抽絲剝繭教你揀 絲襪厚薄睇D數 彈力看材質

各適其適——絲襪款式多元，既有修飾線條突顯女人味，也有花紋造型調皮可愛，各適其適。（jpgfactory、Evgeniy Skripnichenko@iStockphoto）

【明報專訊】大家穿絲襪的原因不盡相同，有人是因工作環境要求，有人是為了潮流搭配，而天氣轉冷時，亦有不少人為了保暖穿上絲襪。選擇絲襪時，包裝上的數字有否讓你迷惘？絲襪有多種材質，哪種最好？近年的絲襪潮流又是怎麼樣？又為何穿起來顏色總是不均勻？這次找來兩名專家為我們一一解答。

保暖遮瑕防刮傷

絲襪其中一個重要功能，是讓雙腿看起來更美觀。專營絲襪批發的Top Lady Enterprise Limited及網店Funnaskin負責人歐民韜表示，穿絲襪就像為腿部塗上了一層粉底，或加上柔光濾鏡般，有助均勻膚色，掩蓋瑕疵。另外，絲襪本身帶有彈性，能緊貼皮膚，某程度上能讓腿部看起來更緊致，線條更好看，部分企業更會將絲襪列入制服的一部分。

以為穿絲襪就只為美？其實絲襪也有保護作用。歐民韜表示，一到冬天，絲襪的銷售量也會提高，部分原因是女士希望冬天也能穿上裙子，絲襪有保暖作用之餘，亦不會有如穿上棉襪褲的厚重感。另外，空中服務員或某些需要經常走動的服務行業，絲襪也有一定程度可保護足部避免被鑰匙、桌角和其他尖銳物刮傷。甚至有騎師會穿上絲襪，減低大腿皮膚與褲子因騎馬活動時摩擦而引起的紅腫破皮問題。

記者買絲襪的經歷，每次都像抽獎般，運氣好買到彈性佳不易刮爛的；運氣差的時候，所買的絲襪穿起來鬆垮垮之餘，還一碰撞就破爛。以為花多點錢便買到質量好一點的產品，卻仍「頻頻中伏」。香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲表示，價錢只是其中一個初步判斷品質的指標，但不是全部，學懂看包裝上的標籤，例如D數、材料等十分重要。

「D」數愈小愈透膚

歐民韜指出，D數或是人們口中的「丹數」，其實都是指Denier，即量度纖維的線密度單位，它代表每9000米長的纖維重多少克，舉例100D，即9000米長的纖維重100克。葉曉雲稱，原則上絲襪的「D」數愈小，絲襪便愈輕愈透膚，一般透氣度也愈高。但D數大小跟質量或價錢沒有必然關係，它只代表絲襪用了多少分量材料製作。

除了絲線的重量（D數），材料也會影響最終成品的質感。歐民韜表示，製作絲襪的絲線主要有兩款——普通尼龍絲線和包芯紗。尼龍絲線較幼細，紡織出來的布料彈性相對較小；包芯紗是用尼龍絲線包裹着一條透明橡筋的複合紗線，較粗且可延展，彈性相對較大。

包芯紗彈性大 價錢較高

歐民韜指市面主流的絲襪有3種，包括全尼龍、交織襪和全編織襪。他逐一解釋：「全尼龍襪使用最基本的尼龍絲線編織，比較少彈力，摸起來也較粗糙，但也是最便宜，一雙約$10；交織襪使用包芯紗和普通尼龍線交替編織，有一定彈性，但因為使用兩種材質，導致表面孔洞大小不一，相對較易被勾破；全編織襪則是全部用上包芯紗，彈力大且比較耐用，但價錢也是最高，約$30至$40一雙。」他補充，穿上絲襪時，纖維會被延展開，包芯紗中的透明橡筋也會稍微露出，導致有光亮的效果，因此比較難做到完全啞面。

絲襪款式不少，除了如襪褲般的連體絲襪，還有短襪、中筒襪、過膝襪（配合吊襪帶）等，後3種款式較少人穿，但仍有一定市場。他表示，「最近多了年輕人穿著中筒黑絲襪作為潮流搭配，因為可以修飾腿部的線條，黑色顯得較纖瘦；也有人基於衛生考慮，會選擇過膝襪配合吊襪帶的穿法，但相對麻煩」，因此連體絲襪仍是主流款式。

吊襪帶防絲襪向下縮

至於為何過膝襪需要配合吊襪帶，他解釋，絲襪貼膚有彈性，當不停走動時，襪子會因為彈力往下縮，而收縮的程度比一般棉襪和短襪都要明顯，因此需要帶子把它拉住。

說到彈性，他表示彈性較大的交織襪和全編織襪，與同尺寸、同丹數的尼龍襪放在一起，目測差異挺大。「因為彈性強，在沒有拉扯的狀態下會顯得較小較厚，因此購買時不要根據未撐開時的模樣作準。」

不脫絲技術 免洞口「蔓延」

絲襪雖美觀，但薄如蟬翼，一不小心就會勾破，洞口還會一直「蔓延」，愈來愈大，實在讓人煩惱。目前市面上也出現了「不脫絲絲襪」（或不走紗絲襪）和防刮絲襪，歐民韜指這些絲襪主要是在編織手法下工夫，用上特殊紡織機製作，但價錢相對較貴。

文：唐可怡

編輯：蔡曉彤

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