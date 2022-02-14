疫下驚喜相見 創造動人時光

【明報專訊】踏入新年，回顧過去一年發生過的大小事。

翻開相簿，重溫在安老機構舉行活動拍攝的照片，令人感嘆鏡頭拍下長者笑容的全是珍貴時刻，因為每一次活動都可能是長輩最後參與的一次。長輩頻密進出醫院或去世，都讓我感嘆。尤其記得有好幾次活動後，院舍職員告知，長者家人很感激我們提供的活動，為長輩離世前留下美好回憶。

母子久別重逢 拍下最佳相片

我想起一張令人會心微笑的照片。照片是一名美國記者於去年3月在西雅圖一所安老機構拍下，98歲日裔婆婆Yoshia Uomoto因兒子的驚喜到訪而開心不已，相中她驚訝的神情堪比喜劇演員，張大的嘴巴彷彿能吞下一個拳頭，看來相當戲劇化，不僅幽默，也令人好奇她乍驚乍喜的因由。相片於網上廣傳，更被「路透社」選為2021最佳相片之一。

很多時生命都沒能在我們掌握之內，疫情下生命更見脆弱，而且因着種種社交隔離，長輩少了家人陪伴，變得更為孤獨，生命就是這樣叫人無奈。

全球新冠病毒疫情中，美國無論是確診個案或死亡個案紀錄均屬最高，超過90萬個死亡個案中，有約七成五是65歲或以上人士。而位於華盛頓州的西雅圖早於2020年初爆發新冠病毒疫情，為數不少的安老機構受波及，節節上升的感染人數與死亡個案迫使當地實行嚴厲的封鎖政策，全面禁止外來人士到訪安老機構，防範疫情蔓延，保護體弱長者。而親友亦屬外來人士，規定下他們無法踏進院舍與長輩相聚。可以想像，有多少人失去與長輩見面，甚至最後一次相聚的機會，十分可惜。

所幸的是，封鎖超過1年後，西雅圖安老院舍漸放鬆探訪政策，容許家屬有限度探訪。這張照片正好記錄了Yoshia Uomoto婆婆的兒子Mark解封後首次到訪院舍的時刻。探訪前夕，院舍職員告訴婆婆有一驚喜送她，讓她以手閉眼，靜坐牀邊等待禮物。

「媽媽。」

熟悉的聲音在寂靜的空間響起，於早春乍暖還寒的空氣當中振動，隨之直抵婆婆心窩。她喜出望外的反應印證這「驚喜」的成功，1年不見的兒子霎時現身，頃刻感動絕非筆墨能形容。滿心歡喜的還有Mark，他接受記者訪問時，仍難掩興奮，一再表示能看到母親及其笑容，是他久違的幸福。見過照片的朋友都會感受到相中人的喜悅。

這一切源於久別重逢的喜出望外。

珍惜每次相處 才不會留下遺憾

本港正經歷新一輪變種病毒Omicron洗禮，社交距離再次受限。我想起於以人為主導的「伊甸園課程」中學習到的Mitzvah概念，Mitzvah意指不求回報、匿名的善意行為。它的重要是打破院舍的千篇一律，為長輩、護理同事和家人帶來小驚喜，同時也藉此機會向身邊的人表達謝意。我相信Mitzvah於疫情期間別具意義，Uomoto婆婆所住的院舍安排的「小驚喜」正正體現了Mitzvah，為婆婆和兒子，甚至護理人員帶來無價的喜悅。

網上經常看見不少令人感動的重逢片段，一對因疫情分隔1年的老夫婦重遇時的情深擁吻、孫兒與祖父母久別重逢時的淚水，這都提醒我們每一次和長輩見面的難能可貴。

疫情下，與親友、長輩難得相見，亦因難得而顯得格外珍貴。老生常談的「珍惜眼前人」，總被盛世的繁囂遮蔽，若世紀疫症能讓世人重新反思這顛撲不破的真理，倒算是禍福相倚。悲歡離合，在所難免，唯有珍惜每次相處機會，才不會留下遺憾。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）、黎卓穎（The Project Futurus社區關係經理）

編輯：梁小玲

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