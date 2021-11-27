Cartier 13米高聖誕樹 「紅」遍維港 分享喜樂

傳遞友愛——Urban Dance舞蹈員在維港旁的聖誕裝置下演出，傳遞希望、友愛和歡慶的信息。（品牌提供）

【明報專訊】一年將盡，聖誕來臨。

2021年，你過得如何？平淡？忙碌？還是在疫境中找到了人生新方向？年度回顧固然重要，但可別忘了與親友相聚的時刻，尤其經歷了這兩年疫情，自會發現幸福不是必然。趁着聖誕佳節，跟家人好友一起到尖沙嘴星光大道海旁欣賞Cartier的巨型「聖誕樹」，在這個13米高的紅色聖誕裝置前開開心心打卡，感受濃濃的聖誕氣氛。

走在尖沙嘴K11 MUSEA Promenade附近，遠遠已經看見一棵矚目的超巨型紅色「聖誕樹」聳立在維港海旁。Cartier繼2018年與中環大館合作，首次在港設立12米高的聖誕樹後，再次在香港室外設置一棵13米高的聖誕樹，這棵聖誕樹別樹一格，捨棄傳統綠色，改以品牌標誌的紅色巨型波波組成，加上金色放射形星星裝飾點綴，樹下更放置多個禮物盒，營造冀盼、和平、愛和歡樂的節慶氛圍。

亮燈儀式表演 傳遞希望友愛

品牌向來欣賞並支持藝術創作，昨日（26日）舉行聖誕樹亮燈儀式，亦舉行了雲集眾多演員的盛大表演，充滿節慶氣氛。在小朋友的天籟歌聲引領下，一班才華洋溢的表演嘉賓接力，帶來極具藝術美感的表演，包括爵士巡遊、無伴奏合唱，以及由年僅6歲的節奏口技天才兒童彭栢然（Adan）表演等，各種精彩的城市舞蹈音樂，扣人心弦。另外也有飛躍道（Parkour）特技及長板動作編排表演，展現活力。各個單位在巨型聖誕裝置下精彩演出，氣氛熱鬧輕快，傳遞希望、友愛和歡慶的信息。

在12月期間，Cartier亦會繼續發放佳音，傳揚互相關懷的友愛精神。在燈飾裝點的「聖誕樹」下，本地歌手、無伴奏合唱團及樂隊，將會在12月連續4個周六及周日下午3時，帶來動人的音樂演出。公眾更有機會與穿上一身紅衣制服的品牌經典門侍（Cartier bellboy）合照留念。

聯同社企慈善機構回饋社會

聖誕是愛與分享的節日，品牌聯同3間社企和6個非牟利慈善機構，將友愛和歡樂散播到社區。3間合作社企分別是CodesMine、繪本公館（OpenHouse）與童心伴翼（Happy Baton）。CodesMine是由一群IT和教育專業人士建立的社會企業，為學童提供優質STEM和編碼教育；繪本公館是香港首個以原創親子遊戲帶動的繪本共享平台；童心伴翼則是香港第一家在線玩具租借和訂閱服務的社企，通過建立共享玩具和兒童設備的循環經濟模式，減少塑料的使用和碳排放，讓下一代從小建立環保的習慣。至於6間合作的非牟利慈善機構則為香港樂童行（The Hub Hong Kong）、親切（TREATS）、惜食堂（Food Angel）、智樂兒童遊樂協會（Playright Children's Play Association）、香港失明人協進會（Hong Kong Blind Union）及智天使（Wise Angel）。

在普天同慶的日子，Cartier跟以上單位合作，精心準備益智玩具、書籍和曲奇餅，送給有需要的弱勢兒童、殘疾學童及長者。透過這次饋贈活動，以及設置璀璨矚目的聖誕樹照亮維港，品牌跟社企和慈善機構一同散播歡樂氣氛，藉此機會傳揚愛，分享喜悅。

■卡地亞2021聖誕樹

日期：即日至2022年1月2日

地點：尖沙嘴K11 MUSEA地下Promenade

查詢：8105 5008

網址：www.cartier.hk

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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