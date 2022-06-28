經痛解畫：氣血失調 經痛困擾

【明報專訊】有日本網民製作「M痛7級表」，最高級別為「被鉛球擊打」！

中醫認為，經痛是衝任二脈和胞宮（即女性子宮位置）氣血失調所致，分為「不通則痛」及「不榮則痛」。註冊中醫孔慶禮指出，香港女士多為兩者夾雜。

1. 不通則痛

‧ 腹痛拒按，愈按愈痛

‧氣滯型，多伴隨情志鬱悶或煩躁易怒、經前乳房脹痛

‧血瘀型，感覺刺痛或絞痛，月經血塊多而色黯，排出後能減輕痛楚

‧寒邪型，多有感染寒邪的病史，或進食過多生冷食物等

2. 不榮則痛

‧隱隱作痛，腹痛喜按，按壓後減痛感

‧多由氣血不足引起，面色蒼白、少氣懶言、疲乏、頭暈等

子宮痙攣缺氧

西醫角度，經痛成因主要為原發性和繼發性兩種。

1. 原發性

子宮肌肉收縮引起，當收縮較劇烈或會出現痙攣，影響周圍血管收縮，令血液難以供應氧氣至子宮而出現缺氧，造成經痛。

一般情况，經期首3天下腹位置陣痛、痙攣性疼痛，腰部、大腿亦可能現痛楚，之後慢慢消退；較常見於未生育的女士，服食止痛藥可緩解。

2. 繼發性

多由其他疾病引致，如子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔發炎等，下陰發炎亦可引起。痛症可能發生於經期前，一直延續至經期完結後；服用止痛藥未必能紓緩。

止痛藥及早吃 泡腳按穴紓緩

紓緩經痛，中西醫各有妙招，不妨學幾招傍身。

1. 泡腳

中醫認為經痛與肝、脾、腎三臟關係密切，當中肝經、脾經與腎經始於足部，雙腳有不少穴位可調節3個臟腑功能。用暖水泡腳，可溫通肝脾腎三臟經絡，減輕痛感。泡腳時根據臟腑不適位置，加入相應藥材。

‧病位在肝：小腹位置很痛，可用溫肝的吳茱萸煎水浸泡

‧病位在脾胃：或是氣血不足導致經痛，可用乾薑、桂枝

‧病位在腎：隱隱作痛，甚或伴隨腰骶部痛感，可加粗鹽

泡腳方法：水深需達腳踝3寸或以上，泡10至15分鐘

注意：不適合熱性體質及泡腳後更覺精神的人，以免影響睡眠

2. 止痛藥

經痛時，可服用撲熱息痛等止痛藥紓緩不適；如有劇烈經痛，周寄雯建議吃含消炎成分止痛藥較理想，而且應在痛楚開始時盡快食用，「毋須待最痛時服藥，因神經受到刺激後才服用，藥效會打了折扣」。不少人對服食止痛藥有所顧慮，她認為：「一個經期通常只有數天經痛，一個月吃數次止痛藥未至於出現抗藥性。」

3. 熱敷

孔慶禮稱局部熱敷有溫經止痛功效，適用於大部分的經痛。除了可使人放鬆，還可以藉熱力助氣血運行更暢順。

4. 食療

‧山楂益母草茶

材料及做法：山楂2錢，益母草3錢，以水煎20分鐘

功效：活血化瘀止痛，經前至經行期間，飲用3天

‧玫瑰花茶

材料及做法：玫瑰花3錢，以熱水焗10分鐘

功效：疏肝行氣，活血止痛，經前至經行期間，飲用3天

5. 營養補充品

周寄雯引述研究指出，營養補充品如Omega-3，或維他命E、B1、B6，可緩解月經痛症。

6. 穴位按摩

經痛時可以適當力度迴旋按壓以下穴位，每次2至3分鐘，可多次按摩，直至經痛紓緩為止。（圖一）

■3式瑜伽「急救」 天天做更佳

運動對紓緩經痛也有少許幫助，周寄雯解釋，「因過程會增加腦內安多芬的分泌，是天然止痛藥」。

瑜伽理論認為人體有3脈7輪，身體能源會經由左、中、右3脈流動，而7輪位置分佈於頭頂至脊柱基部，每個輪負責管理不同器官。香港瑜伽協會副主席兼資深導師林美欣介紹3款瑜伽式子，透過拉伸肌肉及刺激負責生殖器官運作的生殖輪，緩減經痛不適。建議經前3至5天每日做一次或於經痛時「急救」，平日每天做則效果更佳。（圖二）

備註：每個動作維持10下呼吸，每下呼吸6至10秒（約1至1.5分鐘）

示範：香港瑜伽協會副主席兼資深導師林美欣

■有片睇

瑜伽3式紓緩經痛

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