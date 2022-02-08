知多啲：印刷技術前世今生

【明報專訊】為了讓學生實際動手領略平面設計的生產過程，香港知專設計學院亦特別成立照鏡環印社（Rennie's Mills Press）。「我們是一個實驗印刷及出版單位。這裏可劃分為3大主要部分，分別為『活字』凸版印刷、數碼孔版油印（Risograph）及絲網印刷。」社長暨學士學位課程統籌講師黃國姬（Sandra）帶我們走到圓盤活字印刷機前，道出此設計與其名字的連繫：「照鏡環是調景嶺的前稱，而這部機可稱作為『照鏡機』，一語雙關。英文名字則直接採用調景嶺過往的英文名，與我們身處之地環環緊扣。」

經過放滿鉛字的木櫃後，來到了另一部分。「我們是第一個設置Risograph印刷機的院校，印刷機與舊式絲網印刷理念相同，但因科技協助，過程更簡化。」早前學生曾在大館舉行的「BOOKED：香港藝術書展」中發售自己設計出版的Zine，累積實戰經驗。印社的最後一部分可體驗傳統及數碼化絲網印刷，比對新舊製作過程。在這個電子化的世代，我們既需要緊貼時代步伐，亦不可忘掉背後的運作原理。「早前我們為Henry Steiner的展覽製作場刊及出版物，未來亦會與業界有更多合作，編輯、設計、出版更多印刷物。」