小知識：不鏽鋼「睇數」 300系列耐蝕常用

【明報專訊】「不鏽鋼有很多種類，大分有幾十種，細分可以有幾百種。」鍾志源表示，不鏽鋼產品上或會有一組3位數字，200、300或400，其實是美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）分類法，標示金屬元素大約含量。如200系列的錳含量較高，防腐蝕性能較差，會釋出對人體有害的錳元素；400系列的鎳含量較低，一般具磁性，方便儲存，專業廚房多會用到，價格較昂貴。

最常用為300系列，較為便宜；尤其304較廣泛使用，標準成分是鉻18%至20%、鎳8%至10.5%，所以又稱18/8（18%鉻和8%鎳）或18/10（18%鉻和10%鎳）。由於含鎳量較高，因此不易生鏽。鍾志源指出，不論選哪個系列，應選擇食品級別（food grade）的不鏽鋼，「food grade主要有兩個要求，第一、不可以跟常用食物有化學反應，釋出有害化學元素；第二、不易有金屬碎片掉出來」。

惟現時香港並無法例，規定市面出售的不鏽鋼廚具須標示其種類及是否食品級，因此鍾志源建議，選擇有信譽的店舖或品牌。消委會則建議，可檢視產品有無標示屬300系、18/8或18/10，耐腐蝕能力較佳。另外，如產品標示符合歐洲的釋出量指引或內地食品不鏽鋼衛生標準，只要按產品建議的方法正確使用，毋須擔心安全問題。