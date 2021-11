重拾1980s「一仆一碌」樂趣 雙排滾軸溜冰 愈滾愈火熱

【明報專訊】「You're no good, can't you see Brother Louie, Louie, Louie……」晚上8時,節奏鮮明的的士高音樂混合重低音響徹維多利亞公園,空氣瀰漫混合汗水與止汗劑的氣味。眾人踩着雙排roller,伴隨輕快的鼓點,如炮彈般馳騁滾軸溜冰場,恍如重回1980年代。

「溜冰」對年輕人來說,要麼在商場真雪場溜冰,要麼是玩直排滾軸,曾經風靡一時的雙排roller,幾乎在香港銷聲匿迹。但原來一幫有心人,一年多前開始在維園延續約30多年前的熱情,繼續「滾」下去。

在一眾「滾友」中,有個穿黑衫、戴鴨舌帽的大叔,拿着手機、腳架與閃光燈,穿梭滾軸溜冰場幫會員留倩影。「以前無人影相,現在就由我幫大家留下回憶。」The Hong Kong Roller Club創會會長Eric一邊拍照,一邊回答記者。

設俱樂部吸引300「滾友」

「我之前經常與一班以前一齊踩roller的朋友相約打羽毛球,但是疫情期間經常租不到場,大家便想:假如可以踩roller就好了!」坐言起行,The Hong Kong Roller Club一年多前由Eric與一眾朋友成立,大家租場租鞋,重拾年輕時的回憶。Eric影相、拍片,放上臉書的1980年代群組,反應意外地熱烈。大家替Roller Club註冊社團,還製作貼紙與襟章,把俱樂部經營得有聲有色。一傳十、十傳百,30年前的「滾友」漸漸聚回一起,俱樂部由幾十個人慢慢發展到現在300多人。只要不是打風落雨,星期一晚上都在維園聚會。

放眼望去,來踩roller的幾乎都是「爸媽級」。「見證過太古、賓仕、德福的人,起碼有35至40歲。」Eric提及的都是香港著名的滾軸溜冰場。而早期的滾軸溜冰鞋,跟現在一體式的鞋不同,當時需要先穿普通運動鞋,再踏上有4個轆的雪屐,然後將兩者緊綁在一起才開始玩。

據年紀較大的「滾友」回憶,每逢假期都有個大叔用紅白藍膠袋裝着雪屐在維園出租,幾毫子就能租雙雪屐。1982年,香港第一間室內滾軸溜冰場「世界體育會」在九龍灣德福商場開幕,旋即掀起熱潮。香港的室內滾軸溜冰場也百花齊放,沙田新城市廣場的賓仕滾軸溜冰會、太古世界體育會、屯門仁愛堂、葵星中心等。但熱潮只持續了大約10年,最後一家室內滾軸溜冰場在1993年結業,後來雙排滾軸溜冰更慢慢被單排滾軸溜冰取代。

「沙田賓仕在新城市廣場地庫,是當時香港最大的室內場。」前沙田賓仕員工阿包說,滾軸溜冰場有的士高閃燈、駐場DJ打碟,氣氛十分熱鬧!當時有4個時段,有時還有通宵場,只要20元,就能入場享受踩roller的快樂。

識女仔好招式:拉龍

「踩roller有個好處,學懂後溜就能拖女仔!」1980年代「篤波」(桌球)、碌lane(保齡球)與roller風靡一時,但Eric獨愛roller。

談起年輕時,Eric滔滔不絕地向記者分享「識女仔絕招」:「有些女仔很怕摔倒,只要你站在她前面,她就會自動給手你拖。那你就一邊拖,一邊跟她傾偈!」Eric還說,「拉龍」是男士表現的好機會,女仔會暗地裏觀察哪個男仔最靚仔,再慢慢接近「拖手仔」。

Roller也是Eric作為上司管理下屬的好工具:「當年我是快餐店經理,上夜班前就會帶同事去德福踩roller,玩完就帶他們去對面返工。嘻!後生仔講起玩就好興奮,實準時,那就可以確保他們一定能準時上班了!」他說這個招數好有效,屢試不爽。

訪問現場,幾乎每個人都說了同一句話:「Roller踩吓踩吓,就踩出一條癮!」90後的記者,剛開始也不懂他們為何鍾情roller,不過是來回兜圈,前溜、後溜,心想roller到底有什麼魅力呢?但當換上roller鞋,慢慢踏左、踏右,緩緩前進,微風劃過臉龐,十分新奇刺激,記者也開始感受到roller的樂趣。

即使年紀有番咁上下,而且大部分也20年甚至30年沒有接觸roller,但基本動作仍然難不倒他們——他們如炮彈般加速衝刺,再快速煞掣,動作簡單利落,「吱」一聲,精準地停在扶手旁,在地上留下一條條轆痕,技術之嫻熟令人佩服。

卜卜脆變脆卜卜 提醒戴護具

然而,時光流逝,當年的後生仔今天也不得不認老。以前眾人在公屋走廊、後巷「一仆一碌」自學roller,跌得青一塊紫一塊乃家常便飯,現在摔一摔,起碼要痛一個禮拜才痊癒,身為會長,Eric常苦口婆心地勸會員記得戴護具。「以前卜卜脆,𠵱家脆卜卜。以前用護具實畀人笑死,邊有女仔肯同你傾偈!」

當年經常出入葵星中心滾軸溜冰場的Eva插了句嘴:「小時候每次拉龍都做龍尾,但不懂掌握方向,強勁離心力把我『飛甩』和撞向場內的柱,兩次傷及尾龍骨。有醫生同我講,如果你再傷多次就無得陀BB!不過我不理,照玩!」

初生之犢不怕虎,比Eva更「勇」的還有阿包,出於任性和對roller的熱愛,即使懷孕也照玩不誤!「我個仔今年31歲,當年他未出世,我『大住個肚』照周圍踩roller!」

30年過去,當年血氣方剛的年輕人變得老成穩重,他們圍圈坐在溜冰場中間,大家談到以前做的「傻事」,不禁哈哈大笑,「現在你教我、我教你,大家互相切磋,好和諧。想不到30年後,竟然能在維園重溫屬於我們的開心時光」,Eric笑說。

文:沈晴

編輯:林曉慧

