遊歐式古宅 牛眼、飄窗打卡 薄鳧林牧場賞百年建築智慧

「牛牛」坐鎮--來到薄鳧林牧場，但不見牛影？這隻位於入口處由薄扶林村民以竹紮成的牛，大抵是牧場現在唯一的「牛」。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】香港牧場新鮮出品本地牛奶？對年長一輩來說，是逝去的滋味；對年輕一代而言，卻如都市傳說。

現時薄扶林一帶，雖已蓋上了高樓大廈，但憑着舊建築、歷史舊物，甚至附近居民的口述歷史，我們仍能想像昔日綠草如茵的山坡上，響徹山頭的哞哞叫聲。屬一級歷史建築的舊牛奶公司高級職員宿舍早前完成復修，活化成「薄鳧林牧場」，近日終於對外開放試業，讓這一段本地工農業歷史重現大眾眼前。

不少人到薄扶林也是從港島中西區乘車，轉入薄扶林道，經過香港薄扶林道華人基督教墳場、瑪麗醫院，不久便到達薄扶林。坊間流傳「未有香港，先有薄扶林村」的說法，薄扶林村早於1819年已有文獻記載，比香港開埠更早。經歷逾200年的風雨，村內至今保留鄉村面貌。但你能想像薄扶林一帶曾經是無窮無盡的草地嗎？北至現時瑪麗醫院、沙宣道（沙宣牧場），南至今日的華富邨、華貴邨（雞籠環牧場），以及現在薄扶林的置富花園、碧瑤灣（薄扶林牧場），達300英畝的土地（相當於維園的6倍），曾經全是牛奶公司的牧場範圍，一度牧養近3000頭乳牛。

牛奶公司昔日牧場 維園6倍大小

追溯歷史，牛奶公司由蘇格蘭醫生文遜（Patrick Manson）與5名商人在1886年成立。當年選址薄扶林山谷興建牧場，一來鄰近的瀑布灣可提供乾淨水源，二來位處海拔400多米，海風吹來清涼爽快，有利乳牛生活。他們從英國購入80頭乳牛，開始在港生產新鮮牛奶。

當時牧場核心地帶主要是薄扶林牧場，附近建有牧場機房、鍋爐房（現薄扶林職業訓練局位置）、牛房、奶房、接駁碼頭繩索、辦公室（現活化為香港演藝學院伯大尼古蹟校園附樓）、員工宿舍等，還有6座高級職員宿舍，包括今次復修及活化的宿舍「寶馬」（Braemar），亦是現存唯一宿舍。

舊牛奶公司高級職員宿舍由宿舍主樓、傭工宿舍及車庫組成，以往是牧場經理住所。宿舍在1887年建成，1985年關閉，丟空逾30年。在第4期活化歷史建築伙伴計劃下，由香港明愛與薄扶林村居民活化成博物館，並以古名「薄鳧林牧場」命名。香港明愛高級督導主任冼昭行曾解釋，「薄鳧林」為《新安縣志》首次出現薄扶林名字時的寫法。

花崗岩基底 升高下層防潮散熱

走進「牧場」，最先映入眼簾的是一幢花崗岩建築。冼昭行指，雖然有人認為是車庫，但興建時汽車仍未普及，他推斷可能是貨倉或雪房，現改成訪客接待處。毗鄰的宿舍主樓，處處可見中西建築風格的融合。白色外牆裝飾上俗稱「牛眼窗」的圓形窗戶，幫助通風。金字斜頂以中式雙筒雙瓦方式鋪設，底瓦與面瓦中間加設圓筒，既可排走雨水，又可降低室內氣溫，特別的設計幫助西方人適應香港炎熱潮濕的氣候。

牧場經理宿舍樓高2層，1廳2房。負責工程的香港明愛產業主管、註冊建築師林社鈴表示，早期的西式建築大多以花崗岩作基底，將建築物下層升高，有助防潮散熱；下層以往或用作儲物或酒窖之用，但因樓高不足兩米，不會開放予公眾參觀。走上入口樓梯，盡頭之處為半圓拱頂，正中央的拱心石為一大特色。細心留意，室內牆身、窗戶保留不少浮雕，還有鑄鐵壁爐連同煙囪，隨處都可感受到歐陸大宅的氣息。

轉入主人房，那3道兩層設計的飄窗最為搶眼，團隊按照原本的窗戶式樣復修，重現外層便於採光及通風的木製百葉簾。從窗戶往外望去，能想像牧場經理每日工作後，黃昏時伏在水磨石窗台，遠眺西高山美景，洗去一日疲勞。主樓另一靚位是兩間睡房外的長廊，倚欄眺望，一覽周遭青葱景色。

舊相見原貌 還原金字塔頂

林社鈴指整個計劃最大挑戰在於既要保留百年建築原貌，又要符合現代建築條例。例如為了滿足無障礙通道的要求，團隊在主樓1樓側加設1條斜台，連接地下，遊客遊覽主樓後可一邊沿着斜台慢行，一邊欣賞南區海景，好不愜意。

一幢百年大宅，經歷大大小小的改建與修葺，如何找回「最原始」面貌？冼昭行分享，團隊接手復修時，主樓屋頂已改建成水泥平頂，他們翻遍政府資料、聯絡當時負責設計的建築樓，都找不到原來的建築圖；最後偶然在香港大學圖書館見到1919年牛奶公司出版的大事紀影印本，從一幅介紹乳牛的圖片中，才知主樓原貌。於是主樓就以1919年的外貌作為復修藍本，重現金字塔頂。「以今日來看，我們都不敢說自己成功（修復），現在仍是一個on-going process。從事歷史考察，最初依靠手上少少資料就開始，過程中可能又會發覺有新的歷史（資料）」，林社鈴說道。團隊努力以手上文獻盡量回復原貌，為公眾展現貼近歷史的建築。

牧場遺蹟各散東西，有些已不復存在，有些面目全非。冼昭行表示，計劃理念不止活化一幢建築，而是希望以薄鳧林牧場作為追溯歷史的中心，連同附近的香港演藝學院伯大尼古蹟校園、薄扶林村等歷史建築，再覆蓋至整個薄扶林山谷的其他牛奶公司牧場遺址，重現這裏的文化地景（cultural landscape）。牧場設有不同導賞團，除了長約30分鐘的免費導賞團，解說館內歷史，另在周六日會開辦約2.5小時的收費導賞團（$180/位），除參觀館內範圍外，還會到訪薄扶林村，了解古村及牧場的故事。

薄鳧林牧場現正試業，預計將於暑假正式開放。試業期間訪客須預先於指定網站登記，早前推出的每輪預約均迅速爆滿，可留意「薄鳧林牧場」facebook專頁了解詳情。

薄鳧林牧場

地址：香港薄扶林薄扶林道141A

休館日：周三

查詢：2851 0123

fb：＠thepokfulamfarm

備註：參觀須預約

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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