社會實驗：7個店長‧7種主題‧七份一書店 體驗「養住」書店這回事

【明報專訊】千禧文青，誰無聽過2004至2009年經營的樓上書店阿麥書房？老闆James（莊國棟）自此發過毒誓不再開書店，這幾年做過各種新奇實驗後，卻在本月宣布「七份一書店」開業！這次他徵集12名同伴，一次過籌備兩間書店，每間7個店長、7個主題，共14個選書角度，為期半年的書店店長孵化計劃，像電影劇本般的奇異點子，在9月1日開張的東南樓店，連James也說劇情發展超乎想像。

背景

項目：在油麻地東南樓藝術酒店及大南街兩個舖位，各由7名店長合作經營書店6個月

目的：一個書店店長培育計劃，讓書與書店愛好者嘗試開店

人物：James及12名獲選參與者

就在油麻地A1出口旁，走到東南樓藝術酒店紅噹噹大門前，門自動打開，電梯內按鍵處附有一張感應卡，卡套設計成昔日圖書館借書卡模樣，拍卡直上22樓，踏入「七份一書店」。7組木書架，7個主題，貪心的客人有福了。原以為6個月實驗是一人一個月，原來是連James在內7人同時經營一個空間，他說也有參加者想像過，是否一星期7天，每人分得一天，星期一店長關店時把書撤走，待星期二店長進駐？

書店過來人 培育有志向開書店的人

那些年結束阿麥書房，James回憶：「經營5年負債纍纍，現在興起支持樓上書店、獨立書店，以前不算很多，而且樓上書店打折後利潤很低，經營不善下最後要關店。」近年他可沒閒着，2018年創辦Rolling Books，定位是「推廣閱讀體驗的社會企業」，以各種活動、形式「滾動」到各處，讓社會各階層尤其少數族裔兒童能接觸書本。「過去Rolling Books參加很多社會創新比賽或申請資助，好多時有人教如何做生意、做社企，不如教人開書店，做一個incubation programme（培育計劃），培育有志向開書店的人一同去做，每人守住七份一？一切就是這樣開始。」

他以往與東南樓合作舉辦過向少數族裔派書的活動，便提出以半年實行win-win方案，書店可為酒店拓展人流，而22樓原是售賣本地藝術品的商店，現時在藝術品之間擺放七組書架，每組都是一間小書店，各有店名及選書主題簡介。「這不是一個夾錢計劃」，別以為店長各有各擺毫無交流，相反早在徵選階段，James便有意選較具合作精神的伙伴組隊，而且按特質編成東南樓及大南街兩組，「東南樓以藝術及文化為特色，店主便是這類較多，這裏似pop-up、書market的一個實驗；而在大南街就呈現很『社區』的感覺」。一間靚一間raw，亦可展現計劃在不同類型地方實行的可能。

來自五湖四海 店長由零學起

店長來自五湖四海，James介紹有中學圖書館老師、前區議員、繪本作家、建築師背景、人類學背景，他充當橋樑角色，找資源、分享開書店經驗，讓素人由零學起，他甚至避免選已擁有網上書店的店主。租金由Rolling Books負責，各店主填寫入書清單，再集中訂購，Rolling Books會得到賣書收益一些分成補貼「燈油火蠟及租金」。

「想不到店長之間的dynamics（互動）十分有趣，大家互相的溝通是很漂亮的。」James這樣形容，「當然中間有磨合的時候，但整體見到大家肯定喜歡書、相信書店，這件事爆發出很大的力量」。他坦言東南樓店對原有空間改造不多，合作較容易，店主會編更表看舖，他們選擇一天分兩更，平均分配守店時間；後來因應參與人數多而開拓的大南街店，則由裝修做起，「只得個殼」，他說這間月中開張的書店目前仍是籌備階段，店長們事無大小都要商量，例如顧客入書店是否除鞋也有一番討論，加上與社區會擦出怎樣的火花，拭目以待。

聽聽店長

訪問當天正值東南樓店實驗正式開始，先聽在場5名店長的想法與故事，亦非「想開書店」那麼簡單：

人類學書店 讀書reading原來有出書！

James在兩間書店都有「落水」，兩邊都有七份一是他的書店，在東南樓就以人類學為主題，他在創辦Rolling Books同年，亦到中大修讀人類學碩士：「我覺得好有趣，有時上堂要讀reading，原來一些reading有出書，個別書店都有賣，但不見集中來展示，我就因利成便，不如有一個書架集中講人類學吧。」

推介：《末日松茸：資本主義廢墟世界中的生活可能》

「人類學涉及很多範疇，我修讀其中一科與經濟相關，這本是很典型的人類學著作，一方面松茸作為高價貨品，但亦聯繫到經濟、自然，這門學科就是讀這些，會牽涉經濟、環保，又看人的生活如何受影響。」

貍奴居 多面欣賞流行主題

Louise在中學圖書館工作，放學後來到書店，她的書架旁伴以幾張手繪小紙，「我常看日本書店職員的Twitter，他們喜歡製作小道具sell書，你能從中感受到對書的愛，和作為書店店員的驕傲，我亦想試試可以如何裝飾、帶出書的主題」。以貓為主題，身為貓奴的她記得在日本有專門賣與貓相關書籍的書店：「這個主題好像很狹窄，但當你愈了解一件事，會涉獵很多不同類型的書，譬如我的選書有圖文書、小說，亦有與藝術、哲學相關的。」開店初期，各店主都說未來幾天會有更多新書到貨，「如藝術家的貓、每個成功的女人背後會有隻貓……各種得意的書仍待到齊」。

推介：《迷路的貓》

「我好喜歡這個繪本作家Higuchi Yuko，風格奇幻，可愛得來有點恐怖，但故事很溫柔。右邊的貓是前作《世界上最棒的貓》主角，他是一隻公仔，好想成為真正的貓，聽說只要收集到1000隻貓的貓毛，就可做隻真貓，在收集貓毛的過程中他總不滿意自己是隻公仔，而書名就是告訴他，其實原本的你已經是最好。除了內容，也可會留意它的設計，像這本封面以黃色與波點對比，去書店、圖書館，也是對美學的培養。」

羊雜 旅遊未必要睇閃令令書

James說在招募參加者之前，已數度在各種書店講座見過阿羊（楊清儀），候選店長要填10本想賣的書，阿羊填得仔細，對書的熱愛觸動了他，「她亦是一個很開心的人，容易感染身邊人，令這邊氣氛很好」。問及阿羊，她一畢業在書店工作過，後來轉行做行政及項目經理（project management）相關工作，曾在網媒及旅遊網任職，「剛好6月辭職想探索一下、試下freelance，這個項目就似天跌落來，跟我想放3至6個月假的時間好fit」。書的主題是旅遊，「認識一個地方未必是讀閃令令書，可以從很多角度來看，如台灣這本是介紹鄉鎮，挪威的一本是從小說切入，香港那本則是歷史角度，我選書一半是關於香港」。書架上還有她親手製的明信片，「我覺得寫明信片是浪漫事，不一定旅行才寫，任何時候都可以寫」。

她為這半年訂下目標，其中一個是做一本「羊雜旅遊雜誌」zine，就放在這書架上面世：「可以用土瓜灣做主題，又或者帶你行維園看（外傭）姐姐在做什麼，或者帶你去行街市揀最靚的番茄。」未來會否向開書店的目標進發？「看這半年會遇上什麼事，書業對我來說是很吸引的行業，會否擔當到什麼位置？現在未知，可能在這旅程會認識到很多人」，「鄰居」店主就有經營出版社的經驗，她說7人開會總有古怪念頭，「我們想過設計一個『東南西北』（摺紙遊戲），全部結果都寫『今天宜買書』﹗」

推介：《就係香港》

「它雖然是季刊，但內容好似一本書，通常雜誌給人的感覺是看完就過期，但這本是任何時候再看都有新的insight，紙質、排版都給人一種不計成本的感覺，我在書架上亦放了幾期珍藏，讓人來到可以翻翻。」

看腳下 焦慮下，要照顧好自己

Rachel（甄卉露）在她的書店最當眼位置放着一本禪修的入門書，「這些向內的練習都很好，尤其在今日香港很多人焦慮，可以重新認識一些古老流傳下來的做法。有些書是關於禪食，也有與清潔家居、照顧生活習慣有關的，都是簡單又重要的事。當周圍氣氛不好，仍可照顧自己」。「看腳下」來自一個禪師的故事，「禪師帶3個弟子到山上，黑漆漆時油燈突然熄了，禪師就問大家心情，第一個弟子說光在心中，第二個說杯弓蛇影，前面好似有蛇，要小心，第三人就說我們要留意腳下。這是3種面對突如其來事情的態度，走好現在自己在走的這一步，最穩陣」。

架上有她的陶瓷作品，是疫情期間新學的技藝，小樹枝已造得幾可亂真，還有以西西弗斯命名的器物。「我很喜歡下廚，夢想是開一家店，早上賣素食早餐，用自己所造的器物承載；下午是養生空間，讓大家可以休息。」而「看腳下」書店，就是把這些元素先做個小試驗。「我平時的工作是做社會創新，講地區營造、探討民官商合作、如何用新方法改變現有問題，James雙贏的理念好好，我之前在大集團其實很難推動有本地特色的藝術文化項目」，「我的工作講design thinking，有事想做就先start small，做一個小實驗便立即知道反應，日後再調整，而且我以前也住油麻地，便想參與其中」。

推介：《簡樸的哲學》

Rachel曾修讀哲學，「很多人近年喜歡minimalism，講求斷捨離，『簡單』好似好簡單，其實是什麼？為何不同文化都會覺得簡約是好？這本書就會講些哲學歷史，討論簡單、簡樸是什麼，對應現在這狀况也適合重讀經典」。

呵呵癒心書架 給自己的練習

電梯裏的圖書卡套，是由「呵呵癒心書架」店長、插畫師黃希賢設計，她還因東南樓前身是酒樓，畫了乳豬明信片送給第一批到訪的客人。「我常跟別人說很感謝這班店主，雖然這樣說好老土，每個人長處不同，如我負責設計、畫畫，有人負責文字、搞event，可能各自開舖會好辛苦，但人人做自己最叻的事，就可搞到一間書店，他們都會欣賞其他人做的每一件事。」她的書架主題是療癒心靈，架上放一個小框，每天寫上不同句子與訪客分享，「這次參與也是給自己的練習，這些書的書名讀起來很玻璃心，不過亦是對自己的提醒」。

推介：《小魔怪來襲》

「這是我創作的一本簡單繪本，是根據自己突然得抑鬱症的經歷，它就像一隻小魔怪，身邊朋友用不同方法幫忙，好多謝他們願意聽我講。做書店是以另一個形式去傳遞信息，之後我想再試其他新的形式，做一本小誌。」

6個月後的想像

James介紹東南樓店還有嘗試將流行文學與嚴肅文學crossover的「跟住」，以及以書店本身作為主題的「Bookslowly」。這個實驗6個月後便會結束，他亦期待2.0或第三間舖出現，「我們在宣傳上突出書店名字，希望建立到幾個品牌。之後會發生什麼事？如果他們試過了又有興趣去做，可以幾個人夾份開一間書店；而我本身就視乎酒店還會否支持做下去，或有其他地方讓我們過去開，每次募集不同的人注入書店這個市場」。之前「星期日生活」報道過藝術介入SEN巴士展覽，其實也是James近年構思籌備過的實驗之一，為什麼腦內「好橋」不盡？「ideas從哪來？睇多啲書囉，我是『書皮學』的人，時間有限看不完，但知道各種書，當我要了解些什麼就去找書，好容易就有很多idea。」

七份一書店

‧東南樓店

油麻地砵蘭街68號東南樓藝術酒店22樓

9月1日開始試業

‧大南街店

深水埗大南街205號閣樓

9月15日開始試業

文、圖˙ 曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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