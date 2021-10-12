復修百年墳場文獻 連結香港舊時空

去除膠紙——文物復修專家方惠燕先以小熨斗把膠紙熨熱熨軟，再用抹刀剷走膠紙。不同類型的膠紙，硬度和黏性各異，需配以不同溶劑及漿水處理。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】重陽臨近，又到祭祖掃墓的時節。自小聽慣長輩告誡「唔好周圍亂望」，令許多人視墳場為陰森可怕之地，不過細心觀察會發現遍地都是歷史教材。最近華人永遠墳場管理委員會委託專家，復修幾本於墳場沿用百年的文獻。泛黃紙頁上的一撇一捺，記錄着香港的舊風貌、舊時代，響噹噹的華人精英名字，更牽連出千絲萬縷的家族因緣。墓地之間，屹立不倒的墓誌銘亦默默述說着許多生平故事，讀其文字，賞其意義，有如聆聽歷史的回聲，意味深長。

（本版部分相片經處理，以保障下葬者個人資料）

文物復修專家方惠燕戴上白手套，小心翼翼地觸碰書角，翻開眼前這本比在場人士年紀都大的文獻。「1915年3月7日」，那是香港仔華人永遠墳場的首條下葬紀錄。這一年，由18名華人領袖向政府不斷爭取的首片華人永久墓地終於啟用，沒宗教背景的華人，從此有地方安心長眠。方惠燕繼續翻閱葬冊，蔡元培、鄧肇堅、區德、唐紹儀、利希慎等響亮名字，沉睡在這些剛復修好的泛黃紙頁中。「這本葬冊超過106年歷史，好珍貴」，她滿足地說，「我復修完都好開心，邊做邊看內容，裏面有好多東西看，好有趣」。

膠紙特性不一 清除最頭痛

受華永會所託，方惠燕在這半年來與拍檔合作，復修了多本墳場文獻，包括該會逾百本文獻中，歷史最悠久的1本下葬紀錄冊、4本俗稱為「大簿」的墓地配售簿，以及4張逾半世紀歷史的墳場地圖。若在今時今日，這些資料大概會被存放於雲端文件上，敲敲鍵盤便可輕易修改、查閱，但在電腦未普及的年代，記錄資料全靠員工手寫。「他們寫的時候，沒想過會用這麼多年，爛了就貼膠紙，用釘釘，有一本甚至用到每頁都爛。」簿冊一直沿用至1980年代，才逐漸被電腦取代。

記錄了一甲子資料的書冊，復修起來甚具挑戰。除塵，除釘，除膠紙，修補缺失裂紋，最後修復書殼，甚或需要重新訂裝，每個程序，一步都不能少。讓方惠燕最頭痛的是，前人用過的宣紙、膠紙款式多達十來廿款，款款特性不一，「有時都會氣餒，啲膠紙起極都唔得，一起就爛，點呢？幸好一人計短二人計長，試來試去，原來用熱水swell膠紙，這些animal glue就易搞好多」，她以一腔專業化學家的口吻說道。

「留名」非泛泛之輩 如華人精英家族史

看方惠燕現場示範，單是去掉一張膠紙也需時10分鐘，那麼處理每本多達200頁、厚重如磚的文獻，過程豈不非常漫長？方惠燕興致勃勃地說，自己雖然讀化學出身，但愛讀歷史，更是遊墳愛好者，「讀書時我已好喜歡去墳場看不同事物，看名人，看園林，看雕塑，我甚至去澳門看過傳教士馬禮遜的墓」。這次復修，她當然不忘一邊工作，一邊細讀文獻內容，字裏行間，竟發掘到不少趣味，「看大簿，會見到誰買了墓地，八卦一看，原來他都有幾多老婆，幾多妾侍，塊地葬了這麼多女人」；又如比較下葬者的地址，她發現「地址全都填香港島、什麼什麼洋房，你就會看見以前社會是怎樣，什麼人會葬在這裏」。

能夠在上述文獻中「留名」的人，很多都不是泛泛之輩。香港仔華人永遠墳場作為首個無宗教背景的華人永久墓地，有不少達官貴人、名門望族下葬在此。千絲萬縷的人物關係，整理起來，有如一部龐雜的華人精英家族史。方惠燕現正為其他公益機構復修文獻，她笑言那些華人精英大名「老是常出現」，「你會見到那批人真的做好多慈善」。起初華永會不夠資金建墳場，也全靠區德、何啟等社會賢達捐獻，大簿中就記載了他們優先購買墓地，把墓地分予親朋戚友的配售情况。

「昭和19年」 呈現日佔歷史

誠如方惠燕所言，這些看來一板一眼的資料，其實甚為人性化，能反映舊時代歷史、文化的演變過程。方惠燕翻到一頁，「昭和19年4月3日」，那是日佔時期，軍政府把紀年制度及香港街名改頭換面，「1944年」被喚作「昭和19年」，「太子道」被易名為「鹿島通」，「皇后大道東」則是「東明治通」。由文字帶來的趣味還有很多，例如一本大簿由頭翻起，可見每頁的角落，皆以毛筆字順序寫着：天、地、玄、黃、宇、宙、洪、荒……這是以千字文標記的墓地字號，當時社會尚未流行用阿拉伯數字分類，不像後來的將軍澳、柴灣華人永遠墳場以第幾段區分墳場區域。舊時代的文雅，都遺落在老檔案中，復修就像連結昔日時空，讓人重讀舊香港。

「我們復修的方向，不是令文獻變為全新事物，而是以最少的干預，盡量保留其年代感、歷史感。」修復過後，原本脆弱的書脊回復健壯，重新釘裝的紙頁，再不需膠紙或外物承托。而紙張厚實的觸感、泛黃的顏色則無甚改變，恰如這些文獻應有的歲月面貌。華永會正計劃展出這些文獻，好讓後人得以重溫前人步履，把華人落地生根的歷史故事繼續傳承下去。

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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