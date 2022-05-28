輕鬆打造 優雅錫碟泛漣漪

【明報專訊】談起金工，大家或會馬上聯想起一名大汗淋漓的男人，在工廠內揮着大槌不停敲打燒得通紅的鐵塊。若你這麼想，是時候改變這種「過時」印象。有工作室推出純錫鍛造工作坊，讓人親身體驗製作金屬器皿，並在1個多小時的鍛造過程中療癒身心。

「不少人認為金工就是一個強壯男人拿着槌不停敲打，未經訓練的普通人很難參與其中。」陳寶鋒是金工工作坊Playback Concept創辦人，喜愛用金屬作為藝術創作的媒介。身為藝術家，他希望透過工作坊讓大眾由淺入深了解金屬與金工的魅力，顛覆大眾認為金工難以接觸、粗獷的刻板印象，「例如我們的鍛造工作坊，就是想讓大眾體驗敲打錫片產生的獨特質感，毋須任何金工經驗，大約2至3小時就能完成一件簡約優雅的金屬作品」。

質地偏軟 可用剪刀修形狀

錫在台灣、日本是常見的金屬手作物料，在香港卻頗為新穎，「純錫食器工作坊」是Playback Concept其中一個受歡迎的課程。寶鋒說，100%純錫有吸附異味的作用，適合做餐碟。錫與金、銀一樣質地偏軟，不需用鋸與高溫切割，只需剪刀就能輕鬆塑形。寶鋒先給學生一塊方方正正的錫片，用剪刀修剪成想要的形狀，再用砂紙、銼刀打磨鋒利的邊緣後，就可用槌在錫片上留下獨一無二的印記。手起槌落，伴隨一聲聲清脆的聲響，不知不覺間錫片佈滿凹凸不平的痕迹。

寶鋒還會讓客人用鉗扭鐵線創造不同圖案，例如兔子、狗爪等壓在錫碟表面，讓整體創作更加完整。待鍛造完成，導師才會把錫片放入機器壓成淺碟，拋光後即完成。

除了親手鍛造碟子，他亦推薦金工新手參加「聲海純錫線香座」工作坊。設計師利用純錫的柔軟，用視覺呈現聲音共鳴後的聲波。碟子上黃銅線香座就像無意中跌落湖面的落葉，讓「湖面」泛起漣漪（圖A），充滿詩意。寶鋒說，線香座的製作難度比錫碟更低，可以刻上名字，製成品直徑約10厘米，除了放線香，用來擺放首飾亦是不錯選擇。

● 純錫食器製作步驟（圖1-4）

1. 預備用具

準備直尺、鉛筆、鐵磚、錫片、槌、剪刀、瑪瑙刀、銼刀、砂紙

2. 修剪錫片

錫的質地偏軟，用剪刀就能修剪錫片形狀。圖為導師示範製作八邊形錫碟

3. 留下印記

用砂紙打磨錫片邊緣後，可在碟子表面用槌打造獨一無二的紋理

4. 機器壓模

把錫片放入機器，壓成淺碟形狀即大功告成

製成品：只需1個多小時，就能把一塊正方形的純錫變成簡約優雅的錫碟。除了用槌打造紋理，客人還可選擇在碟上印字與圖案。

Playback Concept

地址：中環鴨巴甸街35號元創方A座S212

查詢：5281 8395

備註：純錫食器工作坊$490/位；聲海純錫線香座工作坊$490/位

[Feature]