知多啲：4大傳統流派 選學看身材特質

【明報專訊】極真空手道是空手道一個較新興的流派，那麼傳統空手道又是怎樣？據空手道總會裁判總監周鏡廷指，空手道起源於琉球（即日本沖繩），約明清時代，中國武術傳入琉球，糅合琉球本身的武術再傳入日本本土後，演變出4大傳統空手道流派：松濤館流、剛柔流、糸東流、和道流。

周鏡廷解釋，4種流派各有特色：松濤館流吸收了中國北少林的特徵，動作、步法幅度較大和呈直線，偏向力量型；剛柔流較近似中國南拳，強調呼吸吞吐，動作較慢而有沉勁，穿透力較大；糸東流動作較快而簡潔，偏向「短勁」，即在短時間內把力打出去，亦是現時保存傳統空手道動作最完整的一派，動作姿勢較優美；和道流則結合日本柔術的貼身打法，動作幅度較小，對打技術較高，亦培育了不少搏擊高手。4種流派在香港均可以學習，周鏡廷建議視乎自身特質而拜師：「如果較大隻、健碩，可以選擇松濤館流或剛柔流；如果身材較纖幼、高瘦的，可以考慮動作較輕巧的糸東流；和道流則適合性格較活躍、外向的人。」而本港的奧運空手道代表劉慕裳，則是先學習剛柔流再學習糸東流。

空手道手腳並用 跆拳偏腳技 柔道摔鎖

空手道大約在1960年代隨來港工作的日本人傳入香港，周鏡廷表示李小龍武打電影中的武術指導也有空手道高手，1970年代曾掀起一股本地空手道熱潮。大約在1990年代，世界空手道聯盟（World Karate Federation）開始把4大傳統空手道流派發展成競技空手道（sport karate），在空手道比賽中加入規限、選手需穿護甲等，成為運動項目繼而普及化，奧運的空手道比賽亦是基於競技空手道。

至於極真空手道等較新興的流派，周鏡廷認為跟競技空手道目標不一樣，前者以自衛、擊倒對方為目標，偏向武術性質，後者則較接近運動性質。

很多人對空手道、跆拳道和柔道3者有些混淆。周鏡廷說簡單而言，空手道手腳並用，跆拳道偏向腳部動作為主，而柔道則有較貼身如摔、鎖等動作。另外，下屆的巴黎奧運將不設空手道項目，所以今屆可能是空手道於奧運亮相的唯一機會，有興趣的觀眾可留意今明最後兩天的賽事。

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