知多啲：牙線日日用清牙垢 漱口水屬輔助

【明報專訊】使用牙刷和牙膏刷牙，能夠清潔牙齒表面，但不能深入牙縫處。黃慧兒表示，清潔牙齒鄰面與刷牙一樣重要。正確使用牙線可保持牙齦健康，減少因牙垢積聚引致牙齦紅腫發炎，繼而出現萎縮等牙周病。

她表示，一般建議用最普通的牙線，單獨使用或配合牙縫刷使用，徹底清潔牙縫。如使用者未能掌握牙線和牙縫刷的正確用法，或可用牙線棒或水牙線替代，但清潔效果不及牙線和牙縫刷理想。牙線並非只在食物卡牙縫時使用，應如刷牙般，每天作牙縫的日常清潔。

漱口水是一般家庭常備的口腔清潔用品，但黃提醒，漱口水只是輔助，不能代替刷牙。她建議刷牙後使用，毋須再用清水漱口，效果更佳。黃說市面上漱口水大概有以下4種功用：

‧防止蛀牙

防蛀牙漱口水一般含有氟化鈉（sodium fluoride），牙醫會推薦給高風險蛀牙者，他們需要額外的氟化物加強保護牙齒。

‧減低牙菌膜形成

這款漱口水適合患牙周病及剛接受牙科手術的人，以減少牙菌膜積聚。主要成分包括氯己定（chlorhexidine gluconate）、百里酚/精油（thymol）和西吡氯銨 （cetylpyridinium chloride）等。

‧除口氣

漱口水含有減少細菌滋生的成分，如氯己定（chlorhexidine gluconate）、二氧化氯（chlorine dioxide）、醋酸鋅（zinc acetate）等，但現時尚未有足夠臨牀研究證明效用。

‧紓緩敏感牙齒

為牙齒敏感者研製的抗敏感漱口水，含有精胺酸（arginine）、硝酸鉀（potassium nitrate）等。