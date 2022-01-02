見字抄經：一切如泡影 何來善惡報應？ 空與緣起 矛盾有得解

【明報專訊】《六祖壇經》裏有一佛偈故事，神秀禪師寫道：「身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」勸勉人常觀照自身。惠能禪師卻回應：「菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃。」及後一句膾炙人口，相信不是佛教徒也聽過。中大哲學系教授姚治華說「本來無一物」精簡地表達佛教中「空」的意思，空就是什麼也沒有。現在我們常用「緣起性空」解釋世事變化無常，但在佛教哲學發展初期，緣起和空其實是互相矛盾的概念，不同派別的佛教對空的理解也不同。

提出「一切法」構成世界

上期我們討論過因果規律，佛教相信世上萬物，無論是物理現象，還是人們的際遇都可以用因果業報解釋，又稱為「緣起」。緣，即是條件、理、規律，有陽光、水分、土壤，才種得出花朵，沒有這些條件，也自然不會有因緣而起的東西，如《阿含經》所說：「此有故彼有，此生故彼生；此無故彼無，此滅故彼滅。」釋迦牟尼在菩提樹下打坐，最後大徹大悟，他記起自己的前世，領悟到業果和善惡報應，最後領悟到最深的真理——緣起，而提出四聖諦——苦、集、滅、道，即苦的存在、苦的緣起、苦的消滅與滅苦的方法。

而在佛陀死後約500年，佛教開始發展出不同派別，其中部落佛教「阿毘達磨佛教」（Abhidharma）嘗試找「一切法」，能夠解釋世界一切現象、一切事物的法，最後他們把世上所有東西歸結為約100種法，「他們說的法就相當於elements（元素），你不能再把它分下去，整個世界就是由這些基本元素構成」。現代科學發現物質由化學元素如氧原子、碳原子組成，阿毘達磨也有「極微」的概念，認為這個世界是由最小的東西構成，「原子，atom，希臘文字面意思是，a是否定，tom是切割，所以原子是不可分的意思，極微的意思也差不多，最最最小，不能再分了」。現在的物理學家由發現原子，到再小的質子，到研究弦理論，一直向下找，預想有更小的基本成分，2000多年前的阿毘達磨也一樣，相信最終的元素，有最小的法構成這個世界。但阿毘達磨的法除了解釋物理世界，還包括心理活動。

世界是桃還是洋葱？

現在我們區分不同原子，要靠原子的不同特性、質子數，阿毘達磨為了區分不同的法，也提出不同法有不同「自性」，不同性質，「這些自性就麻煩了，自性是變還是不變呢？」原本在佛教傳統上，緣起是主流教義，世間萬物的生滅都是無常、持續變化。但阿毘達磨嘗試解釋不斷變化的現象時，提出有最基本的元素，而這些元素是不變的，自性也是不變的，正如氧加碳可以變化，可以變成一氧化碳、二氧化碳，但氧原子不可能變成碳原子。以桃為例，「你剝掉桃的皮，吃掉它的肉，還有桃核在裏頭，等於你剝取表面的東西，最終的根本存在是不可變的極微的桃核」。

佛教後來發展出大乘佛教的中觀派，成為現時佛教的主流派別。中觀派創始人龍樹認為自性和緣起是相互矛盾的，如果一切事物都是變化無常，就不可能有不變的基本的性質，於是中觀以「空」的概念反駁，將「空」變成佛教核心思想。與阿毘達磨相反，中觀派堅信人類可以永遠向下分，世界像是洋葱，「剝掉一層又一層，就這樣剝下去，中間沒有一個核，中間是空」。洋葱剝到最後就沒有了，「本來無一物」。

空本為修行 教人捨棄一切

執著於物質究竟有沒有基本粒子似乎太抽象、形而上，其實佛教開初提出空的概念，目的是助人修行，免卻人生痛苦，多於要解釋世界如何運行。「我美國的老師跟學生講，上帝早上醒來說，他看到世界上沒有任何東西，他就開始創造這個世界，佛呢，他早上醒來後看到太多東西，他要空，他要拋棄這些東西」，姚治華引用一個玩笑，的確佛陀本是王子，要什麼有什麼，但佛教的核心卻是捨棄，「捨棄一切，空掉一切」。佛陀覺悟成佛後提出四聖諦十六行相，要觀苦、空、無常、無我，想脫離痛苦，就要認知一切事物都是空的，終究是不存在的，名利財富死後無法帶到棺材，親人愛人也會隨時消失，所以要斷除自己的貪慾、主宰慾、各種欲望，不要執著，「一切如夢如幻如泡影，你觀察到這些的話，就對它不會有任何渴求」。

空的梵文śūnya，意思就是數學上的「0」，「我們現在用的數字系統，123456789，這些數字各國包括中國、古羅馬都有，從1到9一直往上，但是在整個世界，只有印度的數字系統發現了這個0」。你看得到的、看不到的東西都是空，都是0，都是沒有，「但我們現在看得到的，都是有的東西，你怎麼能說它沒有呢，為了解釋，為了令你相信這個東西是沒有，就用剛才的理論」。於是就解釋東西沒有不變的自性，可以一直分裂下去，最終你會發現什麼也沒有。

「互即互入」演繹空

如果把「空」解釋成一切事物都是不存在的，問題又來了，佛教另一核心思想緣起，偏偏就是用來解釋世事如何發生、如何存在，空和緣起就形成矛盾，「緣起的觀念至少承認這些事物出生、出現的現象，它是生；但空性的觀念其實是無生」。中觀派的折衷處理方法是，空性是成佛的真理「第一義諦」，而世人能理解的「世俗諦」上，他們承認緣起規律，但緣起生出來的結果就不存在，即是他們同意有陽光、水分、土壤這些條件的話，就可以種出花朵的理論，但你看到的這棵花朵只是夢幻泡影，並不存在。

但空否定萬物存在，等於否定善惡報應的存在，「後來的佛教覺得，這樣就麻煩很大，你沒有善惡報應，佛教就沒法弄呀」，於是佛教派別不斷嘗試修正空和緣起在根本上的矛盾，重新演繹空的意思，而一行禪師解釋《心經》的方法，是現時最主流的理解方法。一行禪師提出「互即互入」（interbeing），你打開一本書，你會在紙張中看到雲在飄，因為沒有雲就沒有雨，沒有雨樹木就不能生長，沒有樹木就不能造紙，雲和紙是相互依存的。你再深入地觀察這張紙，你還會看到陽光、土壤、整個世界，空並不是指這些東西都不存在，只是空掉了一個孤立的存在，令我們的心和世間萬物共同存在、互即互入。「一行禪師這樣解釋心經我覺得很有意思，也很有詩意的解釋。」他的解釋即現代常說的緣起性空，強調緣起，大家是相互依賴的，而減弱了空否定萬物存在的意味，「緣起性空在整個漢語是什麼時候出現，結果發現很慢（很近），是最近100年大家用比較多，在100年前，基本上沒有這個說法。」

延伸思考：夢境存在嗎？

搞清楚了不同派別如何理解空後，如果你的腦汁還未耗盡，可以思考一下這條延伸問題。按照龍樹對空的理解，一切都是假的，如夢如幻如泡影，那麼這些夢幻泡影存不存在？你現在看到的就像發夢夢見的東西，夢境中的東西固然在現實中不存在，但夢呢？你真的有發過這場夢嗎？佛教主流認為假而有，雖然一切都是假的，但假相是存在的，你的確發過夢，但姚治華認為，應該是假而沒有，夢境在夢裏夢外都不存在，「惠能說，雖然我們看到這些，但本來無一物，就是要讓你醒來」。

【草書】

徐沛之選擇黃庭堅的草書字體，風格瀟灑，符合看透一切是本來無一物的感覺。草書的規限較少，結構舒展，每個字不一定大小一樣，書法家能夠在規限中找自由度和趣味，如「一」字和「來」字筆畫較長。學書法的心法是先求學好規矩和平正，熟練了求險絕，再復歸平正，但這種平正不同於初學書法時的平正，而是有得着的平正，就如人生，人初出生時手空空，歷練人生後願意捨棄，回歸「本來無一物」。

小技巧

草書線條要流暢，控制毛筆要熟練，熟悉草法後才能做到瀟灑的效果。

文˙ 朱琳琳

題字˙ 徐沛之

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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