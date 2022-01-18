藝術創作：藝術活動常客 蛤塘畫壁畫

【明報專訊】Dominique是停不下來的畫家。疫情前常常獲邀出席世界各地的藝術場合和展覽，例如曾多次到瑞士參與Art Basel，或參加新加坡、馬來西亞等地不時舉辦的藝術活動，又曾經獲邀在古晉與其他藝術家逗留1個月舉行工作坊作藝術交流。他最難忘2016年到土耳其Ankara參展，「起初我有點緊張，因為是伊斯蘭教國家，不太熟悉，而且當地當時有一個俄羅斯大使被殺，氣氛很緊張」。還好到達後發現大會安排很周到，他獲得免費的交通，又可參觀不同博物館，有機會跟不同藝術家交流，受到禮待，作品也受歡迎。

到訪吉澳，在有名的情人樹附近，不難發現Dominique的壁畫。鄰居的白牆繪上了牛，另一面牆則繪上充滿法式風情的人像，都是Dominique為友好鄰居設計的大作。他早前也曾經獲團體邀請，到蛤塘的村落畫壁畫。蛤塘在哪裏？Dominique的太太說：「由鹿頸行山路約2個多小時可達；又或者由荔枝窩出發，經梅子林，腳程快的話，約半小時可達。」如此路線，聽來也覺得大工程。前前後後來來回回花近1星期完成，Dominique倒覺得路程不是問題，反而是工作環境的安全，他更為重視。「畫壁畫，因為不時要爬梯往高處，地面平整很重要，否則會很危險。」蛤塘是客家村落，早年因為村民陸續移居外國成為廢村，是近年活化項目下重現朝氣的村落之一。他笑言，負責這個計劃的人給予他很高的創作自由，「只要不畫裸女就可以」。

巧用廢棄木頭創作藝術品

至於自己的居所，他最近就忙於把本來純白色外牆的房子，裏裏外外大翻新。「在阿姆斯特丹居住時，當地對房子的外觀有很多規格，即使是自己的房子，也不能隨意在外牆繪畫，要改隻窗也不容易。」現在終能夠盡情發揮，把房子繪上喜歡的顏色和圖畫。他在荷蘭時期的作品，帶有強烈abstract expressionism（抽象表現主義）特色；來到吉澳居住，風格仍然相似，不過新環境下有新衝擊，看Dominique繪在吉澳家居外的畫，色彩繽紛和充滿童趣，以鳥、貓、烏龜為題材，更有牛和野豬，記錄吉澳事物、人情和生活。即使不懂藝術門派的一般假日遊客，偶然在小路盡頭發現這樣一所有趣的房子，也可以為吉澳之行增加趣味。不知讀者有沒有發現，法國人畫的鳥和動物，常常擁有長長的腿。他的家居近門口的外牆上，還繪上一隻外國人眼中的老虎，難道Dominique也知道10多天後就是虎年？他笑說原因：「我的生肖是老虎。」除了繪畫、繪壁畫，72歲的他最近開始在吉澳收集廢棄木頭，繪上不同顏色，塑造藝術品。

Dominique跟我們分享，法國有個著名的藝術家Ferdinand Cheval，他的職業是郵差，「他在上班途中蒐集石頭，再用來裝飾家居」，結果家居變成驚為天人的創作，「在他死後更成了博物館，到訪參觀的人多年不減」。他說自己的比利時藝術家朋友曾以此讚揚他在吉澳的居所。Dominique不斷粉飾房子，在繽紛色彩下，房子彷彿就有了自己的生命力，透過藝術家的創作，會不時展現不同的經歷和外觀。下次到訪，不知會換上什麼圖畫？

IG：dominiquechan