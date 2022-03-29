產後收腹 運動好過紮肚束腰

【明報專訊】婦女懷孕期間，體內會分泌鬆弛素（relaxin），目的是令肌肉韌帶等組織放鬆，易於分娩。在懷孕後期，有些孕婦因胎兒過大，導致「腹直肌分離」，令腹部鬆弛，出現假肚腩，還導致核心肌群變弱，令腰背容易勞損受傷。

肌肉長期受壓削肌力 致腰背痛

時下流行產後紮肚，聲稱有助子宮收縮，排走腹部脹氣，修正放鬆盆骨及肌肉，以收身為主，卻不能減重去脂。至於腰封或束腰褲，利用壓力緊箍腹部，令身體維持挺直狀態，改善寒背及盆骨前傾的壞姿勢，糾正「假肚腩」。不過，物理治療師何淑玲提醒，肌肉長期受壓會影響血液循環，令腰背肌肉萎縮，反而削弱肌力，有可能造成腰背痛；脂肪亦不會因紮肚、腰封或束腰褲而減少。總括而言，上述產品雖有修形效果，但不能減掉腹部脂肪。

減肥不二法則：帶氧運動

多元化的運動鍛煉腹直肌，提升肌肉張力，令肌肉重新收縮，減少肌肉分離。上文介紹的4款運動亦有助改善腹直肌分離。

何淑玲10個月前生完孩子，跟其他女性一樣，懷孕令她體重上升。產後她如何收身？因為自己是物理治療師，比較着重科學理念。由懷孕體重高峰期，至今已經減去35磅。堅持減肥不二法則是帶氧運動，她在產後1個月已開始慢慢散步，產後第2個月，就因應身體情况加入適量的肌肉訓練，目的是增加脂肪燃燒、強化腰腹肌肉張力，減少「假肚腩」和子宮下垂風險。

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