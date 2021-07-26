養生帖：帶下病 睇色辨體質

【明報專訊】帶下本不是病。正常情况下，女性陰道有小量透明無臭味的分泌物，以潤滑保護陰道的黏膜。帶下病一般指帶下量明顯增多，色、質、臭氣異常，伴全身或局部徵狀，如陰部搔癢，是婦科常見病，中醫稱為帶下病。帶下病亦以帶下顏色命名，以赤帶、黃白帶、赤白帶、白帶、黃帶較為常見。中醫認為帶下可反映體質的偏頗，是身體發出的警號。

分泌物異常 伴陰部搔癢

結合現代醫學來說，常見陰道炎、子宮頸炎、盆腔炎等急性婦女炎症疾病，而透過顯微鏡檢查，可診斷出滴蟲陰道炎和霉菌性陰道炎。前者特點是帶下呈灰黃色泡沫，稀薄而有臭味，且外陰搔癢，陰道壁有紅點；至於霉菌性陰道炎，帶下呈乳白色豆腐渣形態，外陰奇癢難忍，於陰道壁附一層白膜且不易擦去。

臨牀上，根據患者體質及帶下質、量、色，帶下病可分為脾虛兼濕型、肝鬱濕火型、腎虛型。治療方法如下：

1. 脾虛濕困

治則：健脾祛濕止癢

材料：黨參20克、茯苓20克、 甘草15克、澤瀉15克、薏仁30克、白蘚皮15克、茜根15克、海螵蛸20克、椿根皮12克、蓮鬚20克

2. 肝鬱濕火

治則：清肝瀉火，祛濕止癢

材料：龍膽草6克、當歸10克、柴胡12克、澤瀉20克、黃芩12克、地黃20克、甘草10克、車前子15克、木通12克、茜根15克、白蘚皮15克、黃柏10克、薏仁30克、海螵蛸 30克

3. 腎虛帶下陰道乾澀

治則：補腎陰

材料：丹皮10克、澤瀉20克、地黃20克、山茱萸15克、黃柏12克、茯苓30、山藥30克、石斛15克、茜根15克、海螵蛸20克、甘草10克

湯品推介

山藥參豆祛濕湯

材料：山藥30克、黨參30克、扁豆30克、芡實30克、蓮子30克、薏仁30克、瘦肉適量

功效：補氣、健脾、祛濕

製法：洗淨材料，加入約1000毫升清水，以大火煲滾再轉文火煎1.5小時，調味食用

外洗方

材料：蛇牀子、百部、土槿皮、銀花、川椒、枯矾，各20克

製法：加入約2000毫升清水，以大火煲滾再轉文火煎1.5小時，外洗患處

文：陳竟華（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）