透氣看結構 導濕排汗看材質 選夏天衫 棉舒適但難「散水」

全自動透濕率分析儀——面料覆蓋在裝有一定水量的蒸發杯表面。將蒸發杯放入一定的溫濕度環境下，測量並計算24小時後透過每平方米面料蒸發的水分。（曾憲宗攝）

DryRate 201 乾燥速率測試儀——布料下是加溫板，可模仿人體在37℃流汗的情况，因為水的蒸發能夠帶走熱能，當水分逐漸被帶走，溫度也會隨之改變。透過這原理，監測衣料溫度變化，便能得出其「速乾」程度。（曾憲宗攝）

【明報專訊】8月的太陽變得愈來愈「毒」，在戶外多走幾步已經汗流浹背。如果穿了不合適的衣服，又侷又熱，那就「火上加油」。

很多人說夏天就要穿純棉，吸汗又親膚；麻質通爽散熱；近年出現的「涼感科技」衣服，聲稱能讓體感溫度降低……究竟炎炎夏日，穿什麼才能涼快舒適一點呢？請來衣料專家與專科醫生，一同解構夏天選衣重點。

想知道不同衣料的特性與用途，第一步要先了解衣料從哪裏來。香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲解釋，就成分來說，衣料可以簡單分為三大類別：天然、再生及合成物料。

天然：棉親膚 麻透氣 羊毛柔軟

任何取材於自然界，並經過加工，但沒有改變它的化學特性，都能稱為天然物料，當中又可以分為植物類和動物類。植物類就是最常見的棉、麻，主要以植物纖維素構成，棉質相對親膚，同時十分吸水（吸汗）；麻質較粗糙，親膚度不及棉，但透氣度強。至於動物類的天然物料，如蠶絲、羊毛等，質地相對柔軟且延展度高，不過由於它們的主要組成部分是蛋白質，在使用和處理上都要更注意，尤其要避免日曬和使用含酶清潔劑。

混紗結合不同纖維 具多種特性

第二類衣料是再生物料（regenerated fibre），它的原材料都是來自植物，如樹葉、樹皮等，經過一系列加工與化學處理，出來的布料會具有原本植物的特性，以嫘縈（rayon）作例子，將植物的纖維素經化學處理再抽壓成絲，既有植物那種吸水度佳的特性，而因纖維經過處理，出來的絲線可以更幼細。

最後一類為合成纖維（synthetic fibre），所有原材料都是經合成而來，最常見的有聚合物製作而成的尼龍（nylon）、石油副產品的滌綸（polyester）等。

現在除了單一成分，很多衣料也會選擇混紗，即結合多種纖維製作布料，如棉混嫘縈、棉混聚酯纖維等，讓衣服能擁有多種特性。

布料厚薄密度影響透氣

專家續解釋一些衣料特性的常見衡量標準。在夏季衣料中，最常聽到的莫過於透氣度、吸濕或排汗能力。

透氣度，即air permeability，指空氣從布料一邊到另一邊的效率。記者問到哪一種成分的布料相對透氣，天祥公證行（Intertek）紡織及鞋類高級技術經理趙思敏則表示，布料成分跟透氣率沒有太大關係，反而是要看布料的結構，即厚薄和密度。以一塊棉布和合成纖維布作例子，假設兩者的厚度和密度都差不多，那它們的透氣度其實也相差無幾。

至於「透氣」如何幫助我們達到涼爽？她續解釋，人體有多種散熱方式，其中包括「對流散熱」。空氣作為帶走熱的媒介，當環境溫度低於體溫，比身體低溫的空氣經過皮膚，就能帶走部分的熱。如穿著不透氣或太過貼身的衣服，對流作用則難以有效運行。

棉只吸不排或更侷 麻導汗散熱

至於吸濕、排汗能力，葉曉雲表示，以衣料來說，「吸濕」和「吸濕排汗」是兩個不同的概念。如果單講「吸濕」，那大部分時候是指物料本身能吸掉多少水分或濕氣。如毛巾、棉布等質地，一碰水就能馬上吸掉水分；尼龍布料則不易吸水，不能有效把水儲存到纖維之中。但如果是「吸濕排汗」，這裏「吸濕」就是指把皮膚上的水分（即汗）「運輸」，離開皮膚表面，並馬上透過衣料把水分快速以蒸發的方式排至空氣之中，完成「排汗」。這裏的「吸濕」就沒有把水儲存在纖維之中之意。因此與其說是「吸濕排汗」，或許「導濕排汗」更為準確。

Intertek紡織及鞋類技術經理呂晶表示，如果是單純「吸濕」好，如棉布毛巾等，布料纖維會牢牢「抓住」汗水，布料不易乾，只吸不排，身體無法透過水分蒸發的方式散熱，難以感到涼爽，甚至會覺得更侷。而麻或一些密度低的合成纖維，輕薄不「鎖水」，能有效把汗水導出，離開皮膚，保持乾爽；同時又能增加汗液與空氣的接觸面，快速蒸發從而散熱。

選擇看環境、用途、喜好

3名專家都表示，選取什麼成分的衣料，應視乎環境、用途和個人喜好。比如說，追求親膚度，同時不算多汗的話，天然的棉布會比較適合，它們吸水度好，能讓皮膚保持乾爽；而天然物料，不易導致過敏。但如上面所述，汗被布料纖維「抓牢」，不易「散水」，因此做運動或本身大汗的話，布料有可能變全濕，「貼」在皮膚上，反而變得不舒服。

如果是運動或耗體力的戶外活動，可以考慮布料組織較疏，同時較薄的合成纖維或麻質，出汗後，汗液能通過孔洞散到空氣中，透過汗水蒸發散熱；組織較疏、較薄也同時代表透氣度好，能透過空氣對流進一步散熱。

很多人，尤其長輩都會說「百分百純棉」衣服最好，因為純天然又吸汗，如果衣料攙雜了尼龍或其他合成纖維，就會變得「好侷」。葉曉雲則認為，影響一件衣服舒適度與穿著感受的原因有很多，不一定只是衣料成分，衣料的組織也會有影響。如果一件以合成纖維製作，同時組織很密的衣服，它不吸水、不透氣、不排汗，猶如套上一層塑膠，會「侷」也是無可厚非；相反，如這件合成纖維料的衣服組織疏且薄，透氣度與「導濕排汗」能力也會很好，能成為適合夏天穿著的涼爽衣物。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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