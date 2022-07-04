e之選：Canon EOS R7自動水平校正 影片無歪斜

【明報專訊】除了FUJIFILM之外，Canon亦有輕量級「打雀神器」。品牌早前一口氣推出2款不同定位的輕便APS-C無反相機，包括入門級的EOS R10，以及旗艦級的EOS R7。R7使用新研發的3250萬像素CMOS，配合高速DIGIC X數碼影像處理器，支援每秒30張高速連拍（電子快門），兼能維持自動對焦及自動曝光。另外，新機加入RAW連拍模式，亦備有「預先拍攝」功能，能記錄按下快門前約0.5秒的影像，拍攝野生動物時更易捕捉主體突發的動作，例如雀鳥起飛的一瞬。

R7內置5軸機身防震，提供高達8級防震效果，拍攝相片及短片都適用。新機更加入「自動水平校正」功能，拍攝相片或影片時能自動調整影像的輕微傾斜，讓影像保持正確的水平。若配備有光學影像穩定器的Canon RF鏡頭，可以拍攝出更穩定的影像。

作為旗艦級型號，R7配備高達200,000次耐用度的機械快門，以應對高速連拍需要。鎂合金機架堅固可靠又防塵防水滴，但機身僅重612g（連電池及記憶卡），保持輕便。

Canon EOS R10全能入門機 享旗艦級對焦

跟EOS R7一起發布的EOS R10，雖然像素較低又不設機身防震，但價錢也便宜一截，是入門玩家更值選擇的型號。新機繼承高階型號EOS R3的主體辨識及自動對焦追蹤能力，加上新研發的2420萬像素APS-C CMOS感應器，配合DIGIC X數碼影像處理器，可提供最高約每秒23張（電子快門）或15張（機械快門）高速連拍。

影相質素不錯之餘，拍片都有高質素表現。R10可拍攝無畫面裁切的4K/30p（以6K超取樣）影片，也可拍攝有裁切的4K/60p、無裁切的FHD/120p影片，十分靈活。R10也能記錄10-bit 4:2:2 HDR PQ短片，以及無壓縮4K YCbCr 4:2:2 10-bit UHD 60P HDR HDMI輸出，最長連續攝錄時間達2小時。另外，內置的立體聲米高峰新加入「音訊減噪」功能，可減低對焦聲及環境的白噪音，帶來更佳錄音質素。 R10機身僅重429g（連電池及記憶卡），雖然機身細小但仍加入了內置閃光燈。

■Canon EOS R7規格

感光元件：3250萬像素APS-C CMOS

屏幕：3吋可反式觸控式LCD

快門：30秒-1/16000秒

ISO：100-51200

儲存：SDXC

體積／重量：132×90.4×91.7 mm／612g（連記憶卡及電池）

售價：$12,280（淨機身）

■Canon EOS R10規格

感光元件：2420萬像素APS-C CMOS

屏幕：3吋可反式觸控式LCD

快門：30秒-1/16000秒

ISO：100-51200

儲存：SDXC

體積／重量：122.5×87.8×83.4 mm／429g（連記憶卡及電池）

售價：$7380（淨機身）

查詢：3191 2333