{試吓達人}「試當真」蘇致豪、許賢、游學修 捱過低潮，繼續度橋 Channel相信未來

去年10月試當真成立前，蘇致豪（左起）、許賢、游學修推出官方預告，拍下被鎂光燈刺眼一幕（圖），一年後受訪再拍，3人己換上「試當真標誌」白tee黑西裝。（網上圖片）

【明報專訊】2020年9月，一通電話促成3個朋友聚首再次合作，開YouTube Channel密密拍片，「認真試吓、試吓認真」，試出超過30萬訂閱人數，一周年更試吓踏上九展舞台，試吓票價定為「一萬至十元」，由游學修（阿修）、蘇致豪（豪哥）、許賢主理的「試當真」，一年來的種種實驗，超出不少人想像。

上月26日舉辦的「《試當真一週年現場版》（暫名）」，以戲劇、歌舞、漫才（日式喜劇表演，類似相聲）等形式回顧Channel眾成員的經歷；又請來古天樂、鄧麗欣「應徵」；更打動人心是阿修、豪哥、許賢、陳苡臻（Jessica）、倪安慈（阿慈）、陳穎欣（Yanny）、岑珈其、林家熙（Locker），幕前8人在台上的真誠剖白。入場前無人知曉一個YouTube Channel在舞台上可以變出什麼花樣，試當真最後變出一場粉絲盛會。

由舞台跳回Channel，阿修說他們的試當真宇宙會繼續擴張，Channel只是試當真的其中一環。他們說，Channel需要「團隊」，需要「紀律和創造力」，需要「我」；演藝圈要「好玩」，要「健康」，要有「未來」。

不再只是YouTuber

踏上台板演出，豪哥說「一年前一定無諗」，而一切起於今年4月完成「YouTube四台聯播」之後。阿修說，當時昔日的CapTV同事阿Tim問他們有沒有興趣做現場表演，見九展在Channel成立一周年當日有檔期，「試下啦」。一日兩場的演出最後超時，要忍痛刪減部分環節，例如由許賢自彈自唱因隱喻移民而爆紅的acoustic版《係咁先啦》；原本擔心不夠豐富，「結果就打爆到咁樣囉」。

每星期三四條短片、逢周末開兩小時直播「謝票場」與網民互動，試當真一年來推出超過190條影片，由爆紅的《咁大件事冇人講》、為觀塘人「申冤」的《哪裡只塞駿業里》、到後來的《係咁先啦》，幽默之餘亦令不少人有共鳴。

豪哥和許賢本來只是YouTube影片創作者，與阿修成立試當真前曾做電視劇編劇，現時再要在台上載歌載舞，創作不再停留在拍片一途。豪哥原來CapTV時期阿Tim已給意見，覺得他們二人的歌路不需要音樂性很強，觀眾「loop住聽」不覺得哽耳即可。其實CapTV時期也有《黃與紅雨》歌，金剛crew時期又有《出門四寶片》等，但「走先啦係咁先啦……」傳唱度之高，是豪哥始料不及。

反而跳舞難到豪哥，學跳舞卻對演戲有幫助。他說許賢中學天才表演有跳舞，自己只在幼稚園時跳「十字步」和參加過「芭啦芭啦櫻之花健力士萬人跳」，但覺得好玩，「平時做戲很多人說我和許賢不懂『用身體』，表演能量較低」。今次他們在舞台劇導演和排舞老師身上得着甚多，例如知道在舞台上做搞笑動作時要浮誇，和拍片時「碎濕濕的好笑」很大分別。許賢就認為他們的進步要歸功強大的老師，阿修說現場版其中一位排舞師是幫Mirror和Error排舞的阿耀，有趣的是他同時也為許賢和豪哥化身的組合MC $oho & KidNey諷刺Mirror的新歌《Black Mirror》排舞。

問到是否覺得表演者要全能，才有歌影視三棲的做法，阿修笑言自己唱歌跳舞的能力不足以「賣藝」，所以推豪哥和許賢去玩歌；但豪哥說阿修音準比自己和許賢好，他和許賢唱歌「唔啱key」的。「好玩嘅樂壇或影壇，suppose就係可以包容到或者有好多唔同嘅玩法。」阿修補一句。

保持警覺 慶幸認真毛認真批評

在一周年舞台上發布的《Black Mirror》，左一句「全民造，咩話？」，右一句「滲透生活／係咪黑科技／搞到我哋無得避／無！」，傳媒都關注新歌是否向Mirror宣戰，豪哥說是「想話畀人聽其實不止得一個組合」。不怕得罪他們粉絲嗎？阿修自言也喜歡Mirror和Error，但要「玩嘢」、「搞事」去促成更多討論，又說因為「MC $oho & KidNey是外國回流的歌手」（組合的人物設定），他們才夠膽做這歌，很欣賞他們，「香港人就唔夠膽啦（笑）」。

3人由此談到何謂健康的粉絲。試當真的粉絲叫認真毛，Channel有付費會員計劃，會員可觀看NG片、成員Vlog和心事台直播等。但這關係並非單向，試當真時常會和認真毛在facebook、Discord等群組交流，「MC $oho & KidNey」一名就由認真毛的創作而來。

自稱「小數據」的豪哥說有一種認真毛會打長文，不知他們是行內人或常看網片與電影的觀眾，提出的實質意見「同阿修講的東西很似」，形容他們有時像試當真的「教練」或「顧問」，自己會正視他們提出的問題。許賢舉例，有人曾批評試當真用gmail做公司電郵「好柒呀」，某些廣告片拍得比其他Channel差等，但自己也喜歡認真毛的理性，「我們的粉絲不是我們做什麼就立刻喜歡的，他們真心想我們成長才給意見，我很珍惜這些意見」。

許賢說有些死忠粉絲，或有些組合的粉絲會因愛戴偶像，而覺得偶像做任何事都正確；但認真毛是健康而心水清的群組，而且和他們交流時「好似同我哋好玩得咁」。阿修就說，「我好敬畏粉絲的」，他覺得現時的認真毛像大家庭之外，「話就話是『盲撐毛』（其中一級會員的名稱），但他們有判斷力的」。他說見過太多藝人蔑視但又要討好粉絲，自己不想做雙面人，形容太過着眼自己粉絲的情况就是「圍圈圈」。所以他很有警覺性，「個show好多人讚好喎，喂咁睇咗嘅人其實得5000幾人」，假使未來拍電影，要面向的是更大觀眾群。

連鎖超市有了，深夜食堂可繼續

講電影，一定要提阿修跟蕭若元辯論香港電影是否已死，之後3人成為香港亞洲電影節大使再引來熱議，到現場版尾聲他們跟觀眾說「戲院見」，一步一腳印。阿修透露電影處於構思階段，有不止一個故事在手，希望且有信心下年可以開鏡，但要謹慎計算「究竟套戲是否值得存在」，因他認為太多電影不值得。

近年愈來愈多人眾籌拍電影，試當真應該有足夠支持者，但阿修說暫時不想這樣做的原因是「眾籌」和「投資電影」不同，眾籌者只是募捐並獲贈紀念品，而不能以投資者身分「分紅」和創作者一起賺錢。他覺得前者不是「可持續發展」的方法，是消耗自己的人氣和知名度募捐，不「健康」；如果眾籌者能成為電影的投資者，他才有興趣搞眾籌。電影內容跟現場版內容一樣暫不透露，只希望觀眾到時覺得物超所值，就像現場版後他聽到觀眾說「情願買更貴」、「800元我覺得抵到爛」時非常開心。

現場版表演現階段他們未有興趣再做，雖然應該能賺到更多錢，但未想到如何玩得有趣。他們已有新目標，拍電影之外做舞台劇也不是不可能，希望旗下表演者有更多演出機會，但不會像現場版滿滿粉絲才明白的inside joke，回歸以故事及演戲為本。至於試當真特有的「配音片」，許賢則希望可以做動畫，「我們的配音應該在動畫上有最大發揮，看看有沒有機會了」。

3人曾在其他訪問提到，試當真的規模愈來愈大，用比喻就是由深夜食堂做到連鎖餐廳，目標其實是做一間娛樂公司。經過現場版，他們更着重公司的多元性，阿修希望連鎖餐廳和深夜食堂並存，笑言可能「許賢就唔係好有興趣搞超市」，會希望繼續做深夜食堂；一旁的許賢默默點頭。

試當真以現場版把公司發展分為第一和第二階段，是希望觀眾可像育成遊戲一樣見證和支持他們成長。發展至今，試當真不再限於YouTube Channel，網店亦剛於上周開張，阿修說試當真宇宙會繼續擴張，惟預告第二階段發展會較慢，過去推出會員計劃、四台聯播、做歌、用新方式賣票等，他們形容恍如在足球場上不停「進攻」，「但我哋啲進攻係每次都部署好耐」。阿修自言容易沉不住氣，「好想快啲證明畀你睇」，如何面對網民批評慢慢行，是第二階段的挑戰。

回望「踢兩三個人」的階段

許賢說他雖然喜歡做深夜食堂，但認同阿修說「創業容易守業難」，舉足球領隊哥迪奧拿「進攻就是最佳的防守」為例，說明要尋找新的進攻方法。他提到自己都試過「死守一些東西」，就是做上個Channel「金剛crew」的時候。如果由CapTV開始計算，2015年CapTV創立，3人當時開始合作；直到2018年許賢和豪哥離開CapTV，成立金剛crew；2020年3人成立試當真。回想金剛crew時期，許賢稱人手短缺，一直是「兩三個人踢兩三個人那些波，無乜點進攻」。

在金剛crew時許賢覺得創作很自由，習慣在家拍片不需要很多資源，「冇乜諗過」如何吸引觀眾（豪哥笑着插句「真係奇怪」），無人問津雖會失落，「但唔開心又會好快冇咗」。如果去年無做試當真？許賢想像可能會因為金剛crew收入太低而轉行找穩定的工作；豪哥就覺得自己會找機會創作電視劇和電影而同時做金剛crew，思慮重心要放哪邊，「一路不停掙扎」。阿修則說，沒有試當真的話可能還在改劇本，尋找開拍機會。

不過經歷低潮不代表那段時間沒有收穫。許賢說自己和豪哥為了收入找工作，參與了蘋果的「一丁目」頻道而認識很多新朋友。豪哥分享他和許賢參與《仇老爺爺》剪接工作時，CapTV創辦人Cap盾擔心他倆能力不足，但又覺得他們「跌落水」可能會因而「學識游水」。心靈安慰很重要，豪哥形容自己捱過低潮的方法都是「捉實咗，死磨囉」，盡可能保持創作狀態，有天得到同樣處於低潮的阿修安慰——5隻字「階段嚟嘅啫」，也覺得阿修也是說給自己聽。還有一位前輩跟豪哥說：「×你，你咁×鍾意做創作，你知不知道做創作，無低潮那些創作人是好×廢的。」

阿修的啟發反而來自豪哥，豪哥說過如果林海峰有電台，農夫有電視，「修仔就有網絡」。當時以演員自重的阿修不接受這說法，但因為無工開，萌念重新做網片，回想自己創作的「學舌鳥」Channel（2014年創立）首條影片《陳浩南教書篇》，已對自己在網絡傳播上的觸覺有信心。三人埋班後討論過要開全新Channel，還是讓阿修加入金剛crew然後改名？阿修傾向前者，許賢和豪哥傾向後者，阿修相信金剛crew的3萬個訂閱很容易超越，於是決定砍掉重煉。「我覺得要有一個statement畀人睇到，（新channel）係另一件事。」

未來，Channel 需要 ？

香港變所以Channel都要變，許賢說太多人看新聞有壓力，現時人們已不再需要提醒，就減少做CapTV時期受歡迎的時事向影片；阿修也同意不做抽水影片，決定影片以「戲劇」和「電影」行先；豪哥認為很多信息不一定要直接講，他們做好自己擅長的娛樂和搞笑，就像哥迪奧拿教好隊波一樣會啟發到人（賢：哈哈，哥迪奧拿又出現喇）。

做大了的Channel會有包袱嗎？一如訪問常態阿修率先回答，認為優勢大過包袱，因為話語權大了，有資產和名氣做決定時更方便。許賢反而擔心團隊大多是對作品有要求的人，又很「家庭式」地拍片，常常「死嚟（試當真用語，意即博命）啊，拍通宵啊，突然間想加啲嘢啊，嚟啊，即刻買啊」，怕長遠走不下去。豪哥則說到表演，指包袱其實細了，演出更有信心，創作一如既往，「都係講自己想講嘅嘢」。

一年前起步，他們推出《Channel需要女》、《Channel需要錢》、《Channel需要橋》；現場騷都搞過，現在Channel需要什麼？豪哥笑說「好重喎呢個問題，因為我哋講需要乜就有乜㗎喇喎最後」。認真少少答，豪哥話Channel需要「我」，因為自己這幾個月只顧玩音樂；許賢說Channel需要「紀律和創造力」，兩件事「可能有衝突嘅，但希望盡量平衡到喇」；阿修說Channel需要「團隊」，希望更多人才加入做自己的創作。

再說未來，阿修不諱言，規模愈做大只會有更多妥協，「可以妥協幾多我自己都唔知」。他相信，觀眾支持試當真是在支持一個未來，「我都係有咁嘅信念，相信試當真可以生到啲更好嘅嘢」。「如果見唔到希望，我都唔知做嚟做乜。」

文˙ 胡筱雯

{ 圖 } 楊柏賢攝、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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