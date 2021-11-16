高溫+酸鹼損塗層 鋁鍋煮麵直接食 鋁金屬落肚

實驗中3個鋁製鍋的說明書都有提醒用家勿在鍋中使用酸性或鹼性物質及不要儲存食物，但均使用日文或韓文。（李欣敏攝）

【明報專訊】收工後又餓又攰，或是深宵肚打鼓，即食麵是不少人的comfort food！

煮即食麵是一門學問，近年流行用韓式拉麵金鍋或日式雪平鍋，輕巧兼傳熱快，麵煮好後直接用鍋吃，連洗碗工夫都省下！惟金鍋和雪平鍋都是鋁製品，煮食時會否釋出金屬元素？會否潛藏健康風險？攝入鋁元素可導致腦退化症又是否真確？

鋁（aluminium）是地殼中豐富的金屬元素，重量輕，用途廣泛，但其化學反應性（chemical reactivity）較高，容易與其他物質產生化學反應。香港高等教育科技學院（THEi）食品與健康科學學系助理教授蔡少薇指出，市面常見的金屬鍋，鍋面大都加了塗層，如保護膜一樣；但在極端環境下（如強酸、強鹼或高溫等），塗層可能受破壞並釋出金屬元素。

蔡少薇與THEi食品與健康科學學系講師林偉恩應《明報》邀請，測試4款拉麵鍋，包括3款鋁製鍋：日本製雪平鍋（230元）、中國製雪平鍋（85元）和韓國製拉麵鍋（50元），以及1款中國製不鏽鋼鍋（72元）。

實驗1：新鍋鹼測試

4個新鍋分別加入蒸餾水和小蘇打（baking soda，圖1），然後煮滾。

常聽說酸性物質會腐蝕金屬，為什麼用鹼性的小蘇打做實驗？林偉恩解釋，無論酸、鹼都有可能破壞塗層的化學鍵（chemical bond），腐蝕金屬；但酸性物質腐蝕金屬時，肉眼無法觀察得到。相反，小蘇打（碳酸氫鈉，sodium bicarbonate）與鋁及其化合物會有化學反應，形成的氧化鋁（aluminium oxide）是肉眼可見的白色沉澱物，故此選擇用小蘇打做實驗。

結果

沉澱物由多至少依次為：中國製雪平鍋、日本製雪平鍋、韓國製拉麵鍋、中國製不鏽鋼鍋。

塗層欠佳釋鋁 或危健康

然後，在實驗室利用感應耦合電漿放射光譜儀（ICP-OES），分析和量度加熱後小蘇打水樣本中的金屬元素濃度。蔡少薇稱，參考4個鍋的製造物料 ，設定檢測樣本中有沒有6種金屬元素：鋁、鉻（chromium）、鐵（iron）、鎳（nickel）、鎘（cadmium）、鉛（lead）。

○結果：4個樣本均檢測到鋁

中國製雪平鍋 440毫克/公升

日本製雪平鍋 160毫克/公升

韓國製拉麵鍋 60毫克/公升

中國製不鏽鋼鍋 3毫克/公升

蔡相信，那些鋁元素來自金屬鍋本身，在高溫鹼性環境中釋放出來。中國製雪平鍋的鋁含量最高，有可能是塗層做得不好。另外，根據實驗結果，「要留意鋁製煮食用具的使用，鋁容易與其他物質產生化學反應，釋出鋁元素，如果進食了可能有健康風險」。她補充，在日常煮食雖然很少達至實驗的程度，但很多麵食，如拉麵、鹼水麵等都是偏鹼性食材，在金屬鍋中烹煮時有可能釋出金屬元素。

實驗2：煮麵測試

日常生活中，鍋會因折舊、洗刷等原因導致塗層受損，用來煮食會否有風險呢？

第一項實驗後，保護塗層可能開始受損，兩名專家就模擬日常煮食，將即食麵、蔬菜包、調味包等放進鍋，煮好後分別取出湯和麵用ICP-OES檢測。

○結果：

湯樣本檢測到微量鋁元素

日本製雪平鍋 5毫克/公升

韓國製拉麵鍋 3毫克/公升

中國製雪平鍋 2毫克/公升

中國製不鏽鋼鍋 0/公升

*全部麵樣本都檢測不到6種金屬

林偉恩表示，不鏽鋼鍋樣本中沒有驗出鋁，原因是不鏽鋼是一種合金，主要成分是鐵、鎳和鉻，另外加入鉬（molybdenum）抗腐蝕，所以相對穩定。

鋁「融入」湯 麵長浸或吸收

為什麼只在湯檢驗出鋁元素？林解釋，因為金屬元素都溶解在水中，如果麵條在鍋中浸泡時間更長，也可能會吸收金屬元素。因此他提醒，「用鋁鍋加熱煮食後，應把食物倒出，用其他器皿盛載食用。酸性或鹼性液體長時間浸泡鋁鍋，都可能會釋出金屬元素，只是沒有加熱，釋出速度較慢」。

根據聯合國糧食及農業組織／世界衛生組織食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）對鋁的安全評估，暫定每周可容忍攝入量為每公斤體重2毫克。舉例，一個60公斤成人暫定每周可容忍攝入量為120毫克（60×2毫克）。在日本製雪平鍋的湯樣本中，每公升含鋁5毫克，食一個即食麵並把湯喝光（以一碗麵有500毫升湯計算），就攝入了2.5毫克鋁；若1星期食5個即食麵，就共攝入12.5毫克鋁。佔可容忍攝入量約10%，如果一個體重30公斤的小孩進食同等分量，就已佔可容忍攝入量約20%。

鋁或具有生殖、發育毒性

蔡少薇提醒，根據實驗結果，湯比麵含有較多鋁，食麵時不要喝掉全部湯汁；另外，大家要注意飲食中鋁攝入量，因為其他食物也可能含鋁。食物安全中心於2016年公布食物中鋁含量風險評估，指出有食品加入了含鋁的食物添加劑，其中蒸包和即食海蜇鋁含量偏高，後者平均鋁含量達每公斤800毫克。報告指有動物實驗研究顯示，鋁可能具有生殖和發育毒性，但暫無確實證據顯示會致癌或腦退化症。

實驗3：快滾測試

注入400毫升水，加熱後鬥快水滾

結果：

水滾速度依次為：

①韓國製拉麵鍋

②中國製雪平鍋

③中國製不鏽鋼鍋

④日本製雪平鍋

鋁易導電傳熱快 不鏽鋼厚身「慢熱」

林偉恩表示，水滾快慢主要與物料的傳熱速度有關，並取決於元素的電子結構，「導電性與傳熱相關，容易導電，傳熱就快。鋁的導電性強，所以傳熱也快。不鏽鋼的硬度（strength）較強，電子流動較慢，傳熱速度也較慢」。但實驗中日本製雪平鍋水滾最慢，他們估計與鍋身物料較厚有關。

文：李欣敏

編輯：林曉慧

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