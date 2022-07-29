專家解構舊深水埗配水庫 精選4大打卡位

打卡位4：3層素材--配水庫拆卸工程時遺留的缺口，清楚看到無鋼筋混凝土（上，拱形天花）、花崗石（中，承托拱形天花的物料）和紅磚（下，拱券）3層不同建築素材。（受訪者提供）

打卡位3：石砌隧道口--這個石砌隧道口是原先水管的入口，並非人進入配水庫的入口，其花崗石外觀與九龍水塘的水壩相似。（受訪者提供）

【明報專訊】近期最熱門的古蹟遊好去處是哪裏？相信是由水務署舉辦的前深水埗配水庫導賞團，網站預約一公開，旋即滿額，一位難求！那也沒辦法，事關這個於1904年建成的水庫，早前逃過被拆卸的命運，不但成為熱話，而且從相片看到這個媲美西方羅馬式風格的建築，市民自然想一睹廬山真面目。

雖然導賞團供不應求，未能參觀也不用灰心，本身是註冊建築師、喜歡探索歷史文化的「香港探古」歷史專頁版主Nicky早前參觀過配水庫，由他分享值得留意的4大打卡位，讓未觀賞的人也能窺探箇中神秘面紗！

前深水埗配水庫是本港首個築成圓形的戰前地下水務建築，直徑約40多米，建於石硤尾窩仔山頂，1951年曾維修，後來廢置，於2021年6月獲列為香港一級歷史建築。「香港探古」版主Nicky表示，今次導賞團正好讓公眾了解百年前香港水務工程的建築，以及當時先進的供水技術。配水庫即是儲水設施，當時九龍水塘的食水經過荔枝角濾水池潔淨後，會以重力自流的方式把食水自然傳送至深水埗配水庫，全程不用水泵，然後再利用窩仔山的山勢把食水自然傳送至九龍各處。而現時開放參觀的範圍，一般市民大概用30分鐘就完成。

當中有哪幾處值得留意？Nicky推介4大打卡位。第1是不顯眼的石砌建築，「配水庫整個藏於地底，這個石砌的隧道口，是百年前水管的出入水位置」，而其花崗石外觀亦與九龍水塘的水壩相似。在配水庫未曝光前，是附近街坊或行山客看到配水庫的部分。

巨型「浮波」控制進水

當進入配水庫內部，眼前多個連綿不絕的拱形建築教人震撼，自然要拍全景留念，這是第2個打卡位。Nicky指百多年前鋼筋混凝土未普及，當時西方建築多以磚或石塊建設，砌成拱形來鞏固及承托，而西方拱形建築技術沿襲古羅馬年代，故這類拱形結構可稱為仿羅馬設計。所以一看見拱形設計，便會知道是百年前的建築技術。

第3個值得留意之處，是配水庫用了3種建築材料。現場有百多條花崗石支柱，拱券（arch）用紅磚建造，天花拱頂則使用無鋼筋混凝土，在配水庫內可以從宏觀角度觀看。若要看得仔細，Nicky指在配水庫拆卸工程時遺留的缺口，也能清楚看見3層材料。配水庫內也展示當時工程拆下的建築碎塊，參觀者可拍攝及觸摸。

第4個打卡位或較少人留意，是建築內的不同喉管和垂直的鐵製靜水井。靜水井就像巨型的「浮波」廁所水箱，主要限制浮波升降和移動，藉此控制配水庫進水。若仔細看天花底部，又會發現有大大小小的孔，小的是牆頂的平衡管，當水位較高時，可以平衡磚頂兩側的氣壓和水位，大的是維修人員在水庫外檢查用的開口。

建築師：部分加建工程破壞景觀

Nicky認為，基於安全理由，有些為古蹟加固的措施屬無可避免，例如排風喉、緊急出口指示、加固建築等；可惜配水庫部分工程美化不足，例如承托臨時樓梯及天幕的額外鋼鐵結構笨重，不僅阻擋觀賞配水庫建構的視線，也難令遊人打卡，拍不出陽光灑落配水庫的美感，認為當局考量日後永久保育時，可使用更輕巧及不太遮擋視線的物料製作額外結構。另外他留意到配水庫內的說明比較簡短，希望日後增補，加深公眾對本港水務工程的認知。

網上virtual tour賞全景相片

最後提醒參加導賞團的人，由集合地點（巴域街近聖方濟各英文小學）至配水庫入口步程約15分鐘，沿途斜路多，要花一定體力；還有配水庫內裏與周圍都沒有洗手間，也沒有方法讓行動不便的人士抵達配水庫。Nicky補充，除了親身參觀，也可善用水務署新增的virtual tour，當中的配水庫全景相片拍攝於加固之前，更原汁原味。●

前深水埗配水庫導賞團

報名網址：bit.ly/3zwaiQw

網上導賞網址：bit.ly/3J3NwTj

● 專家簡介

「香港探古」歷史專頁，通過探索傳說等昔日資料和親身考察，還原地方歷史和了解城市變遷史，版主Nicky是一名註冊建築師，一直關注及研究古蹟維修。

fb：HongKongHeritageExploration

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：林曉慧

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