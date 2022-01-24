運動處方：柏金遜病大步走、耍太極防跌倒

【明報專訊】柏金遜病是一種常見神經系統疾病，患病率為1/1000。柏金遜病的典型運動症狀，導致功能受限的運動遲緩、強直和震顫。跌倒是柏金遜病患者致殘的主要原因，發生率在35%至70%之間。令人震驚的是，25%至50%患者會重複跌倒。重複跌倒會導致骨折、功能受限、喪失獨立性和更早進入療養院。

為什麼柏金遜病患者會跌倒？因他們的平衡能力差，走路時步幅很小，在晚期患者中更會出現步態凍結。他們的腳黏在地上，而身體則嘗試向前或向側面移動，引致跌倒。步態凍結常發生在走路轉彎、走進狹窄門口或注意力分散時。患者在不平坦地面上行走也可能會絆倒。此外，當患者突然被他人碰撞時，他們會以小而慢的步子做出反應，甚至沒有跨步反應而跌倒。

改善步態凍結 提高平衡力

有什麼預防和治療跌倒的方法？藥物是主要的治療方法。但儘管有藥物治療，跌倒意外仍然發生。藥物加上物理治療可以改善平衡和行走能力，防止跌倒。

物理治療師運用平衡機，訓練患者快速跨步到不同方向的目標，這有助提高跨步反應的速度和幅度。而引入虛擬實境技術提供平衡和步行訓練，可讓患者走在跑步機上，看着前面的熒幕，在不斷變化的行走速度下跨越障礙物，以模擬社區現實情况。而健步行，包括手臂擺動、軀幹旋轉和大跨步行走，可以提高他們行走能力，防止跌倒。太極是另一種社區訓練，訓練中，身體重心會經歷多次移動，涉及向不同方向跨步和軀幹旋轉，長期練習可以改善平衡。

除了提高平衡和步行能力，物理治療師須檢查容易跌倒的活動，糾正其模式以防止跌倒。走路轉彎是最常見的摔倒情况，因柏金遜病患者難協調軀幹、腿部和腳部活動。可訓練患者以更大弧度和適當步伐轉彎，增加轉彎穩定度；亦可使用視覺提示，以地板上線條，或節拍器作聽覺提示，助患者在發生步態凍結時重新開始行走。除了訓練，家庭環境的改造同樣重要，如浴室不應有鬆動地氈，地板不應有水；地上不應有電線/障礙物等；良好的照明亦非常重要。

總結一下，物理治療師設計了許多訓練策略，增強柏金遜病患者的平衡和行走穩定度。最重要是盡早開始並發展可持續的運動習慣。患有柏金遜病的人可以將鍛煉作為愛好和習慣，定期練習，即每周3次。「運動是藥」，必須每天做。

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文：麥潔儀（香港物理治療學會會員、香港理工大學康復治療科學系教授）