越純賣貨而更着重購物體驗，大大推高了觀眾對展覽空間的期待門檻。展出約270多個鞋款的Sneakers Unboxed展覽，下了不少策展工夫來突顯展覽應有的空間感，如將Keith Haring、Andy Warhol等普普藝術，與Nike的名牌聯名系列如Jordan 1 Retro High Off-White Chicago、Air Dior等同場展出，或是展出KRAM/WEISSHAAR與adidas合作的立體編織實驗企劃FUTURECRAFT.STRUNG的製作機械，最新的科研物料等，讓觀眾能感受到有別於走入波鞋街的感覺。

整個展覽分為Style及Performance兩大主題。當然，經典鞋款如Reebok Pump Fury、Air Jordan、Nike Air Max等都會找得到，而一如大部分展覽，均聚焦於波鞋象徵的文化意義及社會連結，由社會主軸變化如工業化，到次文化如hip-hop、限量版本排隊等均有所涉獵。除了照顧主流朝聖元素，展覽更有趣的是展示波鞋設計如何面向未來，如用上以環保為主軸物料選取的代表作adidas Stan Smith Mylo，Hermès亦有選用此Mylo菌製皮革作素材。另一個科技躍進之選，是Puma聯同MIT Design Lab及Biorealize合作的Breathing Shoe，採用特別素材，讓細菌按腳面溫度蠶食成鏤空鞋面，能個人化地透氣。這個未來角度，更能帶出波鞋發展不離科技躍進的規則。

如果將這個展覽放諸於文化層面，更有趣的閱讀是在這個碎片化的世代，博物館或文化企業還有什麼方法做到年輕化同時結聚人氣。V&A舉行的Bags: Inside Out或其他設計師回顧展，展覽能吸納不少女性及時裝愛好者；The Design Museum所選的波鞋在題材上比時裝或手袋更能打破性別及年齡規限，面向大眾同時令博物館年輕化。Madonna在2000年推出Music一曲，歌內有一句Music makes the people come together，但時至今日，音樂號召力亦變得專精。其他文化產業如電影或電視亦面對難關，能造成的普世影響力，相比起波鞋而言可能變得渺小。在文化產業的號召力日漸短缺的年代，也是博物館或文化企業需要面對的新種難題。

具年輕化作用 引起普羅大眾共鳴

展覽策展人Ligaya Salazar說：「我亦未能想到下一個能年輕化同時具同等或更高普及程度的主題。今個展覽剛好在一個重要的時間交差點舉行，如波鞋二手巿場的成熟、高級品牌加入巿場、網上文化等，同時波鞋在個人及文化層面都有其他物件沒有的價值，令波鞋展在今時今日能引起前所未有的迴響，成一個具年輕化作用同時能引起普羅大眾共鳴（universal）的展覽題材。相比起來，我在2008年為V&A策劃的Fashion V Sport展覽，便沒有同樣的號召力。當然，大品牌的回顧展總有品牌效應帶來的聲勢，但普及程度跟波鞋始終大不同。」

■Sneakers Unboxed: Studio to Street展覽

網址︰bit.ly/2TWE6mP

文︰Dawn Hung

編輯：陳淑安

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