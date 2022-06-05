三十而立：自我懷疑，卻繼續相信——專訪演員唐浩然

【明報專訊】今期主角是唐浩然（Jacky）。讀者可能看過他有份參演的劇集（例如《教束》）、MV，或近來他在網絡頻道「試當真」的演出，但其實他是讀導演、編劇班出身的。

這個專題「三十而立」，會請受訪者揀選有意義或印象深刻的地方受訪。但我們約Jacky時，出現了一個小難題，就是他一直想不到可以去何處。本來打算到拍攝《教束》的學校，後來又提議不如找一間戲院。

最後選定了演藝學院（APA），即他讀書的地方。不過在訪談中，Jacky說其實APA對他而言印象也不是很深刻。這種遲疑，正好反映了他現在的處境。

與Jacky見面前，一直想像他是個陽光開朗的人，畢竟他在2019年演出劇集《教束》裏學生會會長的角色，頗深入民心。傳媒一直用「高顏值」、「靚仔」、「搶鏡」來形容這名新演員。近期在「試當真」演出，都不乏飾演靚仔情人（例如《沒有秋天的童話》裏的Vincent）。然而坐下和他談一下人生經歷，卻發現他頗沉鬱，甚至有點缺乏自信，對自己好多質疑。

Jacky在馬來西亞出生，大概3歲跟家人到香港。他記得細個有次被問到志願是什麼，那時剛好讀到關於愛迪生，便口快快說想當發明家。「可能覺得發明吓嘢幾有型，所以就想做發明家。但再大一點，其實好快就知道這志願不切實際。首先發明家要有好高智慧，或者要識好多嘢。」上到小學和中學，他開始有各種興趣，例如drama、夾band、打波。憶起小學時代，他覺得那時的表演慾最強，甚至比現在還要強。「真的不怕醜，好鍾意表演呀！」

Jacky覺得最快樂、最難忘的時光，是中學時代。那時認識了現在依然熟絡的朋友，亦開始接觸新事物。「好多第一次接觸或者第一次認識的事情，都在中學時見到。我第一次學結他，或者第一次玩社際活動、玩音樂比賽，這些好多都在那裏發生。」而且不止是接觸，更是全情投入。「我們好認真去玩，認真過讀書。因為每次比賽，我們會凌晨5點約好成班出來。例如那一日的比賽是drama或者music，就會5點約晒出來在某地方練習，或者做熱身。」這段多姿多采的青葱歲月，到公開試就結束了。

白紙一張讀電影電視

大學選科，Jacky不太清楚自己想讀什麼。由於學校較傳統，一直灌輸的概念就是要考傳統大學，傳統地讀某些科。而他記得首先選了酒店管理。有次和喜歡藝術的好友傾談，朋友說打算到外國讀書或報讀APA。Jacky那時才知道有APA這個選擇，至於讀APA哪一科，則毫無頭緒。他有演出舞台劇的經驗，例如校際比賽，但覺得冇讀過相關課程，機會較渺茫。至於讀音樂，他說從未想過，一來覺得天分和樂理根底不夠；二來覺得玩band要型一點。「我覺得玩band呢一樣嘢，要有style啲㗎嘛，要型格一啲去做，要不理其他人自己玩，唔使讀嘅。」最後他選擇了讀電影電視。當時他拍過唯一一段片，就是班的畢業farewell短片。「我是班會主席，就要做嘢吖嘛。大家都溫書，唯獨是我一定要負責這條片，就自己拍咗，成為我第一個自編自導自演的作品。」

對於什麼是電影電視，Jacky那時以為和drama差不多，都是performance和演戲。「我入來（APA）的時候，其實是一張白紙，真的是一張白紙，完全不認識電影，或者什麼是電影語言、有什麼導演，我係唔識，真係唔識囉。我記得我有印象第一套看的電影，是《史力加》（笑）。」在APA幾年裏，Jacky覺得自己的性格有頗大轉變。以前在中學，比較開朗健談，也會主動認識朋友。然而在APA，卻變得比較內斂和含蓄。少了投入，但同時多了觀察，而這是他讀導演編劇班所需要的。「多了觀察或者去留意身邊的事，沒有以前那一種橫衝直撞去玩的心態。我自己覺得是這樣。所以你話我讀書時期難忘的回憶，其實是中學多一點。但對於學識如何去理解一個人，不是說如何做人那麼宏大，而是如何為角色去思考，這件事，在APA時的編劇老師和導演老師都有同我們講。」Jacky說自己會留意街上的人，思考他們為何會有某一些行為，又會想像他們的日常生活是怎樣的，或背後有何遭遇之類。

似乎在APA，Jacky開始多了自我質疑。「那時我就發覺，為何自己成日度橋都想不到呢？或者明明我覺得這一條橋好正㗎喎，為何老師又會覺得……老師成日講的問題就是：你想講咩？呢個劇本你想講乜嘢？或者你想觀眾睇到啲乜嘢？又或者你覺得好笑，但觀眾未必覺得好笑。」他的畢業作品是關於家庭的。故事講述顧定軒飾演的中學男生，為了幫助一個被欺凌的女同學，而錯手殺死欺凌者。這個男生之所以有如此行為，是因為他覺得自己令母親自殺，充滿悔恨。Jacky笑言本來的構思是關於殺手，因為想有槍戰或動作場口，但老師覺得劇本不行，一改再改，最後成為一個關於家庭與贖罪的故事，但他不太滿意效果。「其實好想表達到家庭那回事，而用中學生的一段故仔去講。但這一方面不清晰，點到即止就完了。」

「不知鍾意什麼，但試完會知不鍾意什麼」

畢業後，Jacky入了一間電影公司做導演助理。他參與了一套電影的製作，在拍攝現場幫助副導演。過了兩年，他離職去做一些兼職和freelance。那時朝九晚五，他發現在那個工作環境中，自己和同事都似乎不知道在做什麼，好像好機械。他實在不喜歡這種生活方式。「可能我未必知道自己鍾意什麼，但我試完之後會知道自己不鍾意什麼，即是用刪除法。」過了不久，偶然出現了一個演出機會，就是《教束》。

Jacky在學時認識的浸大朋友，說《教束》即將開拍，問他有無興趣參與。他回覆說自己剛剛離開公司，可以幫忙做副導演，但後來無回音。過了幾個月，突然那位朋友再聯絡，說想找他去casting。就這樣，Jacky誤打誤撞地做了演員，演出會長一角。他回憶拍攝那段時間，場景就在一間學校，一班年輕演員每天晨早七點就要到校。自己參與的場口基本上都在班房拍攝，而且休息時大家就在班房唱歌、傾偈，就像返學一樣。拍攝結束後，劇組甚至一齊去台灣。「我認識的一班演員朋友或者製作團隊，熟絡一點的，他們是第一班。所以對於我而言，意義幾深刻。我覺得這個回憶是不會取替到。」

《教束》成名不多談 「狂loop無進步」

《教束》令不少觀眾第一次認識這位演員，但Jacky說他現在不會主動再提。「當然有人因為這個角色而認識我，我是開心的。但我覺得自己想再去……即是向前看多一點，拍多一些不同的作品，讓人認識多一點我的不同面向，或者透過不同的角色認識自己。我是這樣想的。所以我比較少提《教束》或會長這一個角色，因為我覺得都過了一段時間啦，如果還再瘋狂提及去loop的話，即是個人無什麼進步，好似還在原地踏步咁樣。」

《教束》之後，Jacky繼續有接工作，拍單元劇、MV，和廣告，也和麗英玩了幾首歌。但他承認那段時間沉了下來，工作也相對少了，他覺得最大問題在於自己的不足。「因為我那時覺得自己不夠……不夠好呀，能力不足……主要是能力不足的原因。因為我要做演員嘛，但我又無讀過演戲，所以好多時我覺得演出不好，或者一些演出方式，未能令人有一個深刻的印象。」那段日子他浮浮沉沉，不斷反思自己有什麼做得不夠好，為何好似試鏡都不太成功。「有一段時間就成日都打機囉，打到有一刻就覺得：唉，日日都咁打，但係好似冇咩嘢做。我那時在考慮是否要去上戲劇班，後尾就決定了要去上。」

導演？編劇？演員？ 最想拍自己作品

在戲劇班上，導師教他分析劇本時，除了要宏觀地閱讀，也要從每個角色去思考。他也學習更深入地去觀察人，例如從看人的走路姿勢去分析性格，在片場中也會留意工作人員的行為。以前覺得劇本最重要是有好的橋，現在開始明白當日編劇老師所講要有共鳴。「要觸動到人，是要有共鳴的。共鳴可能來自那個人自身的經歷，或者生活的一些事，所以先會觸動到。我好認同，所以現在無論自己寫劇本或者做演員，我好多時會想起認識的人，或者見過的人，去做自己的素材。」讀到這裏，大家可能會疑惑：究竟Jacky是想做演員，還是想做導演或編劇？這個疑惑，其實也是他的疑惑。「我成日思考這問題，而且這個問題成日被人問。我發覺好似每次答人的時候，個答案都不同。但我現在是這樣想的。一場戲裏面，每個角色都有自己的目的，或者成個劇本有最終目的。我會這樣想：自己最終目的，是可以拍到自己的作品，做到一個導演或者編劇。我覺得是這樣。我現在都享受做演員，因為我覺得做演員的過程之中，或者做演員面對、學到的事，好貼身可以應用在做導演或者寫劇本方面。」

在訪談中，Jacky經常說「我自己係咁諗」、「我覺得係咁樣」，好像總是不太確定。他承認經常自我懷疑，甚至不時思考是否繼續做落去。「我有一段時期好懷疑自己……但其實我每日都懷疑自己。我每日都有一段時間是在懷疑自己，懷疑緊自己正在做什麼。因為我是成日都好judge自己的人，或者比較上對自己作品無什麼自信的人。所以我成日都在想，我是否應該做這件事呢？或者我做呢一樣嘢為乜？我記得我有一段時間，係好灰嘅，無論cast廣告或者cast戲都唔中。」有時甚至完全不理解自己在做什麼，連朋友都感受到他的「負」。由於對自己太多判斷與質疑，以至經常憂慮作品的成果，性格變得「收收埋埋」，難以沉醉在創作中。

自我懷疑源於「想做好」

然而即使在不斷懷疑中，Jacky並無放棄。「某程度上係有少少不忿氣，或者我覺得是自己一個信念。我覺得只要相信自己做到，就做到囉。我以前成日都自我懷疑，但我覺得某程度上是因為想做好那一件事，不想半途而廢。我覺得對於自己，最重要是keep住繼續做的心態，我不想將來後悔。」他說前輩教落，做演員就是要等待：等機會、等劇本、等埋位。最緊要是在等的過程中努力學習，令自己有更多把刀。「不是只得我一個suffer這個問題，但大家都繼續面對。當然有一段時間可能會好消沉啦，但我覺得無所謂。你唔開心咪嗰段時間唔開心囉，你唔會成世都係咁㗎嘛。」他看到比自己更努力的人都未必得到機會，卻仍然堅持，就更覺得不能被打沉。

勇敢嘗試 「唔出手一定冇波入」

Jacky今年二十八歲，朝着「拍到自己作品」這個目標，他繼續努力嘗試。為了找到更多機會建立portfolio，他自告奮勇參加「試當真」的製作。除了做幕前演員外，也做幕後做副導演，希望從中學習。他現在也有以演員身分拍戲和劇，希望新戲的角色讓人看到不同的自己。近來他看了Anthony Hopkins主演的電影The Father，備受衝擊。他說情節和拍攝手法令人意想不到，非常喜歡。這套戲會否激發Jacky寫出新劇本？或許他也不知道，不過正如他所講：「就好似打籃球咁，你唔出手嘅話你一定冇波入㗎。你一定要起手，你先有波入㗎嘛，係咁樣樣囉。所以我覺得嘗試都幾緊要，同埋要勇敢踏出嗰一步。」

後記

訪問結束後，我們再談了一會。Jacky說近來在思考一個問題：「究竟自己鍾唔鍾意自己？」我一下子想不到答案。他發現其實自己唔鍾意自己，但演員suppose要有點「自戀」。他又想到，其實我們的出生都無經過選擇，都是被迫生在世上。我說：「這是一個好哲學的問題。」Jacky：「要問下豬文。」

文˙莫哲暐

圖˙馮凱鍵

編輯•利永倫

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