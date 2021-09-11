塑膠分7類 咪亂放入桶 分類清洗回收 化廢為寶

撕走膠帶——網購的紙皮箱通常裹上一層又一層的封箱膠帶，專家建議大家盡量撕走它，因膠帶會纏住回收廠機器的刀片。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「哎啊！為何要浪費心機回收？反正最後都入堆填區！」有回收習慣的朋友，可能都聽過類似的說話。如果想確保回收物可循環再造，而不是與垃圾「殊途同歸」，應該怎麼做？

就算沒有回收習慣的你，也要細心留意以下內容。立法會剛三讀通過垃圾徵費，學懂如何正確回收，更有可能成為未來的「慳錢大法」！我們整理了家居回收的步驟，讓大家看清怎樣回收、去哪裏回收，讓它們能真正化廢為寶。

三色桶只收3紙 膠樽 金屬罐

政府教落「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」，但是否所有廢紙、膠樽都能扔進三色桶？錯！環保署的宣傳口號是「3紙回收」、「廢膠回收，膠樽優先」，意即藍桶的廢紙類只收3紙——紙皮、報紙與書刊（需撕走含塑膠的封面）、辦公室用紙；啡桶的塑膠類只收膠樽；黃桶的金屬類只收鋁罐、餅乾罐等，其餘一概不收。

黃靖羲（Jorch）是上門回收公司The Loops Hong Kong的創辦人，專門上門收集客人清洗好的回收物，再交給回收廠，確保它們能「化廢為寶」。綜合Jorch與綠惜地球高級項目主任劉兆朗（Edmond）的意見，在家回收大致可以分為3部曲：分類、清洗、回收。

飲品樽冲冼「解體」 紙皮箱撕除膠帶

市民集齊一堆回收物後，可簡單根據塑膠、紙張、金屬分類，接着把回收物清洗乾淨。「大家犯最多的錯，大概是不清洗就拿去回收，容易惹蛇蟲鼠蟻。」Jorch教路，喝完飲品的膠樽，用清水冲乾淨即可，接着拆除樽蓋與招紙。「樽蓋、招紙、樽身可能是不同種類的塑膠，如果混在一起會令再造的膠質素變差。」

紙張回收步驟則簡單得多，不用清洗，但仍要記得去除萬字夾、便條紙等雜物。香港人喜歡網購，送來的紙皮箱通常裹上一層又一層的封箱膠帶。「我建議可以撕掉就盡量撕，因為膠帶會纏住回收廠機器的刀片。」Jorch說，不用清理得太乾淨，盡力即可。此外，含過多化學物質的超市單據熱感紙、紙纖維含量太低的便條紙、紙巾等都不應回收。

單據、便條紙、紙巾不回收

紙包飲品可否回收？Jorch笑了笑，為大家揭開謎底：「2019年香港開了一間紙包飲品盒回收漿廠，所以可以回收。」紙包飲品一樣要好好清洗：首先分開吸管，接着剪開紙包飲品攤平，用清水洗淨再晾乾，「一些大容量的紙包盒配有膠嘴（圓圖），記得要撕下來另外回收。」不過紙包飲品不屬於「3紙」，不應扔進三色桶，可拿去「綠在區區」回收。

「綠在區區」回收種類廣泛

分類、清洗後，下一步就是哪裏回收。假如你打算放進樓下的三色桶，請等等！Edmond說，不論住宅還是街邊三色桶，都不是回收的最佳選擇。相信大家在鬧市街頭見過不少垃圾滿溢、滿佈蒼蠅的三色桶，「很多香港人把街邊三色桶當成垃圾桶，喝完半支檸檬茶就隨手扔進去」。Edmond無奈地補充，回收商可以「回收物太髒」為由直接扔掉，因此街邊三色桶效益成疑。

至於住宅回收桶，有傳媒在2019、2020年，把裝有GPS的塑膠樽放進香港14個屋苑的回收桶，嘗試追蹤廢物的去處，竟發現最少9個膠樽追蹤器被送往堆填區或廢物轉運站一帶，意味各位辛苦回收的塑膠未必能化廢為寶。Jorch與一些回收商談過，通常屋苑要求回收商一次過承包回收塑膠、紙與金屬，「紙張、金屬價錢高，回收商願意做；塑膠種類繁多，三色桶只收膠樽，但住戶什麼膠都放進去，例如米袋、膠袋、外賣餐具等，非常亂。與其請工人慢慢分類，不如直接扔掉」。

想確保廢物循環再造，應拿去哪裏？Edmond建議拿去「綠在區區」，它在全港18區有逾130個公共收集點，除了三色桶收的膠樽，他們還會收集其他塑膠，例如買菜用的背心袋、膠袋、膠餐具、一些護膚品包裝等。回收點更有專人幫助市民分類，市民不怕分錯類，也不怕回收物進入堆填區。另外，政府亦在沙田、觀塘、東區推行「中央收膠」先導計劃，3區居民只要認住印有橙色「中央收膠」標誌的回收桶，便不用特別分塑膠號碼或「膠樽」、「非膠樽」，把乾淨的塑膠物品一次過放進回收桶即可，非常方便。

■廢物回收點推介

．綠在區區

．社區回收網絡

．「中央收膠」先導計劃（沙田、觀塘、東區）

．環保署入樽機先導計劃

．迷失的寶藏：發泡膠回收行動

．Mil Mill喵坊（收集紙包飲品、廢紙）

文：沈晴

編輯：梁小玲

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