觀賞魚選擇：孔雀魚水中「開屏」起舞

【明報專訊】除了鬥魚，孔雀魚也是另一種以「美」和「艷」為人熟知的淡水觀賞魚。孔雀魚的尾巴呈扇形，而雄性的尾鰭都特別長，身材纖細，游動時就如穿著長襬禮服，在水中翩翩起舞。加上經過多年人工飼養，牠們化身成千變萬化的「孔雀」，常見外觀如馬賽克、禮服和蕾絲等，各有粉絲。

「易養」存活率高

百萬香港孔雀魚專門店店主Jacky表示，孔雀魚也因為繁殖速度十分快而被稱為「百萬魚」，成年後每個月都能繁殖一次。再者，牠是一種卵胎生魚類，離開母體不久就會游動，存活率也比較高。很多飼養孔雀魚的人都會以「繁殖」和「培育」為樂，因此店家大多以「一對」的形式售賣。

飼養環境忌頻密改變

在飼養方面，Jacky表示，原則上孔雀魚對水溫高低、水質清濁要求不高（但切忌突然且頻密改變），而價格有高有低，最便宜十元內有交易，最貴一般在千元內，是養魚的入門魚種，「其實只要保持環境穩定，溫度、水質等不要頻密且大幅度轉變，基本上軟水硬水，或是偏酸偏鹼都沒有太大所謂」。當然水族專家們多年來也整理了孔雀魚生活環境的最理想條件，如水溫25℃、偏鹼的水，但新手毋須太過執著這些條件。孔雀魚一般壽命約1年多，個別品種可達兩年多。

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