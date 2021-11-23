頭頸胸成直線 承托舒適 好枕頭夾睡姿 瞓得「正」

款式眾多——市面上枕頭款式五花八門，即使用同一類物料，枕頭價錢也會有很大差異，視乎枕芯物料的質素和來源地、有否加入專利技術、品牌等。（黃志東攝/ Med-Ved、mofles@iStockphoto/受訪者提供）

【明報專訊】很多人家中都有兩三個甚至更多枕頭，不是貪靚貪新鮮，而是試來試去都找不到一個合適的！長期睡在不合適的枕頭上，輕則影響睡眠質素，無法讓身體徹底休息，嚴重可能導致瞓捩頸（落枕）、關節錯位，甚至手麻痹！市面上枕頭款式五花八門，有人體工學枕、止鼾枕、羽絨枕等，它們的形狀、枕芯物料各異，價錢亦很懸殊，由幾十元到上千元都有，怎樣才能找到一個跟你「夾」的枕頭呢？

走入百貨公司，不同形狀、大小、高度、軟硬、承托力的枕頭列陣，讓人眼花撩亂。Cherry寢室用品董事總經理鄭淑麗售賣寢具17年，她指選一個好枕頭的原則很簡單：「最重要舒服！」枕頭舒適與否，受枕芯物料、形狀、高度等因素影響，要揀到合適枕頭，自然裏裏外外都要細心挑選。

記憶棉：回彈慢 承托力較佳

市場上常見的枕頭物料大致分為4類，包括記憶棉（memory foam）、人造纖維（polyester）、乳膠（latex），以及其他天然物料，例如羽絨、木棉、油柑葉等。

記憶棉又稱太空棉，是近年常見的枕芯物料，它富有彈性，回彈慢。Cherry寢室用品產品培訓專員李建邦指出，很多人以為記憶棉記住頭形後就不會改變，他解釋它只是緩緩地下沉和回彈，好處是可以按照睡姿施予的壓力，調節高度，為頸部提供一定承托。

人造纖維：蓬鬆度媲美羽絨 價錢相宜

人造纖維枕頭款式較多，蓬鬆度高，價格較為相宜。牀品家族第三代、本地品牌 Re Pillow Co.創辦人梁禮恒自行研發的枕頭，其枕芯都是使用人造纖維，「一般枕頭想做到羽絨枕的質感，但又不想如此高成本，可以透過調節人造纖維的粗幼、形狀，達到類似效果」。

人造纖維物料的形狀，會影響枕頭的承托力和蓬鬆度，梁禮恒舉例，條狀物料蓬鬆度十足，睡在上面感覺很軟熟，惟回彈力較差，長期受壓後容易變扁；球形、管道中空形狀的物料彈性較高，用力按下會如彈弓回彈，但纖維尺寸相對較大，未必能如條狀般提供貼服感覺，生產商會因應想達到的效果而選擇使用單一或者混合兩種形狀。

乳膠：用料天然 不易變形

乳膠從橡膠樹的汁液提取，它的彈性和承托力出色，而且不易變形，乳膠枕常見那一排排氣孔有助物料透氣。有些家長會因為乳膠屬天然物料，而特意購入讓兒童使用，但梁禮恒提醒，如果乳膠枕標榜具其他功能如有記憶特性，可能是混合物料，需留意乳膠比例，如果追求天然枕頭就未必適合。

天然物料：缺彈性 睡前宜「拍鬆」

天然物料種類很多，除了蓬鬆度較高的羽絨和木棉外，另有一些以功能作賣點的草本物料，如薰衣草寧神、油柑葉清涼，但它們柔軟度一般較低。天然物料常見問題是缺乏彈性，使用一段時間後較易「變實」，睡前或起牀後建議拍鬆枕頭，否則容易落枕。

枕頭抽濕保乾爽 每周洗枕袋

枕頭長時間貼着我們的臉部，難免藏有皮屑、皮脂、汗水等，惟大部分枕頭質料都不適宜直接清洗。李建邦建議消費者按照枕頭生產商的指示清潔枕頭，大約一星期清洗一次枕頭袋；亦可用抽濕機為枕頭抽濕，保持乾爽衛生。當傳出異味，或者舒適度不如前，睡醒後頸梗膊痛，這情况1星期出現2、3天，就應該換枕頭，一般枕頭2至5年應更換。

文：張淑媚

模特兒：Ceci

編輯：梁小玲

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