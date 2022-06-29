虛擬新世界：NFT收藏品懶人包

【明報專訊】蔡：鄒sir，NFT現在熱爆，但我發現不少人的認識只停留在「那個馬騮頭……」

鄒：那很正常，因為大部分人接觸NFT的起步點都是這個全球市值最大的NFT項目，但只識馬騮頭實在太皮毛。很多NFT藏品也值得我們探究，例如以下幾個最流行NFT項目。

BAYC將「社群意識」引入NFT界

CryptoPunks是Larva Labs在2017年開發的1萬個以不同膚色、髮型、眼鏡、帽等組合而成的頭像Punk。它被稱為第一個NFT收藏項目。推出時它是免費的，只需支付交易費用就可索取。今日若你沒有15萬美元（約118萬港元）都沒可能買到一個。Bored Ape Yacht Club（BAYC）則是Yuga Labs在2021年推出的1萬個猿猴圖像，不少名人購買並用作社交媒體個人頭像。該公司今年推出加密貨幣ApeCoin，又收購CryptoPunks和Meebits，正在開發名為Otherside的元宇宙。BAYC的最大價值是它將強大的「社群意識」（sense of community）引入NFT界。Mutant Ape Yacht Club（MAYC）則是由BAYC衍生的NFT項目，有多達2萬個原始BAYC Apes的變異版本。其中1萬個突變血清「空投」給最初的BAYC NFT持有者，他們可以這些血清創造不同類型的變異猿，另外鑄造的1萬個NFT則通過「荷蘭式拍賣」方式出售。它從3以太幣（當時約為9000美元，即約7萬港元）開售，幾乎立即售罄。

像素化的大猩猩CyberKongz則常被引用為第一個具有實用價值的NFT收藏品。最初由1000個創世紀Kongz組成，Kongz會每天產生10個香蕉加密貨幣（$BANANA），若你擁有兩個Kongz和600$BANANA，便可培育一個BabyKongz。BabyKongz每個售價約為15,000美元（約11.8萬港元）。CyberKongz受歡迎的原因在於能產生被動收入，$BANANA代幣每個售價曾高達20美元（約156港元）。即使現時每個代幣售價跌至5美元（約39港元），但總計起來，每年的被動收入就有18,250美元（約14萬港元），回報不錯。

蔡：這幾個都比較多人認識，還有哪些比較特別的熱門項目？

鄒：由藝術家Arnold Tsang製作，以日本動漫風為主題的Azuki NFT畫風相當精緻。它以1以太幣為起標價作荷蘭式拍賣，只幾分鐘便全數售出。沒有出現常見的降價情况，可見非常成功，僅在OpenSea上就有價值5.7億美元（約44.7億港元）的Azuki NFT買賣，是有史以來第6大的買賣。World of Women（WoW）項目為女性專門創建，旨在鼓勵多元化NFT社區，持有者包括Eva Longoria和Reese Witherspoon，WoW亦啟發更多以女性為中心的NFT項目，例如Boss Beauties和Sad Girls Bar。另一有趣例子是Cool Cats，其設計師Clon多年來畫了一個名為「藍貓」的角色，一直沒有流行，直到推出Cool Cats NFT系列（圖）卻掀起熱潮，其NFT的五分之一利潤用於社區活動。

其實每個NFT藏品背後都有一個有趣故事，例如CryptoPunks團隊是從倫敦Punks場景、Cyberpunk電影和小說中汲取靈感；BAYC無聊猿的出現，是因為創辦者覺得退休後無事可做，生活無聊。大家不妨花點時間探索，也會發現很多新奇有趣的故事。

文：香港數碼資產學會幹事鄒健宏×特約記者蔡永中