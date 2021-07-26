煮得smart：低卡芋絲 腸胃清道夫

【明報專訊】芋絲（shirataki或konnyaku noodle）來自蒟蒻（konjac，或稱魔芋），屬五穀類，主要營養成分為葡甘露聚醣（glucomannan）。芋絲成分中97%都是水，不含脂肪，蛋白質和澱粉質含量亦十分低，是素食的一種。

減廢物與腸接觸

每100克芋絲僅含有約5至15kcal的熱量，低卡之餘又飽肚，所以歸類為低熱量食品。食用芋絲最大的好處，在於它的特殊成分——葡甘露聚醣，與果膠同屬水溶性纖維，由於人體消化系統不會將它消化和吸收，所以沒有熱量；加上這種成分能促進腸胃蠕動，預防便秘，有「腸胃清道夫」之功能，更能減少體內廢物與腸道接觸的機率。另一方面，葡甘露聚醣具有吸水能力，可在腸胃內吸收水分後膨脹，增加飽肚感，間接減低食慾，減少熱量攝取。

營養價值低 長期吃可致血糖低

芋絲經過加工後，原有維他命和礦物質會流失，所以並沒什麼營養價值，不能長期以芋絲作為五穀類食用，否則有可能令血糖低，導致身體不適和手軟腳軟。由於芋絲澱粉質含量十分低，因此能夠抑制血糖值的上升，有助糖尿病患者控制血糖。但要小心的是，由於芋絲沒有太多澱粉質，幫助血糖控制的同時，此食物也不能使血糖上升，所以糖尿病患者在食用芋絲時應多加留意。

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■香芒蝦仁芋絲米紙卷（圖）

◆材料（2人分量）：

越式米紙 4片

芒果 半個

芋絲卷 4個

蝦仁 12隻

小豆苗 適量

紅蘿蔔（切幼絲） 適量

橄欖油 1茶匙

調味料：

鹽（或雞粉） 1/5茶匙（或3/5茶匙）

麻油 1/2茶匙

胡椒粉 適量

酸甜汁：

泰式酸甜醬 2/3湯匙

白開水 1/3湯匙

靑檸汁 1/2湯匙

◆做法：

1.蝦仁加入調味料醃30分鐘，用易潔鑊燒熱橄欖油炒熟，待涼備用

2.芒果起肉切條；芋絲卷 冲洗乾淨，瀝乾水分，翻開備用

3.米紙輕輕浸於暖水中5秒盛起，平放在枱上，鋪上3隻蝦仁、芒果條、紅蘿蔔絲、小豆苗、芋絲

4.米紙兩邊摺向中間，然後捲成春卷狀，可隨意伴酸甜靑檸汁食用

文：羅曼詩（基督教聯合那打素社康服務社區營養服務註冊營養師）