電話亭走過半世紀 社區活化變「一人之境」

特色設計——主題樂園內的電話亭別具特色，海洋公園的電話亭（左）外觀恍如木箱一樣，頂部寫有電話亭的英文；而迪士尼樂園的電話亭（右）則以純白為主，符合樂園的夢幻色彩。（受訪者提供）

活化試驗——有團體在活動中將天水圍公園的電話亭活化，化作一人之境，一個人唱歌、一個人看書、一個人野餐……（受訪者提供）

亭中擺貨——這個位於深水埗北河街近荔枝角道的電話亭前後兩邊各有一部公共電話，但電話亭已鮮有人使用，甚至有人在旁邊擺地攤。（受訪者提供）

著書分享——中學教師徐振邦著有多本微型小說及文化研究書籍，前作圍繞香港當舖，去年7月推出的《淘汰中的公物——電話亭》，分享電話亭的趣聞與冷知識。圖左位於中環皇后像廣場的環電電話亭街頭少見，全港僅有10個。（楊柏賢攝）

【明報專訊】提起話筒，投入1元硬幣，換來5分鐘通話時間。以前覺得電話亭就像個神奇盒子，走入其中，就能與此刻最掛念的人連結一起，不管分隔多遠；科技讓更神奇的事情發生，多年後的我們無論身處何地，打開只有掌心般大小的手提電話，就能見到對方、聽到對方聲音。屹立街頭逾半世紀的電話亭，就這樣慢慢步入歷史之中。

電話亭逐個停用、逐個拆卸，關於電話亭，你認識多少？我們又如何將電話亭活化？

（受訪者按拍攝需要暫除口罩）

電話亭需求日漸下降，2019年通訊事務管理局決定拆除使用率低的電話亭，數目從當時的1500多個，拆至現在只餘下733個。當年消息公布，沒有得到多大迴響，卻引起一向關心本地文化、歷史的中學教師徐振邦的關注，他與電訊公司「鬥快」，走訪港九新界為電話亭拍片影相，至今已記錄了五六百個電話亭的身影。他又於去年出版《淘汰中的公物——電話亭》，分享關於電話亭的趣聞與冷知識，「我不想電話亭消失或變質後，大家才去追憶它以前的模樣」。

從英式古典亭到方正「膠箱」

根據徐振邦的書裏資料指出，香港第一座公眾收費電話亭1954年在中環雲咸街啟用。談起英殖時代最早期的電話亭，大家可能會以為是上環西港城內那兩座紅色的英式電話亭，但徐振邦說第一代電話亭的外觀雖然與傳統英式電話亭相似，但顏色並非紅色，而是綠色。電話亭的顏色、設計後來經歷數次改變，約1980年代起，才從金屬外觀變成方方正正的「膠箱」。而現時主流的藍色電話亭，他相信是近20年才採用的設計，從上世紀八九十年代的港產片可見上一代電話亭多是橙色，更早以前則是紅色為主。

綠頂藍框無門電話亭 全港僅10個

從前電話亭大多設於交匯點，靠近馬路邊，故一般都會加設外拉門，雖然較侷促，但私隱度、隔音效果都較好，即使一旁的汽車巴士呼嘯而過，都能聽清電話那頭的聲音。原來曾經還有半門設計、僅遮蓋上半身的電話亭，「不過半門的差不多已拆光」，徐振邦邊行邊說，突然他停步取出相機，原來前方有人走入電話亭，他馬上拍下這難得一遇的場面！只見亭內用家駐足2分多鐘，一時提起話筒，一時掛上，未知是電話用不到，還是不懂得使用，「如果家裏有家居電話，一定懂得用電話亭的電話，但現在不少人家裏都未必有」，他苦笑道。

遠處一個綠頂、淺藍外框的無門電話亭映入眼簾，與常見的藍頂、銀色外框「膠箱」不同，為何以前未曾見過？「這款是和記（現稱環球全域電訊，下稱環電）的，雖然外觀唔靚仔，但就很有特色，尺寸比香港電訊的稍大，以及一定無門。」根據通訊事務管理局辦公室（下稱通訊辦）資料，屬於環電的電話亭全港僅有10個，其中6個分佈在中環及尖沙嘴，「香港人對這款電話亭的印象非常少，將來消失後或沒有人知道曾經有過這樣的電話亭」。

首個收費4毫 最初不設時限

電話亭初期以投幣形式運作，要打電話，少不了隨身袋定一堆「銀仔」。徐振邦翻查報章報道指，當時第一個啟用的電話亭收費是4毫，而且最初不設時限，當系統發展至懂得計時，才開始按時收費。電話亭後來從5毫加至1元，加幅達100%，徐振邦個人估計與收費系統有關，「加幅如此大都無可厚非，5毫面額之後就是1元」。

為了方便市民，1984年香港電訊首次推出電話卡，面額從10元至250元不等。徐振邦拿出兩本收藏本，有印上歷任港督頭像，有以香港回歸為題，還有印有不同國家語言的電話卡，雖然他為了蒐集資料而購入，但數量都不少。以前電話卡有價有市，電訊公司更曾與愛好者出書介紹特別版電話卡，「當電話亭沒落，連收藏組織都解散，很多人開始放手（不再收藏）」，徐振邦的藏品就這樣蒐集而來。

1990s最風光 亭外長龍等覆call

今時今日的電話亭冷冷清清，淪為白鴿亭、避雨亭、雜物亭，但在1980年代末至1990年代電話亭卻風光一時。「電話亭最多人用的時候，就是用傳呼機的年代。」那時手提電話未普及，大家都依靠傳呼機聯絡，當傳呼機嗶嗶響起，就要到鄰近的電話亭致電call台（傳呼中心）覆機，透過傳呼員告知信息內容，而當年的電話亭外亦因此而常常有長長人龍「等覆call」。

徐振邦想起自己從前花上不少時間在街排隊等用電話亭，表示難以預計等候時間；萬一碰上「冤氣情侶」，又趕着覆電話，豈不是會等到抓狂？「無辦法，那時等待是很平常的事。」夏天使用電話亭還有另一個煩惱：「有次我為了打電話，排了很長時間，一提起話筒，整個是濕的，要抹去上面的汗水才能使用！自此以後，我就不再用電話亭，決定要買一部手提電話。」

直至1990年代末，香港人逐漸普遍有手機，加上電話月費便宜，電話亭的主要用戶便從一般市民轉移到外籍傭工，再到免費通訊軟件的興起，電話亭就慢慢走下坡，從大家的日常生活中淡出。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com