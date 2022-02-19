新手機性價比取勝 抵玩「輕旗艦」自拍 AI美顏

試相：效果自然——利用自拍鏡頭的人像模式，自動虛化背景及美顏，效果非常自然。（模特兒自拍）

前後鏡同時錄——用家可利用Dual Recording功能，同時預覽和錄製前鏡及後鏡的影像。（品牌提供）

【明報專訊】早前Samsung矚目之作S22手機系列正式發布，不過若你對於手寫筆的需求不大的話，未必一定要捱貴價去追最頂級型號。Samsung以至Huawei、vivo近期都有一些好選擇，有的走型格路線，有的強調自拍功能，有的以性價比取勝。大家又對哪一款感興趣呢？

$5198起 畫面流暢打機爽

Samsung去年推出多款搶眼手機，如天團MIRROR加持的Galaxy Z Fold3、Z Flip3摺機，以及旗艦級S21系列。不過每款甫推出時都至少售七八千元，並非人人負擔得起。就在此時，Samsung推出「輕旗艦」S21 FE 5G，將S21稍為改良，配上更年輕活潑的粉色系，售價$5198起，吸引力十足。

Galaxy S21 FE 5G的功能跟S21相若，同樣配備Snapdragon 888八核心處理器，6.4吋的全高清Dynamic AMOLED 2X屏幕，刷新率高達120Hz，畫面清晰流暢；加上240Hz觸控採樣率，令用家感受到靈敏快速的觸控回應，玩遊戲更得心應手。至於外觀方面，S21 FE推出了4款年輕配色，包括橄欖綠、丁香紫、陶瓷白和炭灰黑，配上經典輪廓切割鏡頭組合邊框，令整體外觀簡單一體化。

3200萬像素前置鏡頭 遠勝兩「師兄」

至於攝力，S21 FE則有一點分別。其遠攝鏡頭只有800萬像素，並不及6400萬像素的S21與S21+；然而自拍功能卻青出於藍，S21 FE的前置鏡頭為3200萬像素，遠勝只有1000萬像素的兩個「師兄」。AI臉部辨識功能可自動美化人像，更滿足年輕一族的自拍需要。S21 FE亦保留了很多實用的拍攝功能，例如是「極黑亮攝」，即使於晚上或低光環境下與朋友合照，亦能攝出超清晰影像。

30分鐘充電逾50%

續航力方面，S21 FE電量有4500mAh，介乎於S21與S21+中間。它也支援25W超快速充電，配上原裝快充火牛，只需30分鐘即可充電逾50%，十分方便。

■Samsung Galaxy S21 FE 5G規格

熒幕：6.4吋2340×1080解像度Dynamic AMOLED 2X

處理器：Qualcomm Snapdragon 888 八核心（2.84GHz）

內存／儲存空間：8GB／128GB或256GB

主鏡頭：1200萬像素 f/1.8、1200萬像素超廣角 f/2.2、800萬像素3倍遠攝 f/2.4

前置鏡頭：3200萬像素 f/2.2

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.0／NFC

電池容量：4500mAh

體積／重量：74.5×155.7×7.9mm／177g

售價：$5198（8GB／128GB）、$5598（8GB／256GB）

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

編輯：梁小玲

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