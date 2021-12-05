一小時生活圈：深井出入方便 「不偏僻也不止燒鵝」 百看不厭的海 不願離開的家

專業的攝影師夫妻熟練地找位置、角度在海邊留影，記者亦有幸獲得不少小貼士。（曾曉玲攝）

泳灘盡頭、迴旋處旁的拱形橋墩是Iris推介的「秘景」，她建議上橋到對面拍照是最佳角度。（曾曉玲攝）

家樓下有小巴及巴士站，對面牌匾是深井村入口，以馬路劃分的兩旁組成深井「橫向」社區。（曾曉玲攝）

睡房有面向橋與大海的窗，是Kid和Iris最喜歡的角落，百「拍」不厭。（受訪者提供）

【明報專訊】雖然搬進深井已經一年半，Kid說起他與Iris的家睡房那片海景，總是一臉滿足。還未看厭？「厭唔到呀真係，唔厭。」夫婦二人是攝影師，以往出埠為客人拍婚照，一年飛往外地十幾次是閒事，Iris說慶幸疫情下不能飛，卻住進這個可以脫離城市壓迫的家。人人聽到他們住深井都覺得偏僻，又問是否日日食燒鵝，Come on！兩小口邀請大家了解他們的一小時生活圈，說來過的每個朋友，都會喜歡上這裏。

1小時我們去到……

Iris和Kid平日因工作游走香港不同地區，最近是到荃灣，到港島中上環車程30分鐘，而坐巴士出旺角亦方便，荔枝角是轉乘地鐵至九龍其他地方的中轉站。到東邊地區較遠，往西貢找朋友，在旺角轉小巴需要1.5小時。他們假日最愛窩在家中看海，深井主要是私人樓盤，樓下有超市、商店可滿足日常需要，帶着狗狗則沿青山公路旁一直走到上浪翠園長樓梯附近的迴旋處，隨時來個海邊漫步。

■我的生活圈

為了招呼記者來訪他們位於深井麗都花園的家，廚藝精湛的Iris這天提早到荃灣大型超市買食材，由剛結束露營的Kid先回家迎接訪客。Iris穿抵擋強勁海風的一身厚衣抵家開門，看見熱情唐狗女Siri已與記者攬頭攬頸，她說來過這個家都是朋友，「朋友都喜歡來我們這邊，我們有個鐵腳group，有人住沙田水泉澳，有人住青衣，還有住屯門三聖的，就到我們家聚會」。

在睡房，望着海一片

海上一艘貨船剛好經過，遠處是青馬大橋，宛如身處離島度假屋，夫妻倆自覺找到這個單位是幸運，高層570呎，租金「一萬中」左右。Iris自言「會有舖癮睇租盤，驚之後被人逼遷」，曾打算住離島如安靜的坪洲，但她的主要工作是婚禮攝影，很早就要到客戶的家，而且「趕船一遲到就好大鑊」。

趁天黑前外出逛逛，樓下是一列巴士、小巴車站，Kid說巴士坐3個站便過了西隧到上環港澳碼頭，很多人誤會深井是比屯門更偏遠的角落，其實深井在港島巴士往屯門的入口，而出門可提早15至30分鐘避開繁忙時段。Iris不時需到太子買花，坐巴士亦是1小時內到，Kid會以荔枝角站為中轉點，再乘地鐵到九龍其他地方，對他們的浮動工作而言，這樣較易把握時間。

「橫向」社區 有個人空間

Iris形容深井是個「橫向」社區，先說往荃灣方向，麗都花園旁是另一樓盤碧堤半島，隔一條馬路對面是海韻花園和深井村入口，兩邊街道有超市、餐廳、藥房、日用品商店、地產舖。而往屯門方向，山上則是浪翠園，他們也有朋友住附近，Iris說：「但我們永遠不會撞到，因為各有搭車的位置，與一些氹氹框（一個圈）的社區不同。我好鍾意咁樣，情緒不好時真的不想跟人打招呼」，Kid亦補充：「唔使下下都（跟朋友）糖黐豆咁，每個人都要有他的生活空間。」

這裏非外賣App覆蓋地區，不過餐廳亦遠不是「沙漠」程度，「2間米線、2間cafe、幾間茶記，也有間泰國菜、4間燒鵝……」被問是否日日食燒鵝，Iris說：「當然不是！可能3個月才食一次。」

需要一個狗公園

走完「買餸」路線，到放狗路線，我們回到麗都花園一邊沿青山公路往屯門方向走，下方是沙灘與碼頭，一路到浪翠園下方的迴旋處。記者多次問二人有什麼欠缺，他們對深井有讚無彈，Iris想想才說需要一個狗公園吧，因為馬路邊與狗散步必定要牽繩，「飛車也是這邊的名物」，怕狗狗受驚嚇衝出馬路。

「星期六日朝朝早都有幾十架哈利電單車巡過」，Kid模仿引擎「唔」的一下低沉聲音，而在家中，偶爾午夜會聽見海邊傳來船笛聲，以及獨特氣味——嘉頓工場的麵包香，離他們家約15分鐘路程，他希望樓下能多一間麵包小店，不必吃連鎖餅店的「空氣包」。聲音與氣味是擾人還是一種幸福？「我們某程度視為浪漫，夜晚坐梳化望到好大隻輪船，一排的燈就像銀河鐵道在海上漂過，好靚。」

害怕要離開這個海景租盤

黑夜來了，帶點距離看那個家，點點亮燈組合出一排向海的樓宇，很壯觀。Kid說享受着「永久海景」，他們查過資料，深井填海計劃擱置了、舊日從屯門至荃灣的鐵路規劃都因人口不足、成本高而沒成事，「相信是永久海景啦，大嶼山都可以填海，呢個世界冇嘢冇可能」。

早上起來對着窗外的海，滿心舒暢，Iris有時會聽見老公問，「我哋係咪唔應該住入嚟呢個區？」Kid自嘲「偽中產」，畢竟鄰近有錢人都不少。「我會跟他說，租金又不是貴到要攞晒成副人工出來付，起碼是我們有能力享用到這個地方，咪盡情享受囉。」不過Iris其實時常擔憂：「現在這樣買不到樓，如果移不到民或不移民，我今年31歲，20年後就50幾歲，那我50多歲的光景會怎樣？好擔憂㗎好老實講，就算派到公屋，又會派到怎樣的公屋？黃金海岸的新盤又係扑咗個廚房那種小單位，點樣住到老？每次想到這些就好忟憎煩躁。」

她不斷留意全香港租盤與新公屋選址，愈看愈愁，因工作走遍這個城市，「呢排常去港島區，望住維港兩岸就會覺得，其實真係好癲，起咁多樓」，而她深知，現時付的租金在港島只能租個200多呎的單位，「如果若干年後，全香港的住屋規劃是愈有錢的住埋一堆，享用最好的景，冇錢就住到山旮旯，我會細思極恐。我明白有錢住屋配套好些好正常，可是若沿海所有最美的天然景觀全給最有錢的人，我會覺得在這城市住落更加悲哀」。

最愛留在家

你們的生活圈是怎樣？Kid答工作以外，現在最喜歡留在家，「屋企已是最好的休息地方」。日日看海景不厭？「厭唔到呀真係，看電視時望海、或在睡房看海。你明唔明點解我哋唔想走？就因為這個地方唔會厭，冬暖夏涼，日光充足，我們好感恩可以住在這裏。」

文、攝˙ 曾曉玲

插圖˙ 莊璇

………………………………………

■規劃這個圈！

香港唯一的「永久海景」是？

Kid和Iris喜歡深井，因有「無敵大海景」。海景住宅價格昂貴，發展商難免見縫插針建樓。在香港，真的有「永久海景」嗎？

城規會的規劃指引指出，香港發展密度高，難以既保護私有景觀，又不窒礙發展；為照顧公眾利益，保護公眾享有的景觀更為重要。最著名的「公有景觀」就是維港兩岸，據《保護海港條例》，要有凌駕性的公眾利益才可填海，可說是「永久海景」的保障，惟深井不屬其管制範圍。

海旁規劃原來有「風水陣」？

政府有設計指引規範沿海建築的佈局，例如樓宇高度應如梯級，向海而下，並有間距用作通風、觀景，並設休憩用地。這些規劃原則是名副其實的「風水陣」，保障內陸通「風」，讓公眾享用海濱親「水」，避免樓宇破壞海濱景觀。

例如Iris和Kid家附近的佈局（圖），就參考規劃署《香港規劃標準與準則》第十一章《城市設計指引》，較高的樓宇應建於內陸，海旁建築則較低矮，樓宇規模等設計亦要配合，以免成為「屏風樓」。翻開深井所屬的「分區計劃大綱圖」，他們的家附近屋苑在規劃上是有高度限制和向海遞降，而麗都花園、碧堤半島、縉皇居之間設間距，讓海風由南向北滲進內陸，部分臨海屋苑需開放散步長廊予公眾等。

不過臨海的碧堤半島及縉皇居卻高逾60層，擋住後方屋苑。原來2011年訂定高度限制時，這些屋苑已落成，只能限制屋苑重建時不可建回現有高度。以後大家去海邊散步，不妨留意有沒有「風水陣」？

文：伍美琴（香港中文大學城市研究課程主任）、黃熙麗（研究助理）

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao