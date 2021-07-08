為何一閃一閃？有紅有藍？ 仲夏夜星空解密

香港的夏天，空氣質素相對其他季節好，能見度高，能看到更多星星。圖左所見的是夏季大三角，由天鷹座的牛郎星、天琴座的織女星和天鵝座的天津四組成。（許浩強提供）

【明報專訊】「問那星點解要照耀，千秋也未疲倦……」1980年代經典民歌《問》，已令人對高掛夜空的星體產生興趣。到今天，喜歡看星星的人愈來愈多，每逢有特別天文現象，好像去年12月的雙子座流星雨和今年5月的「超級血月」，都吸引了大批市民仰望天空及拍照。

但除了欣賞美麗的星空，大家又有沒有想過星星為何會閃爍？真的如歌詞所寫「為怕海漆黑裏寂寞，星光給慰藉半點」？星星的真身又是什麼？請來專家為我們解密星空。

自主發光的恆星

太空館一級助理館長（青年節目）陳俊霖表示，一般所講述的「星星」都是指自主發光的恆星（star），「人類自古以來就觀察天體，並以此作占卜、判定方位之用。直到近幾百年，我們才發現，天上的星星其實都是一顆一顆非常遙遠的『太陽』。近200年，人們更發明了不同的觀測工具，進一步印證這個說法」。

夜空中除了恆星，也有其他閃閃發亮的天體，包括太陽系中反射到太陽光線的行星（planet），如金、木、水、火、土星等。如用天文望遠鏡進一步觀看，更能見到同樣反射陽光而發亮的衛星（satellite）。

至於恆星是什麼？為何只有它們得天獨厚，能夠自己「發光發熱」？我們先從距離最近、認識最多的恆星「太陽」開始。

顏色取決於表面溫度

記得小時候上自然課，老師都會把太陽形容為「燃燒中的火球」，但原來這不是事實。星匯點創辦人蔡錦滔解釋，因為萬有引力的緣故，在外太空中的一些氣體，如氫氣、氦氣等，會慢慢互相吸引，聚集成壓力和密度都很高的一團氣體，並產生名為「核聚變」（或稱核融合）的反應，把當中一部分的物質化為光與熱，類似於「燃燒」，其他的恆星也是同理。

認真觀察，每一顆星發出的光芒都有點不同。可觀自然教育中心暨天文館天文統籌許浩強（許sir）解釋，星星所呈現的顏色取決於其表面溫度，溫度愈高，恆星便愈會呈現出偏藍、白的顏色，溫度愈低，就愈會接近紅色。舉例如織女星的表面溫度達10,000℃，呈現白光。天蠍座的α主星「心宿二」約4000℃，呈現紅色。而太陽的表面溫度約6000℃，則是橙橙黃黃般的顏色。

太陽以外最近恆星 距4.2光年

古人曾經提出「蓋天說」，天空是一個「罩子」，罩在平面的地球上，所有星星都在這個罩內。但事實上，每顆星星跟我們的距離都十分遙遠，同時體積十分龐大。就算是最近的太陽，根據美國太空總署（NASA）的資料，我們跟太陽之間的距離也有1.496億公里。許sir補充，太陽以外另一顆最近我們的恆星，即位於半人馬座的比鄰星，距離已經要用到「光年」作為單位，約4.2光年。若「強行」換算成我們熟知的公里，根據NASA，1光年約等於9萬億公里，是名副其實的「天文數字」。

部分星星不會閃

看到天上星星一閃一閃，讓記者聯想到家中「火牛」壞了的書桌燈，時光時暗。蔡錦滔卻表示，在大部分情况下，星星會持續發出穩定的光。我們看到星星閃爍，全因大氣層中的空氣不停擾動，折射了部分星星的光；有時候，其他懸浮在空氣中的微粒，如水氣和污染物，也會進一步折射、遮擋光線，令「閃」的頻率更高。

陳俊霖補充，同樣在太陽系裏面的行星、人造衛星等，因它們跟地球距離較近，就算有部分光線被折射，大部分的光線仍能到達地球，並不會閃，因此「會不會閃」也是判別恆星與其他天體、發光體的好方法。

文：唐可怡

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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