善用工具：理髮用品豐儉由人 選購方便

【明報專訊】工欲善其事，必先利其器。想在家剪髮得心應手，一定要預備合適工具。市面上有店舖提供各項理髮用品，包括理髮剪刀、齒梳、捲髮器、圍兜、透明膠眼罩、耳罩、鏡子、染髮及洗髮用品等。其中開業逾30年的都市美髮用品負責人何韻光（Patrick）說，自己幫自己剪髮不是新鮮事，一般人可購買理髮剪刀，而入門級的理髮剪刀，最多人選直剪刀和牙剪刀，特別是後者有狗牙邊，可用來「偷薄」較厚頭髮，令髮型看起來較輕盈。齒梳價錢豐儉由人，入門級有大齒和細齒，價錢由20多至30多元不等，可應付一般家庭需要。

染髮用品60色選擇

店內另有多種使用電力的美髮產品，如電剪連量髮器、捲髮器，近年新出的入門級，體積輕便，較適合家居收納使用，而且多使用USB充電，續航力約數小時。都市亦有售多款染髮用品，如意大利的Color on及Compagnia del Colore兩款染髮品牌，便有超過60款顏色，而近期大熱的霧色和啞色更有20多款。

Patrick提及近年很多人非常關心頭皮健康，若想在家中護理頭皮，可選擇防脫髮、清爽型或頭皮護理專用洗髮用品，以及使用清爽的鹽泥或水溶性髮泥塑造簡單造型。都市除設有門市外，亦有網購服務。

■都市美髮用品（炮台街分店）

地址：佐敦道37號U保文大廈 地下E、F及G地舖

查詢：2388 4030

網址：www.cityhairshop.com

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