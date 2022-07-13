新品牌爭逐電動車 瑞典新「星」 北歐簡約風格

承托力好——前後座的椅墊與靠背，初看時或會覺得比較單薄，但試坐後又會發現承托效果比想像中好。（莊達民攝）

一體式睹後鏡——無邊框設計的一體式車側睹後鏡，印象中是第一次見到出現在量產新車上。（莊達民攝）

【明報專訊】作為以「寫車」維持生活的傳媒工作者，最能察覺香港的新車市場在最近一兩年正起着翻天覆地的變化：試駕傳統引擎新車的機會，遠遠低於評測電動型號，這說明什麼？就是本地新車市場跟其他先進國家一樣，正朝「全電動」方向推進。除了新車，新的車廠品牌也在崛起，其中一間值得留意的是來自瑞典的Polestar。今回測試的Polestar 2，就是這個新廠牌首款量產純電動車。

雖說Polestar屬全新品牌，但若你是資深車迷——特別是歐洲車長期支持者，就會知道Polestar前身本是一支以瑞典為基地、創立於1990年代中期的房車賽隊伍，由2009年開始成為瑞典富豪（Volvo）的正式合作伙伴，專責為富豪旗下不同車款研發提升性能組件，以及推出名為Polestar Performance的高性能版本新車。直到2015年中，富豪更索性收購Polestar，之後推出過多款高性能車與概念車。然後在2017年，Polestar進一步轉型成為獨立的電動車品牌，以自身之名推出不同系列的純電動新車。

雖然Polestar一早設定以開發及生產電動車為目標，但其首款推出市場的車款Polestar 1，卻仍然是一部配置了傳統列式四汽缸引擎的混合動力（hybrid）雙門跑車，不過廠方在生產了1500部左軚版Polestar 1後就決定停產此車，然後正式全面設計及生產電動車。今次測試的Polestar 2，就是廠方的首部電動型號，於2020年正式量產及推出市場。

富豪車廠副線Polestar 獨立成軍

Polestar 2是一部車身造型簡潔有力，顯得略為高聳的5門斜尾房車，它採用了富豪的CMA（Compact Modular Architecture）多用途底盤，配置一組或兩組電動摩打，亦可裝設不同容量的鋰離子電池組，以迎合不同駕駛者的要求及預算。從外觀上不難發現，Polestar 2有着北歐工業設計一貫的簡約風格，沒有刻意賣弄累贅線條，但在重點細節上仍然能令人留下深刻印象（例如一體式無邊框車側睹後鏡、內置槌狀指揮燈的車頭燈組等），整體感覺清新討好。

今次測試的Polestar 2屬於四輪驅動長續航版本，是目前在港有售的最高級版本，最長續航距離達480km，接駁50kW中高速充電系統後，將電充至八成滿需時3小時；此版本設有前後共兩組摩打，輸出馬力達到408hp，加速反應及動力輸出似一部中價位的行政房跑車。跟其他電動車一樣，Polestar 2設有可供調校幅度的動力回收系統，若你是初次擁有或駕駛電動車，建議先將此系統的工作幅度調至「低」（甚至完全熄掉），待習慣了電動車的加速及減速特性後，才在日常駕駛時使用它。

高性能跑車氛圍 懸掛設定硬朗

測試車加設了不少附加設備：懸掛系統採用了由高性能賽車品牌Öhlins提供的可調式吸震筒，以及漆上金色的Brembo升級版制動卡鉗，再換上20吋輪圈及車廂內的鮮黃色安全帶，整體配合下令全車散發電動車罕有的高性能跑車氣氛。不過，在試車時不難發覺換上Öhlins吸震筒、裝設大口徑輪圈及薄身輪胎後，駛過路面凹凸時過濾震動的效果轉弱了，車內人或會覺得懸掛設定得過硬，乘坐舒適度會受到影響。如果重視的是舒服乘坐感，可考慮不加裝上述附加設備，只用回基本設定，那應該會有較好的緩震效果。

■Polestar 2（Long Range Dual Motor）規格

車型：5門5座位電動房車

摩打：永磁同步摩打（兩組）

電池：78kWh鋰離子電池組

馬力：408hp

扭力：660Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：4606 × 1859 × 1479mm

軸距：2735mm

車重：2113kg

極速：205km/h

加速：0-100km/h，4.7秒

續航：480km（WLTP標準）

售價：$539,900起*

查詢：6289 7238

*需以「一換一」電動車稅務優惠條件購買；另設單摩打基本續航版本（售價：$366,900起）及雙摩打長續航版本（售價：$439,900起）。

文：莊達民

編輯：陳淑安

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