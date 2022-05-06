舞台劇上演鐵行里故事 探尋香港街道「記憶鏈」

導演陳炳釗小時候在中環鐵行里居住，3年前他往鐵行里拍照，以一前一後的角度捕捉整條街道的樣貌。（前進進戲劇工作坊提供）

【明報專訊】中環街市對面有條「鐵行里」，小巷現時毫不起眼，但多年前曾有輪船公司在此，與附近幾條街形成小社區，舞台劇導演陳炳釗童年時便與家人住在這裏；多年後他接到一通電話，得知鐵行里納入「美化計劃」，令他聯想到離散的人如何尋找、保存對街道的記憶？

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鐵行里與租庇利街相連，位於中環街市與中環中心的附近。鐵行里的「行」字也有不同讀法，有人讀作「巷」，而陳炳釗與團隊決定在劇中讀作「hong2」。鐵行里曾經有間鐵行輪船公司的辦事處，是英國航運公司分行，當年該公司的航點包括上海、汕頭、廈門等，公司亦在中環設鐵行碼頭。想像內地的人乘船來港，又或香港的人乘船到外國讀書工作，就由輪船公司安排，可說鐵行里也是香港歷史的重要部分。

陳炳釗解釋此劇場作品斷斷續續醞釀了一段長時間，最早的時候是「想做一條街」，可能是虛構的，甚至存在於未來世界。他從一開始對街道的想像朦朦朧朧，到選定以鐵行里為主題，其中一個觸發點，是因為他在旅行時獲悉鐵行里被納入「美化計劃」，「對我來說這種巧合和連繫好得意，你在海外的時候，和香港有連繫……多數去旅行我就不太會想到香港」。

虛實交錯 以離散者角度出發

在創作中期，陳炳釗有想過以紀錄劇場形式，尋找並報告關於鐵行里的資料，後來認為自己的個性不太適合，亦考慮到要觀眾去掌握事實而有興趣和受感動，始終是困難的。最後作品加入虛構部分，回到「並非身在香港仍與香港有聯繫」這點上，即是「從一個離散者的角度，他對於街區的感情是如何的」？故事添加了「人去追尋歷史」這個層次，想像將來更多離散者，對香港的記憶如此模糊，是否還會想了解自己的父母與祖先，曾如何生活在香港這個地方。

其實陳炳釗也是透過資料追查小巷的前世今生，想像父母搬來時小巷的光景。團隊中，簡戍凝負責資料蒐集，往大學圖書館尋找舊報紙、舊檔案，訪問了建築系教師、中西區關注組、市建局前職員、民間歷史研究者和街坊等。小巷的資料難找，但簡戍凝從舊報章發現，鐵行輪船公司曾於1845年在香港一份報章落廣告，內容是英國的「瑪麗．伍德夫人」號8月時將在香港泊岸，會帶乘客到英國，票價又是幾多；亦有些舊報章報道了鐵行里的賭局、命案等。

模擬歷史群組 跨世代交流

團隊會在舞台上呈現上述的原始資料，而且參考了不少YouTuber以網絡影片呈現歷史的方法，他們如何形象化地表現歷史脈絡講歷史故事？論述中如何帶有個人情感？團隊在蒐集歷史資料時，發現另外一個現象，簡戍凝說社交平台上有超過20個歷史討論群組，範圍由舊照片、歷史時空到每個區的歷史，「這些關注組是近年網絡上面公民社會的體現」，促進不同世代的人互相交流。劇作將虛構出尋找鐵行里歷史的群組，便呈現這些群組尋找歷史的面貌。

世界各地的離散者，仍可以網絡連繫在一起，在劇中一同尋找鐵行里的故事，或可說是一同尋根。即使一條「記憶鏈」有所斷裂，街道的故事沒有完整地記錄和傳承下去，人們仍能從蛛絲馬迹認識一條小巷，以至小巷與香港的關係。尋找過後，這條「記憶鏈」如何不被篡改和刪去？將來可能會用到元宇宙、區塊鏈等技術，在劇作中亦會有所觸及。

陳炳釗從宏觀的角度探尋真實的過去，從個人的角度想像未來離散者如何再追尋屬於離散者的過去，希望跳出「懷舊」的框架並可回應當下。前進進戲劇工作坊為2022年節目訂下「真實與想像」的主題，從真實中想像，原因之一，或許可以簡戍凝引用中大建築學院助理教授毛家謙的話總結：「留下這些記憶及生活經驗，能夠潤色人的城市生活……所以要製造想像。」●

《鐵行里》

日期及時間：

5月14至16日、18至21日 晚上8:00，5月15、21、22日 下午3:00

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價：$380

網址：bit.ly/3xYpjdr

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智

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