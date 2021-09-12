{輪椅羽毛球達人}陳浩源 要令更多人透過運動企起身

【明報專訊】港隊殘奧男子羽毛球代表於上周二（7日）凱旋回港，羽毛球是今屆新增項目，港隊只派朱文佳與陳浩源出戰，二人各在SH6（短肢組）及WH2（輪椅組）取得佳績。被譽為「世界二哥」的陳浩源（Daniel）戰况教觀眾揑一把汗，先在分組賽失利，敗給19歲的「爆冷」日本球手梶原大暉，未能直接晉身準決賽，要在八強再爭席位。躋身四強戰時，右手抽筋痛得丟下球拍，一度到場邊治理。忍着傷患奪得銅牌的他，是目前香港唯一的全職輪椅羽毛球選手，也是媒體眼中的「金句王」。

失落世紀之戰

啟程前，外界都期待陳浩源與南韓宿敵金正俊爭奪金牌的「世紀之戰」，二人自2013年開始對壘，鬥得難分軒輊，囊括國際賽的冠亞軍，視彼此為「輪椅羽毛球壇的林丹及李宗偉」。「整個輪椅羽毛球的發展，都有我們的腳印。我和他都覺得，要輸、要出局也是敗給這個人。」他不下一次這樣說過。二人在四強戰碰頭，各勝一局，最終金正俊取得決賽席位，「叫做無後悔，佢值得贏」，卻沒想到這勁敵同樣輸給年僅19歲、被稱為「橫空出世」的日本球手梶原大暉。原本由二人並駕齊驅的輪羽球壇，如今變成三足鼎立。「其實不算橫空，之前也有對過他，但2:0就贏到。」他說日本隊即使在疫情期間也照樣訓練，令這年輕球手取得長足進步：「坦白說，要是在一年前，梶原一定不夠時間練到今天的水平、可以挑戰我們，所以是有點可惜。」

Daniel憶起自己在分組賽與梶原對打了約70分鐘，肌肉已非常繃緊，之後要於球場等待8小時，在榻榻米稍事休息，紓緩傷患，又顧着熱身預備肌肉，調整心態，至晚上再打八強賽，離開賽場已是12時，休息8個鐘後，隔天9時又去比賽。與金正俊對決至第三局時，一度右手抽筋，「怎樣鬆也鬆不到，輸了是不開心，但已要立刻準備銅牌戰，一定要用意志，好害怕沒了獎牌」。除了手患因素，球場風勢每天不一，順逆風都很大，他說這樣特殊的場地較少見，但日本選手明顯熟悉環境，懂利用風向，更有在場義工、小學生打氣的主場之利。

感激媽媽「執番我條命」

他在種種限制下集中精神，發揮水準。「我們殘疾運動員特別受外在環境影響，我控制到的，就做自己的部分。」這種「謀事在人，成事在天」的感悟，是因為他早知道造化弄人。他拼湊起「血肉模糊」的事發經過：交通意外在年三十晚發生，他已失去意識，消防員要用開山鋸鋸走左腳，右腳腳跟遺落在現場。家人趕到深圳，看到赤裸、發白、水腫的他昏迷躺臥，斷肢放在胸口，如同一具屍體。醫院離關口5分鐘車程，母親堅持送他回香港做手術，連忙安排救護車在香港一邊待命，也請兩個深圳醫生跟車到關口。他接受了10多小時手術才脫離危險期，把斷肢腳跟移到右腳，所以在賽後感觸說起：「媽媽執番我條命。」時運不濟，偏又保住性命：「當時希望大家給我機會，我一定會做得好。」

13年後過去，他依然「盡人事」。既然手部受傷，就與教練在銅牌戰前一晚研判策略，加上賽前擲毫的運氣，他率先選了逆風場，拖延對手體能，頭一局少有地打了30多分鐘，第二局再打順風場取分，「對手年紀比我大，見他的手比我的更早出現問題。我的肌肉有正面影響（positive input），再放鬆、釋懷地打」。打完第一局已知策略正確，穩拿獎牌。今屆掀起「帕奧」之說，但於他而言「殘奧」更能表現殘而不廢的精神，「我覺得是中性的。帕奧有點矯枉過正，我不會說自己帕而不廢」。「殘疾運動員」這身分是種肯定，「唔提（殘疾）反而代表唔到嗰種堅毅，點解大家尊敬咁多，係因為大家知道我哋輸在起跑線，如果一般起跑線係零，我哋係負五十，再追上嚟」。那「負五十」的生命幽谷只有家人和自己明瞭，「當你知道我哋嘅故事，已企番起身，𠵱家醫院可有10個陳浩源喺度掙扎緊，但無人知。當有人報道時，已經捱過晒」。

疫情中斷恆常訓練 留港與健全者、青年軍對打

36歲的他無論是年資或年齡都是香港殘疾人羽毛球代表隊的「大阿哥」，他亦經常自言要分擔壓力，肩負應對傳媒的角色，讓教練和隊友專心備戰。他記得自己2009年加入球隊時，尚有10多個精英運動員，但2011年縮減組別後，不少成員被淘汰或退役，只剩下他一個人力拼成績，在隊友兼「兄弟」王鎮炎於2014年加入以前，他一直擔起獎牌壓力，「如果無就會踢出精英項目資格，唔可以躂Q，一定要有」。當時團隊死氣沉沉，每次都是自己出賽，有時更沒有教練陪同，「經常要自費訓練、比賽，一個人提着兩袋行李、一部輪椅出去」。另一邊廂，他仍繼續從事市場推廣工作，於公餘時間訓練，「朝7晚11」，一年飛往外地比賽50多天，幸得老闆體諒，持續了8、9年。

羽毛球被列入殘奧項目，他也見證一路的沿革：「申請奧運項目時，只要國際搞手做得好，每個傷殘項目都可以搭順風車，跟住健全（able）入。」他解釋羽毛球在1992年被列為奧運正式比賽項目，惜殘疾人羽毛球至1995年才有正式國際比賽。雖然及後總會有叩門申請，卻不獲國際殘奧委會（IPC）肯定，待至2011年，世界羽聯才認真看待，為殘疾人羽毛球訂定10年計劃，滿足IPC對參加人數、減少組別等要求，取得入場券。

備戰殘奧 飲品戒糖控體重

這時，他舉起手上的樽裝茶，「我喺香港好耐無食M記，汽水都戒咗，呢啲就要自己好節制，我捉得好嚴」。當他見到殘奧曙光，便在2016年起戒掉糖分飲品。對比他的舊照，可見他健壯不少。「走糖」一來是體重會影響輪椅控制和動作發揮，二來也是他的自我形象要求：「以我一個成日講要專業嘅人，你唔可以畀人見到你太肥。啲人會話『點解呢個殘疾運動員咁肥，都可以有咁好成績，都話容易做㗎啦』。好容易有呢啲說法。」雖然在公司已晉升至香港區管理層職位，但當2017年殘疾運動引入全職運動員制度，精英組全職運動員每月資助增至約2萬元時，他便毫不猶豫地辭職，「錢係搵唔晒，理想有時限」。

殘疾人士當運動員 毋須猶豫

他平時可靠義肢行走，但因為失去右腳腳跟，不能跑跳，故並沒歸入運用義肢站立比賽的級別，成為了香港唯一的輪羽選手。他沒法去爭奧運資格賽的雙打席位，而單打位置只有兩席，他要確保自己在兩年內長踞世界排名頭兩位，「壓力大到不得了，而且係好長嘅競賽。又知道下一次再拎唔係咁易」。疫情期間，他沒法像以前般每年花三分之一時間到國外與同組別的人訓練、對戰，只能與健全人士或青年軍對練，但活動範圍、高度、移動速度也差一截。「輪椅操控要練5、6年的技巧經驗才做到。」教練劉南銘竟想到用嬰兒學行車的原理做出訓練車與他對打，「做到出來好雀躍，有個相似的對練，二來增添樂趣，日常訓練好枯燥，突然多了個玩具」。

終於等到奧運舉辦，他相信自己扛得住市民支持和報道的壓力，但出發前兩三個星期開始失眠、消瘦，「個人會縮水，突然褲頭鬆咗、義肢唔啱戴，不自覺話你知有壓力」。他相信這不獨是他一人的情况，因奧運有其魔力：「就是4年一次。世錦賽和亞錦賽也有資格賽，但名額更多，基本上我沒想過參加不到。」由團隊鼎盛、一人出戰，成為全職港隊代表，到與朱文佳雙雙奪牌，他說現在是運動員收成年代，勸勉想當運動員的殘疾人士毋須猶豫。從今屆殘奧可見，亞洲選手的表現突出、包攬三甲，「見到今次四強都係亞洲，好多賽事都係亞洲拎冠軍，歐洲難啲追到我哋水平，因為佢哋鍾意衝撞性、對抗性運動，所以我哋成日話亞運、亞錦難打，因為個個都係亞洲選手」。但礙於外界成見和心理關口，他仍苦無同伴和接班人：「身邊朋友聽到輪椅羽毛球，以為唔郁。好多人覺得殘疾運動唔出汗。」大部分輪椅運動都是技術、鬥陣，但輪羽既要移動，又要比快，看上去很刻苦，令人卻步，「先天心理影響，亞洲人以為外國人身高手長做得好啲，覺得我哋做啲文靜啲、技術型」，但今屆日本輪椅籃球男子代表隊只以60:64的差距不敵美國、獲得銀牌，已推翻這一定見。他早在中學認識硬地滾球金牌運動員劉恩賜，截肢後受他鼓舞，接納自己的缺陷：「生命中有個底，出事時知道都唔係世界末日，我都識得好叻嘅殘疾人士，好在識得佢。」如今，他想為同路人燃點希望。

殘疾運動員本分從何說起？

陳浩源的「神奇媽媽」心願是子女健康快樂，不求「沙紙」，但本已中七畢業的Daniel卻在2016年入讀浸會大學體育、運動及健康學系，「當時我諗，打得、講得、睇得（履歷），成個package咁好，應該更有說服力，好多人聽你講，令更多人透過運動企起身。𠵱家我係穩步漸進（on right track）」。目前他尚在休學，回看兩年大學課程，他最難忘年輕熱血的同學，「大部分都同我一個生肖」。見他們時間管理「亂咁嚟」，經常想出手，「但最後又搞得掂」，有時他「源伯」上身，問他們人生規劃，同學胸懷大志，「唔係正經做教練、老師」，讓他記起10多年前旁人叫他考個AO，他則立志要當輪羽球手。這個學科有很多運動必修科，學校准許他交功課代替，他卻堅持參加，初試單腳游水、輪椅跳舞，「羽毛球以外，其他攀石、體操等我都好少接觸。想看自己做到幾多，他日分享給其他殘疾人士」。他勇於挑戰，亦學會接納失敗，像有次單腳攀石，但因腳跟發不到力，爬到半路就找不着支撐點，「雖然去不到頂，但相信對下面畏高的人有感染力」。

盼光榮掛拍

未來會否重返校園，要視乎他是否出戰下屆殘奧，雖未屆退役年齡，「但我係會喺高峰退役嘅運動員，最大原因係想保持自己嘅專業」，故打算趁這段時間徵詢身邊人意見。他深受林丹啟發，希望像他一樣光榮掛拍，讓香港人記住其拼搏表現。「唔希望大家覺得我呃飯食，而係所有嘢都係專業，正如唔會見到我食薯條、飲汽水。」當年他由ICU轉到普通病房，在旁人覺得應該自怨自艾或先專心治療之際，已馬上打電話跟拍拖3個月的女友（現妻子）討論分手。不論哪一面的人生，他但願留給別人最絢爛美好的印象。

「作為睇過殘奧比賽嘅觀眾、市民，你覺得我應唔應該退落嚟？」他像身在賽場般使出一記扣殺，教人措手不及。是急流勇退抑或戰到最後？這亦是不少人的職場、愛情乃至人生課題。因香港運動員備受關注，他預料運動員會有更多引誘，像商業邀請、講座，「我怕有日你見到我百足咁多爪，話我戰到最後，但無盡力，無做好運動員本分，然後玩多3年。」細想之下，這番話令人揪心，當他們各有身體限制，又處於「同工不同酬」、缺乏退役出路和保障的制度之中，本分該從何說起？蘇樺偉在10多年前面對生計與追夢的兩難，今天問題依舊存在。誠然，Daniel不像《媽媽的神奇小子》裏的蘇樺偉，倒像那個着蘇媽為兒子謀後路、侃侃而談的經理人。或許要深思的是，這社會能否容下對「殘疾運動員」和「專業」的不同想像？離開賽場，他們不一定是生活的弱者，不一定晝夜訓練，不一定退役當教練，也可以是具商業頭腦的「金句王」，可以為往後人生籌謀打算，可以喝汽水，又贏得掌聲。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 香港浸會大學、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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