三十而立：爬上瀡滑梯，好好演落去——專訪演員柯煒林

【明報專訊】近幾年好多人喜歡談論香港電影的未來，例如討論究竟怎樣才算是香港電影、港產片，又或者辯論香港電影是否已死。學理和知識上，我對香港電影工業實在所知不多，所以從來都無參與討論。但我喜歡看電影，而且要入戲院看。看多了港產片，就看到了有一批二、三十代（歲）的演員在努力修煉。這批演員可能暫時還不是什麼大明星或影帝影后，但你會看到他們愛這個光影世界，相信電影的魔力，而且願意嘗試，肯去思考。你可能會想到岑珈其、劉俊謙、吳肇軒，或會記得談善言、蔡思韵、廖子妤。而你也絕對不會漏掉柯煒林（阿Will）。專題首個訪問請來了《濁水漂流》的導演李駿碩，今次我們也請來在該戲中大放異彩的阿Will，聆聽他的故事。

訪問當日，三號風球兼紅雨轉黑雨再轉回紅雨，本來以為要改期，幸好最後成事。訪問地點是中環一間髮廊的休息室。平時做訪問，地點多數在café或受訪者的辦公室，今次算是新體驗。事緣阿Will稍後要出席活動，literally是百忙抽空。這也反映這名年輕演員確實愈來愈受到眾人注目。我和同行的兩名記者先到休息室稍等，不久經理人帶阿Will進來。我自問訪問經驗都算豐富，畢竟平時做研究也是以訪談為主。但必須承認當下都有點緊張，第一次見明星嘛（儘管我懷疑阿Will不會叫自己是明星）。眼前這個演員，很友善隨和，面帶微笑。攝記要先為他拍硬照，在狹窄的空間裏，他從容不迫。後來出髮廊外面商場的走廊再影了一批相，他依然游刃有餘，自動自覺擺出不同姿勢配合。

學途未竟 演戲終覓成功感

忙完一輪後，我們回到休息室開始訪問。在以往的訪問中，阿Will多次談及就讀城市大學創意媒體學院（SCM）的經歷，以及quit u的決定。我把時間推前到他孩童時，想知道他細個的志願是什麼。阿Will憶述一次母親帶他看演唱會，因而對紅館產生憧憬。但自覺無唱歌天分，很快便打消念頭。到了預科，自己雖然讀理科，但一直覺得不適合，反而更喜歡「文」類的東西：聽Radiohead和Pink Floyd，間中看看書，也開始有了想做幕後拍電影的念頭，於是就報讀港大的比較文學。不過成績好差，結果只能升讀HKU Space的副學士課程，依然以港大為目標。在Space的一年，再思考自己的興趣，開始注意到城大的SCM：「因為我那時候喜歡譚家明導演的作品，還有麥曦茵導演的《烈日當空》。他們兩人都在城大。那麼我就覺得我想入城大，第一年的時候就入了。」

他曾多次談到2012、2013年拍鮮浪潮短片《如霧起時》的經歷：其中一幕演了十幾個take，但都不成功。導演叫他放鬆一點，投入去演。結果再演一次，完成後「起雞皮」，也獲導演點頭認可。他終於找到演戲的成功感，亦從此決志要當演員。然而在SCM裏，他的成績不夠好，只能主修computer programming相關的科，又defer了兩個學期。始終不喜歡理科，就自行paper add自己想讀的科。當想讀的科都讀完了，便決定退學。「我那時在想：我是否真係需要一個degree呢？要用多兩三年時間去做一些我不鍾意做的事情，好麻煩咁，咁就唔讀了。勁唔負責任（笑）。」父母雖然不想阿Will quit u，但也知道管不到。阿Will笑言：「我成日都（和父母）講話：你一個就小學被迫輟學，因為家庭的關係；一個就中五會考自己考得一分。你教了三個出來，三個都入到大學，兩個畢了業，都差不多啦。我成日都會這樣戲謔地講。」就這樣，他脫離學生身分，成為全職演員。

演員路漫漫 「下次要做好啲」

阿Will參演《如霧起時》，找到了演戲的成功感。2014年參演《點五步》，成為電影演員。在2015年，他也嘗試做導演與編劇，拍攝短片《從缺》。在做編導與演員之間，他最後選了後者，「其實現在回想起那個古仔，好粗疏……」那次經驗令他感覺到，要拍一個故事，出發點必須較為純粹，「有嘢想講」，而不是為講而講。儘管在拍攝過程中，阿Will也找到樂趣。

Self-critical是阿Will的性格，令他經常思考、反省。全心投入當演員，會否也有認為自己做得不足的經驗？會否有自我質疑的時候？他想也不想便回答：「Every single time」，而且講了兩次。例如一次在台灣拍《回憶備份》，阿Will回想自己講對白講得好差，「take咗十幾廿個take我都唔得」。每次都覺得自己做得不夠好，便每次都叫自己下次要「做好啲」。「因為我記得楚原叔有一次攞終生成就獎的時候，他講了一段好長的speech。裏面其中有一句話：無論你今日有幾風光，或者幾不堪（失意）……即是你過得不好，你其實瞓醒一覺，你都要做番個人。那是當我在一些好被defeated的時候，會想到的句子。」

「遊樂場」細了，仍可玩下去

阿Will對「演戲」這回事的理解，似乎也不斷演變。他說過，覺得演員應該要收藏自己，從而令觀眾去相信自己演繹的角色。但同時間，他和郭爾君、周祉君等幾名演員在今年年頭建立了YouTube平台「拾陸比玖」，拍攝網絡短片，又拍個人節目，那個「自己」也愈來愈顯露在人前。除了要處理「自己」與「角色」之間的張力，阿Will在這一兩年開始思考自己是否真的喜歡演戲、是否一定要做演員。「成日都思考（是否繼續做演員），但亦未諗住走住。即是我覺得終有一日，我可能會不做。當我不感興趣的時候，可能我就不做。即是好似quit u咁咋嘛。」回想入行以來，阿Will的心態是覺得做演員是人生唯一目標，不斷要衝向某個目的地，而且演戲是大事。「我希望可以每一個角色入面，都有我。」但近年思索過後，發覺或許自己只是baby step走向一個未知的地方，而且終點未必是自己想去的目的地。「但我仍然喜歡這一件事，所以我覺得有些事情是要堅持落去。其實係craftsman來嘛。我聽不同的前輩講，我真的覺得他們是craftsman來，那麼就繼續先做好一點，until one day我不想做。」訪問中，他多次提及自己仍然好鍾意拍電影，同時又一再強調自己經常扣問自身是否真的鍾意。看到了他的猶豫，但也看到了他對電影認真，拒絕敷衍，拒絕得過且過。

「演戲就是一種快感 」

走進光影世界當演員，有人是希望展示自己的才華，告訴別人自己的能力；有人是想要做天上的一顆明星，綻放光芒，為眾人所仰望；也有人是為了追尋一個色彩斑斕的夢想，過無悔人生。而對於阿Will，做演員是因為能得到快感。「是一個快感來的。有人鍾意做蛋糕；有人鍾意攀石；有人鍾意運動一樣，對我而言，就是一個快感。」令他最興奮之處，就是每當去演一個角色，都有好多地方可以explore。一次有觀眾說喜歡他出演的MV，但認不出《濁水漂流》中的木仔原來就是他。「這件事我好爽皮。即是有少少惡作劇feel，但是我覺得好爽皮囉。所以我就覺得這是其中一個快感。」他很喜歡出crew，因為身處片場當中，他「feel alive」。回想拍《濁水》的時候：「在片場我好開心。最開心就是，我化完妝之後不用補妝，著住的褲又舒服，衫又舒服。我著拖鞋，周圍揈嚟揈去都無人理我。我喜歡這種感覺。」幾年前或許會想衝向一個宏大的目標，現在卻在細微處感受樂趣。「其實是平凡人來的，大家都是一個工作。我真的愈來愈覺得是這樣。只不過是在某一些moments，我可以陪你笑、可以陪你喊。即是有一個陪伴的感覺在入面，我就覺得都幾好吖。」

常常有人緬懷香港電影的輝煌年代，繼而慨嘆今日看似夕陽的狀態。阿Will在其他訪問說過：「生於這個時代，就在這裏好好生長，每個時代都有自己的土壤。」儘管我自己覺得不斷回望過去無什麼意思，但不能否認，當今香港電影的土壤難以稱得上是肥沃，而且又時不時會打八號風球。身處這片土壤，阿Will覺得自己還可以如何拍下去呢？訪問時我衝口而出，問他可以如何「貢獻」，立刻就知道自己問錯問題。「你都知我好怕big words。貢獻呀、犧牲呀、奉獻呀，對我而言都是一些big words啦。在我的角度而言，因為這個地方入面，還有一班人好喜歡港產片，又或者好喜歡不同國家的電影，所以你會想拍自己的故仔。」確實，在整個訪問當中，阿Will從來不會說自己付出了什麼。拍電影，純粹就是因為喜愛。「限制可能多了。即是個遊樂場細了，可能得個瀡滑梯。以前可能好多東西，有韆鞦、有瀡滑梯，有人擒高擒低都得。𠵱家得番瀡滑梯喇，那麼我就繼續玩瀡滑梯囉。玩瀡滑梯都好多方法嘛，即是調番轉你爬上去瀡滑梯都是一個玩的方法來的。無咁教你啫，不代表你不可以自己這樣玩嘛。我會形容，本身在這一行做的時候，或多或少都有種rebellious（的心態），我覺得。」

曾對鏡自問『係到做緊咩？』

蒐集資料時，我發現阿Will的Instagram有一個帖，述說一段在台南的小經歷：「早幾年在台南一間酒吧，對著鏡子望自己，問了句『你喺到做緊咩？』那酒吧有個大花園，台鐵會在面前經過，轟隆轟隆，每當台鐵經過，就大聲說話，叫出來的那種。那輕狂帶點囂張又不知所措的日子。」今年二十九歲了，阿Will又會如何回答「喺到做緊咩」這個問題？「做緊訪問囉 （大笑）。無呀，那時我問自己喺度做緊啲咩，做乜飲到咁醉呢又辛苦，個答案可能其實是這樣（笑）。但是（你問我）自己做緊啲咩嘅時候……我都是想自己先好好生活。」好好生活，是阿Will現時努力要做到的事情。「因為好多不同的角色同演戲，都真的是要自己生活的。就算個劇情幾天花亂墜，其實都離不開講情這一件事。所以我自己覺得，我一定要先搞掂自己，方才可以好好演落去。」而同時間，阿Will想學好如何專注。正如上述，他經常思考、經常諗嘢，有時甚至會fade out，或晚上輾轉反側。「我估其實係好唔secure。好insecure令到我瞓唔着覺。因為我會思考好多關於自己工作上呀、條path跑得順唔順呀、我究竟做得足唔足㗎、我下一步可以點樣做、可以主動啲呀……」所以要好好生活，專注眼前：訪問時就專心接受訪問，拍戲時就專心拍戲。「一攰，feel到眼瞓，即刻熄燈，冚（被），瞓。」

來到最後，我問他最近看了什麼深刻的書或影視作品。我相信從某人喜歡看的書或電影等等，可以反照那個人本身的某些什麼。阿Will最近看了三本書以及一套電影：Hanya Yanagihara的《渺小一生》（A Little Life），吉田修一的《國寶》和《同棲生活》，以及濱口龍介導演的《偶然與想像》。《渺小一生》講述四個大學好友成長的故事，述說殘酷與傷痛。「那本書其實好令人心痛的，我忍不住喊了幾次。我會閂埋（本書）喊。有個friend同我講，話會閂埋喊，我同他講：唔好咁誇張啦。到我的時候，我會：唔得呀，唔得呀，我要停喇。甚至我試過當他們幾個主角經歷了一些幸福一點的事情時，我會停一個禮拜不看，因為我覺得他們這個禮拜會過得開心一些。即是覺得：佢哋開心耐啲啦，跟住先至再睇番。Which is好令人……好觸動到我的情緒。」而《國寶》這部小說，剛好我也讀過。故事描寫兩個年輕歌舞伎演員的成長與較勁，背負家族使命，經歷恩怨情仇離散背叛，始終走在求藝的道路上，追求絕對和純粹。其中一句對白是：「無論發生什麼事，再怎麼不甘心，都要以『藝』來決勝負。」讀過此書，阿Will也想過自己是否都應該像主人翁般，只有藝術，別無他顧。「我就會問吓自己：我可否這樣做？但後尾就會同自己講，每個人有不同的path。我現在並非不enjoy自己做的所有東西，所以我為何要用這個同自己做comparison呢？」至於《偶然與想像》，阿Will雙眼發亮說「好好睇」：「我會形容它的文學性好重。那個文本應該描述了好多不同的東西。這是我的感覺。因為我覺得，一個好的電影，其實係會令到人愉悅的。」

對觀眾導演負責 盼精進戲藝

阿Will有時會給人一種頑童、玩世的感覺，但其實又對自己的要求好高，對自己喜愛的東西—電影—非常認真；他重視情感，也不怕表露出來，喜歡做就繼續做，但同時正正因為喜愛，就更要求自己精進技藝；他說自己quit u是不負責任，但做了演員後，堅持要對觀眾、導演負責任。這與其說是有點矛盾，倒不如說是這位演員本身就是一個複雜而有不同面向的人，而且仍在持續成長、蛻變。如果「三十而立」的「立」是指志向已定、目標清晰，那麼就快三十歲的阿Will可能真的未「立」。但他知道自己所做的事，是自己所喜歡的，會做到不想做為止。也許正如他所講：「我估每一個人都應該係咁嘅。」

場地提供﹕ii ALCHEMY Hair & Nail

文˙莫哲暐

圖˙李紹昌

編輯•歐陽德智

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