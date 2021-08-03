夜光腕表 吸光「叉電」再發光

常用夜光物料——腕表界最常用的Super-LumiNova夜光物料，最近推出最高級的Grade X1級別，發放夜光2小時後的亮度比Standard Grade高60％。圖為Panerai用上Grade X1的PAM1117 Luminor Marina腕表。（Panerai提供）

【明報專訊】一枚腕表的製作，背後牽涉多個科學範疇，最多人留意的可能是機芯零件的機械設計、表殼物料的研發等。至於表盤顯示時間的部分，大家多只留意到其佈局設計，以為沒什麼值得深究的地方。近年運動和潛水表款大熱，不少品牌也在腕表表盤指針和時標位置加上夜光塗層，你有想過夜光背後的原理是什麼嗎？

昔日用放射性鐳、氚 危害健康

夜光塗料約在20世紀初發明，最早期是採用放射性物料「鐳」（Radium）。二手高級腕表平台Watchfinder & Co.鐘表專家Andrew Morgan表示，後來物理學家居禮夫人（Marie Curie）深入研究後，發現鐳具有相當毒性，可引致多種恐怖疾病，甚至死亡，於是大家開始使用另一種毒性相對較低的物質——「氚」（Tritium）代替。

然而氚始終也是放射性物料，仍然潛在健康風險，1993年起，業界開始使用不具放射性的塗料LumiNova。LumiNova是日本人的專利發明，瑞士RC TRITEC公司獲授權，以Super-LumiNova的名字生產和銷售。

Andrew指出，Super-LumiNova跟鐳和氚的發光原理不同。加入鐳或氚成分的夜光塗料，是屬於放射性發光（radioluminescent），在它們放射性衰變（decay）時，釋放出的能量會令硫化鋅（zinc sulfide）發光，故以鐳和氚製作的夜光物料會加入硫化鋅。這種放射性發光可以持續數十年的時間，直到硫化鋅破爛為止。但Super-LumiNova物料的主要成分是鋁酸鍶（strontium aluminate），它是一種非常有效的磷光體（phosphor）化學物。磷光體是指能夠吸收能量，再以光的形式慢慢釋放能量的物質，原理就像充電池一樣。

夜光8種色 日光下變化萬千

曾有收藏家說過Super-LumiNova物料很貴，真的嗎？Andrew說：「算不上很貴吧！4g重的Super-LumiNova物料套裝的價錢大約是400港元。」一枚夜光腕表一般用不上1g。他續稱，Super-LumiNova會被製作成陶瓷粉末狀，融入漆中，像顏料一樣在需要的地方塗抹上色，塗料乾後便會變硬定形。在製作過程中也可用上稀釋劑，以調校塗料至所需的黏度。

現時坊間的夜光塗料較常見的夜光顏色為綠色、藍色和白色，但日光下原本的顏色卻變化萬千，可以有米色、橙色，甚至灰黑色等選擇。Andrew解釋，這是因為Super-LumiNova本身可加入不同顏色化合物，改變它的物理狀態（physical state），除了日光下的顏色，也可改變它在放光狀態（emission state）時的顏色。「現時業界應用的Super-LumiNova，在日光下大約有3000種不同顏色，而發光狀態的顏色則有8種。造成不同顏色背後的成分，是業界嚴密守護的秘密！」

舊物料褪成奶油色 懷舊表愛用

雖然Super-LumiNova成為腕表甚至其他行業的主流夜光物料，但在個別腕表上仍可以找到鐳和氚物料留下來的痕迹。Watchfinder & Co.香港和澳門地區主管Antoine Berardi說：「不少表迷喜歡的Panerai的Radiomir和Luminor系列名字，正是源出於以鐳和氚為基礎製成的兩種夜光物料。」

Panerai在1916年研發名為Radiomir的物料，以鐳元素為基礎，能夠發散出強烈的夜光效果，被品牌應用到腕表以至指南針、深度計等其他相關潛水工具，方便在水中和夜間使用。但因為其放射性，長時間佩戴對人體造成影響，品牌在1949年註冊專利Luminor夜光物料，Luminor是含氚的化合物，物料名字着眼在其發光特點，淡化氚的放射特質。時至今日，品牌已轉用Super-LumiNova物料，Radiomir和Luminor只是系列名字，以紀念其歷史，並不會發放輻射。「舊有以鐳或氚物料製成的夜光塗料，會隨時間慢慢褪色成一種淡淡的奶油色調，這種顏色近年便經常在復刻懷舊表款中複製應用。有些人很喜歡這種懷舊的味道，也有人認為那是造假，覺得討厭。不同人對夜光物料的觀感也很主觀，說到尾是各花入各眼。」Antoine說。

「我個人認為其中一枚最值得收藏的夜光腕表，是設計相對特別，以石英推動機芯的élégante by F.P.Journe Titalyt腕表。腕表用上鈦金屬酒桶形表殼，整塊表盤均塗上夜光物料。表盤上可看到機芯內置的小擺陀，擺陀會監測腕表的動作，讓腕表自動切換成閒置或使用狀態，以節省電池用量。」夜光功能雖然有實際作用，但現時腕表界將它視為設計的一部分，Titalyt腕表在特別的夜光設計同時融合了其他複雜的製表技術，令Antoine特別留意它。

夜光常用藍綠色

X1級物料最高質

瑞士製表用的Super-LumiNova，均由當地RC TRITEC公司生產，共提供8種顏色系列，包括BL（Blue Line藍色）、GL（Green Line綠色）、VL（Violet Line紫色）、WL（White Line白色）、YL（Yellow Line黃色）、OL（Orange Line橙色）、PL（Pink Line粉紅色）和UL（Ultramarine Line群青藍色）。由陽光下走到黑暗環境時，人眼對綠色最為敏感，而在暗黑環境下，藍色則最易被眼睛接收，因此這兩種是最常用的夜光顏色。Super-LumiNova物料亦會按質量分為Standard Grade、Grade A和Grade X1等級，以後者的夜光表現最佳。Grade X1發放夜光2小時後的亮度，會比Standard Grade高60%。

文：張曉冬

編輯：林曉慧

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