睇清水果屬性 梨蕉西瓜 日日食招寒濕

留意屬性——選擇水果，要兼顧其寒、溫、平屬性，還有注意進食分量和時間，才能達到養生健康。（Tomwang112、tawatchaiprakobkit@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】行醫時遇上不少病人，舌診時伸出又胖又淡色的舌頭，反映身體存在明顯寒氣；有些舌頭上還有一層厚厚舌苔，表示濕氣不少。奇怪的是，病人表示自己飲食非常小心，不吃生冷食物或喝凍飲。追問之下，發現原來是他們多食水果，誤以為是養生之道，卻弄巧反拙。

「不是說要多食水果才健康嗎？」每次指導病人飲食養生原則，提及水果不宜多吃時，大部分人都面帶問號，奇怪中醫為何如此建議。其實從中醫角度，所有食物包括水果，都有它們功效，中醫並非否定水果的營養價值，但是我們不單着重其營養，還要兼顧各款水果的屬性（寒、溫、平性）、每天進食分量與時間等，才能達到養生健康。

傷脾胃氣血 怕冷感冒胃痛泄瀉

《黃帝內經》道：「陰勝則陽病。」中醫認為，寒濕這類屬陰性的邪氣，過多停留在身體會損及正氣，所以過量食用水果有可能導致大量寒濕堆積體內，每天如是，久而久之損耗脾胃氣血，產生各種不適，例如怕冷，手腳凍，易感冒，反覆鼻敏感，氣管敏感，胃痛泄瀉等腸胃病，痛經或周期不準等婦科病。

中醫建議：每天1份水果

水果水分多，按中醫陰陽理論區分「水性本寒」；而水果基本上都不經烹煮直接食用，未能與其他溫性食材共煮或調味去除寒性，所以如果進食過多，會直接存入大量寒濕到體內。營養師建議每日進食2至3份水果，衛生署亦大力宣傳每天吃2份水果；中醫建議分量又是多少呢？若以1個正常大小的蘋果或橙作1份水果，每天1個已足夠，當然偶爾多食1個也無拘，再配合其他蔬菜食物來確保攝取足夠纖維和營養。

水果性質也要注意，大寒的水果不建議每天或恆常食用，間中食則可，包括蕉類、梨類與西瓜。很多病人認為香蕉營養價值高，一買就是一梳，又要盡快食完，所以容易食多了。《本草綱目》說蕉「性冷，不益人。多食動冷氣」；另外，香港不少人有氣管敏感、咳嗽問題，或常常覺得口乾，認為要多食梨類來滋潤，梨確實生津，但正因為它性寒才「清」潤，《本草綱目》說「多食令人寒中萎困」；西瓜是一種容易惹禍的水果，炎夏中不少人禁不住其香甜多汁的誘惑，買來就是一大個，一口接一口地食，李時珍論：「西瓜、甜瓜皆屬生冷。世俗以為醍醐灌頂，甘露洒心，取其一時之快，不知其傷脾助濕之害也。」意思是人容易貪一時涼快，殊不知多食西瓜傷脾胃，助長寒濕積聚。

並非所有水果都是寒性。建議選擇葡萄、楊桃、櫻桃、蘋果、荔枝、龍眼、芒果等。不過很多水果，古書並無記錄其屬性，所以建議多種類平均食用，而寒性的要少吃。

與正餐隔半小時 易胃痛餐後吃

建議食水果與正餐前後相隔半小時至1小時，容易胃痛人士建議餐後食用。另外，水果不宜多食，故不應取代正餐，特別是早餐。

只要適量、均衡進食，任何人都適合食水果；但脾胃差、氣血弱的人，要特別注意進食分量與種類。這類體質人士多見怕冷、手腳凍、易腹痛泄瀉、胃脹胃痛、疲倦氣弱等，要了解自己體質應諮詢專業註冊中醫。

涼茶沙律素食也易「踩雷」

文初提及的病人，調整食水果習慣一段時間後，舌診明顯有改善，變得「有血色」；身體亦見好轉，例如大便不再稀爛、較不怕冷。其實還有很多病人誤以為健康而踩雷的飲食習慣，例如飲涼茶、茹素、食沙律等，都可能有類似影響。

水果要食，但要食之有道。

文：岑凱韻（香港中文大學中醫學院校友會會員、註冊中醫）

編輯：梁小玲

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