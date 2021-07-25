【明報專訊】編按：支聯會副主席鄒幸彤被捕還押，支聯會早前宣布遣散所有職員，並有半數委員辭任。本刊早前刊出鄒幸彤身處內地的伴侶、本身是維權作家的野渡的文章，其後野渡收到鄒的獄中回信，他亦回了信，傾訴思念並在信中求婚。書信中提及兩人過去一邊想像被捕一邊計劃家庭，時代劇變顛倒了兩人原先的想像，帶來了意料之外的發展。

肚肚（1）：

終於看到你的文了（2）。

在看到之前已經有很多探訪的人跟我提起過，一致的評價均是肉麻！太肉麻！到真的看到了，我只能說，非常同意！肉麻死了！

我不像你呀，既然知道在這裏寫信不可能有私隱，很多話我就寫不出來了，我臉皮可薄了，你不是常說你無所不能，說我們心有靈犀嘛，那你就當你已經用腦電波接收了我想說的所有肉麻話吧，嘿嘿。

其實目前的情况，大概都不在我倆一開始的設想之中，在裡面和在外面的角色，是完全倒過來了。從認識你之初，你就一直處於被捕風險之中，我是記得那時初來廣州找你，你給我指出無數對着你家窗戶門口的攝像頭，給我指出那個警察特意為監控你而搭的哨崗，然後我們下館子吃飯，旁邊桌子的高個便衣警察—直盯梢着我們。

從與你的相處之中，我慢慢學習着如何與老大哥的監控共存，學習着如何用各種奇奇怪怪的方法誤導跟蹤者，逃避大數據的記錄。我學着習慣你會在敏感日子被旅遊被帶走被軟禁，學着處理你兒邊小伙伴突如其來的被捕，學着準備不知道哪天，你也會突然消失在中國司法的黑洞裏，然後兩三年不會有你的任何音信。

大概是因為有你的這重關係，我有幸看到了中國民主運動鮮為外界所知的一面，認識了許多有趣的、可敬的、可愛的人和事，也更堅定了要為這場運動出一分力的決心。難得有這麼一個位置和機會，起碼我能當個橋樑吧，把中國民間的聲意和努力傳遞出去，讓那些在做對的事的人們不至孤立無援。就算不為什麼微言大義、策略考慮，只為你在那裏，也就夠了。

我是知道這場民主運動對你的意義的，知道你放不下那些逝去的和還在掙扎的前輩和友情，我也不願你放棄理想，離開去做一個無根的人，所以選擇是很容易的：我上來，和你在廣州築個小家，一邊繼續開創運動的可能。婚也是要結的，就算只是為了那個家屬的身分，在你出事時能處理一些事務，但孩子是不能要的，既然已選擇了和專制對抗這朝不保夕的路。

一切本來在按部就班地走，就缺少你應想不出來的，而我要求說要十分浪漫的求婚，哼，你不好好求，我才不理你呢。

可我卻突然被困在香港了。

2019年初那次突然被禁止入境，是我倆都沒想到的。那天本來是要去陪你和你母親祝壽的吧，最後去不了，讓她老人家失望了。後來再試過幾次闖關，都沒成功。那時還想，過了六四30周年就好了吧，可接下來形勢如脫韁野馬般發展，反送中、疫情、國安法、鎖港條例（編按：政府修訂《入境條例》，訂明保安局長可訂立規例，賦權入境處長「指示某運輸工具可或不可運載某乘客」，8月起生效）一樣樣的砸過來，這是連闖關的機會都不再有了，而我也被時勢推着走到前台，走向獄中。抱歉呢，竟然彎道超車， 先你一步去坐牢了。

沒想到2018年那趟即興的水鄉遊，竟會變成最後的道別。而且這兩年半的分別，大概還遠遠未到盡頭。

但我們又是幸運的，打壓沒有按照我們預想的劇本發生，所以我才能繼續和你這樣隔空通訊，而不是要擔心你在受着怎樣的酷刑，出來會不會變了一個人。在這點上，香港的監獄還是比國內好很多的。

而最幸運的，還是在爭取民主的路上，能和志同道合的你並肩同行。

只是我們結束專政的步伐真的要加快點了，要不然何年何月才能再見面呢~

P.S. 明明說了不寫肉麻的話，但寫完還是有點麻……

（1）肚肚是野渡的朋友們對他暱稱

（2）指野渡在7月4日《明報》上刊發的文章〈這座城，那個人〉

…………………………

彤：

見字如晤。

輾轉收到了你自獄中寫的信。在時間已完全網絡化的時代，我們還要被迫以緩慢的信件來交流，既不幸也幸運。

不幸的是因為我們生活在意圖扭曲自由與尊嚴的極權社會下，與我們倆相伴的是漫長的分隔兩地不能相見的思念，現在更增添了你被鎖進專制牢籠下切切的牽掛。

幸運的是我們在這暗夜中始終不息地追尋光明，那美好的仗我們沒有停止打過，當走的路我們不曾停過步伐，當持的信仰我們守住了。更幸運的是，這一路上有你相伴。

有你相伴，是造物主對我今生最大的恩賜吧，即使咫尺天涯，即使你現在大欖小監獄，我在天朝大監獄，但我們彼此的思念從不止息，古詩所言「天涯若比鄰」說的就是我們此刻的狀態吧。

在這個荒謬的世界，如果沒有愛，沒有一生牽掛的愛，沒有刻骨銘心的愛，那我們的生命還有什麼可以留戀和意義呢？我們有了彼此，內心不再荒蕪，才更有了前行的勇氣與力量吧。

我們原來對未來無數的想像，都在時代大潮的衝擊下超乎我們的預估。我們曾想像過香港的自由會被溫水煮青蛙慢慢消耗乾淨，卻想不到今日如疾風暴雨般急速劇變；我們曾想像過你會以家屬身分為身陷囹圄的我奔走，卻想不到今日我是在給監獄裏面的你寫信。

前幾天朋友放映了《我們也許相遇》，一看到你出現的鏡頭，淚水就不由盈滿了眼眶。即使以前已經看過很多次，但在你失去自由後重看，心情完全截然不同，同時是愈加思念你的原因吧。

我現在到了武漢，想起我們曾相約在春天到這裏看櫻花。現已盛夏，花事不再，你亦在你們從未遇到的徹骨酷冬中置身囚籠，固然是求仁得仁，然而在至親的心中，隱痛難以平息。何時我們才能在櫻花爛漫時，攜手共賞呢？

與思念相隨的，還有對參與迫害你的每一個極權機器幫兇與幫閒的憤怒。他們的先人千辛萬苦逃出極權的鐵幕來到香港的時候，是絕對想不到他們的子孫會墮落到成為專制的劊子手，為一己私利，把先人珍重並用生命追求的自由棄如敝屣，再三踐踏。

這些有名有姓的幫兇與幫閒我都會記住，魯迅有言「讓他們怨恨去，我也一個都不寬恕」，我可以原諒施加予我不幸之人，卻難原諒傷害你的幫兇與幫閒。所有的罪與惡都一定會有應有的結局，這人類自由進步的歷史大勢，不會因為烏雲暫時遮擋了光明而改變，真正的光明決不是沒有黑暗的時間，但永不會被黑暗所掩蔽。

你說要給你一場浪漫的求婚。世上總有人想出千奇百怪的求婚方式，但是有什麼比得上你在小監獄我在大監獄，比得上在這互聯網時代讓你的朋友們成為傳書的鴻雁，比得上在今天7月13日曉波忌日這我們共同記憶的特殊日子，比得上在這黎明前最黑暗的此刻更加浪漫，更加讓我們銘記於心的呢？

以在我靈魂裡為你吟唱的歌謠為證，以傳信的朋友們為證，以監獄審查信件的人員為證，以所有看到此信以及所有關心你處境的人們為證：

彤，你願意嫁給我嗎？

你願意成為我的一生牽手嗎？

不再有荒蕪的地

燃燒的荊棘路鮮花盛開

靈魂褪去了塵垢

當你與我牽手一生

當黑暗比光明更亮

當奴役比自由更多

請你成為我的一生牽手

從此

光明比黑暗更亮

自由比奴役更多

這世界沒有比你更好的美好

我因你而美好

這世界沒有比你更美的珍愛

我因你而珍愛這世界

從此以後

風雪是你

春夏是你

你就是世界

世界就是你

只盼與你

牽手一生

愛你的肚肚

2021年7月13日

編輯•王素怡

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