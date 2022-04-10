通識導賞：討論《擦音》Fricatives譯本——才是真正戰場？

【明報專訊】來自香港的19歲學生Eric Yip（葉晉瑋）以作品Fricatives贏得英國國家詩詞比賽（National Poetry Competition）冠軍，突然全城在讀詩，很快便在網上看見不同版本的中文翻譯及分析，其中曾為黃裕邦翻譯得獎詩集《天裂》（Crevasse）的譯者徐晞文，也用一晚交出她的版本。作者Eric Yip本人都曾說寫這首詩也是「在翻譯」，記者約徐晞文與文藝評論雜誌Sample總編輯葉梓誦一起談翻譯，二人都說，詩作帶來的現象罕見也有趣至極，葉梓誦說：「譯本的討論本身才是真正的戰場所在。」

譯者參與的欲望

作為全職譯者的徐晞文，一坐下來不是咬文嚼字，卻說：「我覺得首詩突然咁多人譯，是一個參與的欲望，想參與詮釋這件事。你想做一些事，覺得與香港身分有關，有個位可以去試，擺自己嘅嘢落去。我的觀察是這樣。」她動手翻譯，源於在網上被朋友tag了，「那就一齊玩吧」。而同為讀翻譯出身，亦會譯詩的葉梓誦也說，「一收到（詩人獲獎）的消息就係要我譯」。但他起初想法是「睇英文咪算囉」。「反而去到後期有各種譯本出來更有意思。」

對於翻譯，一般人有些特定想像，覺得存在一個終極正確的譯本，又或期望一種「透明」，葉梓誦解釋「透明」即看不見譯者、看不出翻譯痕迹，但徐晞文說把譯本放在只限朋友讀到的帖文中、在文學雜誌出版、出書，做法各有不同，而這次她出帖時就點明，相信很多她的朋友都讀得懂英文原詩，所以這種譯者與讀者之間的「協議」或期望有所不同，「大家不是只靠我的翻譯認識原文，我們可以一起去看這個文字遊戲如何玩，在這前提之下，很多翻譯都可以做，可以好自由」。

徐晞文略談她譯這首詩的選擇：

1. 你掙扎求生故你在

原句是you fought your way into existence，詩題「擦音」是解讀全詩的關鍵鑰匙，詩的開首老師教要分清three與free，譯者就想到fought背後有thought，「我思故我在」，「思」就似沒寫明但仍存在的一個字，故翻譯上也讓讀者讀到這一層。另外她亦在選字上放入更多摩擦音如「種子四濺」代「種子迸濺」。對force the pen past batons and blood讀音上的「砰砰」聲，她也將「以筆穿越警棍」換為「以筆戳過警棍」。

2. 你將讓父母自豪。你將含住陌生人的雞巴……

譯詩如何處理斷句？徐晞文的原則是「看英文本身斷得是否很平常，如果中文也有其平常語序，就可照用」，如詩中老師要學生試讀句子的Try/this中間是斷處，便譯作「試/試看」，「但有一句，提到在外國留學將令父母自豪，然後同句就接在廁格口交的場景，我覺得連在一起是重要的」，在英文語序上是先寫動作才寫場地（餐廳），但在中文會倒轉寫「在哪裏做些什麼」，這句她選擇保留英文語序。

3. 打擊與白淨

一首詩可擁有作多重解讀的可能，翻譯亦可製造這樣的空間。詩中形容一個打穀畫面，她將threshing譯為「打擊」，「字的最直接解釋是打穀，但還有一個意思是反覆敲打，佢食個位是thresh和flesh，既然前面已提穀粒，應該會讓人想到打穀的動作，不如我攞多樣嘢啦，將『擊打』倒轉變『打擊』，因為看後面的說法，主角在權力關係中承受很多」。另外詩最末形容在餐廳食飯，Steamed, perfect, white，她選了白淨，「可以是字面的白，也可以形容皮膚，或沒沾上人血的意思」。

翻譯裏眾聲如何喧嘩？他們身邊既有文學界朋友把詩用軟件DeepL翻譯，試探機械與詩的關係；有文學雜誌《字花》刊出「不清」與「枯毫」的版本，用上不少廣東話口語；亦有酷兒角度、殖民及移民角度、社會科學等評論。譯本可有很多種模樣，有提議說這詩最好不譯，此外還有一種做法，是加許多譯註來補充，例如在詩中「三個人」加個標記，註腳說明「原文為three men，three與free在英文讀音近似」，葉梓誦提到T.S. Eliot的《荒原》（The Waste Land），作者本已寫了一堆註腳，有譯者亦順理成章大加譯註。不過這次Fricatives未見這種版本，而一些分析早已逐句細解，廣義來看其實也可視為一種翻譯，只是沒以詩的形式表達。亦有譯本會選擇將注解放入譯文中，如枯毫版本會見「你廝殺（而非思索）故你在」。

譯者是「透明」？

譯詩可以是很自由，或曰很瘋狂的一件事。葉梓誦說起關於音樂人John Cage一個小故事，話說他曾在演講中笑談松尾芭蕉的俳句「松茸や知らぬ木の葉のへばり付く」，「專譯俳句的R.H. Blyth譯作The leaf of some unknown tree is sticking on the mushroom（也有書籍記為 Matsutake; /and on it stuck/The leaf of some unknown tree），即有塊來自不知名的樹的樹葉黏在蘑菇上，John Cage就問日本朋友覺得如何，朋友譯了mushroom does not know that leave is sticking on it，即蘑菇不知樹葉黏在它上面，變成蘑菇有些感知。然後Cage想了幾年，譯成That that's unknown brings mushroom and leaf together，即有不知名的東西將蘑菇和樹葉拉在一起，突出很禪的相遇，最後他還是覺得差點什麼，譯成：What leaf? What mushroom?」

「這種譯法是……」葉梓誦為故事下個結論：「……出名的人才做到。」記者聽到這裏失笑。他說回剛才談論一般情况或商業出版上，譯者「透明」是個預設條件，但這次群起翻譯Eric Yip作品，正是「看到透明是假象，有不同譯本就顯示出解釋有很多重，每個解釋的人都要擺自己出去」，談談從自己的視角看到什麼。徐晞文出帖時就把註解說在譯本前頭，「我咁樣翻譯只係想知，一個字仲可以有幾多層意思」。從同一個字可看到譯者有不同想像，我們細讀幾個版本，proper在詩中出現兩次，頭一次是老師要求speak English properly，後尾主角帶阿媽上餐館，提到阿媽說這裏的人說話more proper，徐晞文皆譯作「正確」；在不清的版本譯為「純正」及「得體」；枯毫譯成「字正腔圓」和阿媽說「呢處嘅人講話咁好聽咁唔同喎」，3個版本各塑造了幾個阿媽形象，記者說「呢處」、「講話」像是比較老派的腔調，徐晞文亦想過把proper譯為「骨子」。老師和母親都向主角灌輸着他們心中「正規」的一套，一個字的譯法，也顯示譯者怎樣解讀與呈現他們對這首詩的想法。

原文與譯文之距離

用廣東話翻譯，抑或保留更多英文，如何取捨？廣東話版讀起來親切，不過葉梓誦倒有另一番考慮，「我們想像Eric Yip與英國世界有語言及族群上的距離，這亦是與他慣用語言的距離，當我讀廣東話口語翻譯時，就失去了距離，好似感覺太輕鬆、同自己太近，而口語與規範漢語之間則也存在距離」。徐晞文雖把翻譯放在網上，但仍考慮若是一個出版的譯本，模樣該如何，認為如果覺得原詩英文每句絕妙就都不譯，恐怕最後看得懂翻譯的讀者就只剩原本就能看懂原詩的人了。

香港人用英文寫詩，又譯作中文，Eric Yip在訪問提過，他對用英文寫香港很有意識，亦帶有罪疚感，葉梓誦讀到「以筆戳過警棍/與血污」後一句，call it fresh material for writing，就從fresh讀出flesh，我們在想血肉如何翻譯？ 寫作的「新鮮」材料？抑或「鮮活」？終究未想出定案。

歸化與異化

翻譯有「歸化」、「異化」之說，例如把英文詩譯為貼近我們慣常用的中文，就是歸化，反之像拋入Google Translate得出「很英文的中文」，就是異化，翻譯的作用，葉梓誦說到講求productive，能為譯文語言的世界帶來什麼得着。魯迅提倡的「硬譯」，想讀者「硬食」從外文直譯而來的內容，為的是「別新聲於異邦」。在譯詩而言，翻譯也有為譯文世界的詩學語言帶進新元素的作用。然而當下對Eric Yip詩作的翻譯則具更複雜的層面，很多香港人看得明白這首英文詩，更相信自己可能比英國人更理解詩中所云與情感。

在翻譯黃裕邦詩作時，徐晞文已面對過這種可堪細味的情况，黃裕邦同是以英文寫作的香港詩人，當譯為大家更熟悉的中文。她怎麼看自己在做的事？「你可以說他的詩是帶有雜質、異化的東西在入面，我是將他的詩連這些雜質帶回來，但那些雜質也不同了，是另一種文化造成的，變成英文再變中文，構成也不同了。」

翻譯錯失與撿拾之趣

而詩人宋子江亦曾為《天裂》作序，指出以往用「外譯」（將香港文學譯為外語）、「內譯」（將香港文學翻譯了在香港出版）觀念是以語言來劃分什麼才是香港文學，但黃裕邦寫詩既不同以英文為母語的作家，其中文翻譯也帶來獨特意義，「香港一直在過渡、香港人也一直在過渡，拒絕絕對的定義、拒絕草率的分類……《天裂》悄然通過文化翻譯深刻地表現了香港的文化身分」。葉梓誦認為，「要處理那些雜化了的同質、同化了的雜質，這堆東西可以是好fun，對於譯本的討論本身其實才是真正的戰場所在：如何去解讀、如何去理解所謂『內』、『外』、 『雜/同質』，這就是為何愈多翻譯版本，愈多關於各版本的討論，才是重要的」。

譯者徐晞文說：「就算作者一個人出來一錘定音，討論還是可以繼續的，但沒那麼好玩，以香港的氛圍，也會很快靜下來。」有種說法，poetry is what gets lost in translation，好的詩就是難譯，一譯它的意義就會甩出碎片掉落黑洞，變得七零八落。但如果換個想法看lost in translation，看每個翻譯錯失什麼，又撿拾什麼，會否讓香港人把詩與文化與身分看得更透徹？

〈擦音〉Eric Yip 譯：徐晞文

英語要講得正確，李太說，你必須學會

three和free的分別。三個人

乘橡皮筏自惡魔島逃生，

往天使島途中溺死。聽到分別了嗎？試

試看：你掙扎求生故你在。好了點。看看

這幅圖。新鮮澄黃的穀粒被擊打

至種子四濺。這就是打擊。這就是

服從。學習之前

你必先學會服從。說話之前

你必先被賦予聲音。沒有人想聽

一個有香港口音的戴眼鏡男孩說話。

你得離開這座城市，這些

填滿祖上骸骨的暗溝。知曉

死亡是徹底的。你將談到比你更瘦的

瘀傷身體，以筆戳過警棍

與血污，稱之為寫作的新材料。現在

他們留心點了。你夠幸運，

可以在乎舌頭怎樣挪動、七種

擦音、牙齒的發音功能，

不包括存活。你將到海外留學

接受良好教育，讓父母自豪。你將

含住陌生人的雞巴，在你喜愛的

骯髒粵菜館那滿地小便的廁格，

那裏有你來處的味道、一直以來構成你的成分。

大力點，他咆哮着。喂呀，給我

好好咬。某年十月母親來探你，她跟你說

這裏人人說話與別不同，更正確。

你微笑，點頭，帶她上你最喜歡的餐館，

用英語點了點心。他們釋放

五年前逮捕的學生。請給我多一點點

豉油，謝謝。電視反覆

重播昨日。茶壺重新斟滿。你用匙羹

將飯送進嘴裏，完美的飯。

蒸氣上騰、完美、白淨。

Fricatives原詩網址：bit.ly/3v7Tz2j

《字花》刊不清、枯毫

兩個譯本網址：bit.ly/3JjhbGn

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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