合適眼鏡 不一定貴 鏡片框架 「睛」明選配

多焦鏡片——不同廠家設計的多焦鏡片會有些差異，但基本上半部看遠距離，下半部看近距離。（明報製圖）

【明報專訊】說到配眼鏡，大家最注重什麼呢？價錢、品牌，還是潮流款式？美觀雖重要，但看得清、保護眼睛才是戴眼鏡的根本目的。戴眼鏡的你有好好了解過鏡片的材質、大小、功能會如何影響眼睛嗎？抗藍光需要嗎？光致變色鏡片又該如何選擇？找來眼科醫生與視光師分享不同鏡片對眼睛的影響，以及不同人該如何選擇合適的鏡片。

香港人近視問題十分嚴重，據香港眼科學會2019年12月在網站發表的文章指出，香港成年人的近視比率為全球最高，深近視問題更有「幼齡化」趨勢，而9歲的小孩有接近一半（44%）患有近視。

香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇簡單解釋近視和眼鏡的原理，「近視主因是眼球過長，影像聚焦在視網膜前方區域；遠視則相反，眼球過短，影像聚焦在視網膜後方區域。近視眼看近清，看遠模糊不清；遠視眼看近模糊不清，看遠清」。如把眼睛比喻為相機，這些情况就是out focus即失焦。眼鏡則是利用光學的方法，把光的路線改變，從而把焦點重新落在視網膜之上，得以看到清晰的影像。

要選擇合適的眼鏡，應先了解不同鏡片的材質、特性和功能。

玻璃鏡高折射更薄身 塑料鏡功能多元

鏡片材質，基本可以分為玻璃和塑料兩大類別。香港理工大學眼科視光學院助理教授（研究），同時也是視光師的梁子榮表示：「綜合而言，玻璃鏡片透光率普遍較塑料鏡片高；其次，玻璃比塑料鏡片沒那麼容易刮花；而它的最高折射率也相對塑料高，因此能夠做到更薄的鏡片。」但玻璃鏡片較重，安全度也較低，如不慎摔倒撞破鏡片，碎片有可能傷及眼睛或身體，佩戴時需特別留神。

在塑料鏡片中，近年出現了不同選擇，如樹脂鏡片、聚碳酸酯（PC）鏡片、高折射塑膠等，不同材質的折射率、硬度也會不同。塑料的特點之一是可塑度高，愈來愈多眼鏡廠商採用，令塑料鏡片選擇更多元，比如部分品牌的光致變色鏡片（俗稱變色鏡片）、漸進鏡片，目前都只有塑料材質的選擇。

一般來說，同度數的情况下，愈薄的鏡片，折射率會愈高，價錢也愈貴。任卓昇稱，若近視的度數不算太深，鏡片的厚薄對於視野和舒適度的影響不會太大，毋須花太多錢選配高折射率的鏡片；但如使用者屬於深度近視，那就建議選擇折射率較高的鏡片，避免鏡片太過厚重不美觀的問題。

變色鏡擋紫外光 保護眼睛

光致變色鏡片一般是在鏡片中或鏡片表面加入對紫外光敏感的物質（如氯化銀或有機染料），這些物質在一般情况下是透明，遇上紫外光時會變深色。

市面上有不同品牌也在研究與推出相關技術，均有各自的變色程度、變色速度，梁子榮說：「變色鏡片能夠保護眼睛免受强光和紫外光的刺激，但有時候會導致尷尬情况，如室外拍照看不見眼睛；從陽光充沛的戶外進入室內，鏡片卻來不及轉色，這些都是需要考慮的情况。」

任卓昇表示，除了選擇光致變色鏡片，也可視乎個人喜好與習慣，備上標準太陽眼鏡替換以保護眼睛。

防藍光鏡 暫無實證防眼疾

至於是否需要使用防藍光鏡片，梁子榮表示，其實生活上處處都有藍光，它在光譜上比較靠近紫外光，屬於能量較強的光束。目前在動物研究上發現，眼睛長期接觸高強度藍光或造成一定影響，例如引致黃斑病變等問題。但值得留意的是，目前沒有足夠研究證明我們日常室內接觸的藍光會對眼睛造成損害，也沒有研究顯示佩戴藍光鏡片對預防眼疾有顯著好處。任卓昇並不反對戴藍光鏡，稱其不會對眼睛健康有特別影響，但重申藍光鏡片效用並未得到證實。

抗反光鏡方便「眼神交流」

梁子榮補充，並非所有光線都能穿透鏡片，經過再折射進入眼睛，有部分光線其實會被反射掉。一般而言，當鏡片材質的折射率愈高，被反射的光線也會愈多，別人便不能清晰看見佩戴者的眼睛。而對佩戴者而言，眼鏡的些許反光一般對日常影響不大，但如經常有拍照或上鏡的需求，可考慮抗反光的鏡片。

多焦鏡看清遠中近 或致暈眩

隨着年紀漸長，眼睛的睫狀肌開始退化，晶體柔韌度開始下降，眼睛因此無法快速對焦，甚至不能「對焦」，看不清近物，即所謂的老花，這時候我們或要使用多焦點的鏡片，如目前主流的「漸進鏡」或以前較流行的「雙焦鏡」。

梁子榮表示，一般而言，多焦點的鏡片，上半部分的鏡片為「看遠」度數，供看遠景之用；下半部分為看近物的「遠視」度數。這類多焦鏡片，初戴者需要時間適應，習慣利用鏡片不同部分觀看遠近事物，部分人或會在使用時感到頭暈、不適。他補充，不同品牌的多焦設計也有差異，所以當佩戴A品牌的多焦點鏡後，未必可立即適應B品牌的多焦鏡。

任卓昇表示，多焦眼鏡免卻使用者在切換看遠近景時不斷戴或除眼鏡，但有些人未能適應多焦鏡的暈眩感，也可多備一副「老花眼鏡」，看近物時才戴上。

非球面鏡消除扭曲 更輕薄

梁子榮表示，在近視度數高的情况下，如果是球面鏡片，中心部分的視野清晰，但側邊會出現扭曲；而非球面鏡片透過調整鏡片不同位置的厚薄，消除扭曲效果。視乎近視深淺與個人適應能力，佩戴球面或非球面鏡片都是可以的。他補充，非球面鏡片的其中一個好處是可以減低鏡片厚度，減輕重量，相對更美觀。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com