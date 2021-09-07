法式滾球老少皆宜 講求眼界

量度距離——有需要的話，可以用尺量度距離以確保公平。（JackF@iStockphoto）

【明報專訊】法式滾球（Pétanque）相對起芬蘭木球，歷史較長，知名度也相對較高，不少香港私人俱樂部，以及一些滾球場都有相應配套。

有些人會覺得法式滾球是比較優雅、貴氣的玩意，一般人難以接觸。雖然它感覺「高級」，但參與的門檻其實比起很多活動都要低，無論長者或小孩也能上手，不過當然是「易學難精」，要成為頂級選手，每次命中目標或把球停到預想位置，相當考功力與眼界。

玩法：

一般來說，玩家會分為2隊，每隊人數最少1人，最多3人；如果是1或2人一隊，每個球員將會投擲3球；3人一隊，每個人則投擲2球。

標準的比賽場地大小是4乘15米，兩隊會以「拋銀仔」決定誰先開始，先開始的那隊（下稱A隊）會在地上任意放置一個直徑50厘米的圈作為「投擲區」，玩家需要在圈內把球投出。

首先，A隊要把目標球（即Jack）扔到距離投擲區外圈6至10米的距離。接着由同一個玩家扔出第一個鐵球，目標是要停在最接近剛拋出的Jack。玩家可以使用任何投球的姿勢和方法，但雙腳必須同時觸地（不可單腳或躍起）。

接着輪到另一隊（下稱B隊）投擲，目標是把球拋得比A隊的球更接近Jack，否則B隊就需要一直投球，直到比A近，或隊伍已經把所有球都用完為止。當兩隊都把手中的球拋出，就可以計算分數。如A隊的球最接近Jack，那麽就會在B隊最近的球與Jack連成一線，以此作為半徑，Jack作圓心，在這圓形中的A隊球，都能獲得1分（圖a），即是所有比B近Jack的都能獲得1分。

然後，由剛剛勝出的隊伍設置圓圈為投擲區，拋出Jack和第1顆鐵球，開始新的回合，先獲得13分的一隊即勝出比賽。