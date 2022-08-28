{亦師亦友達人}冼少芬 擔當「嚮導」十五載 一代友師 不離棄年輕人

【明報專訊】上周出台的「共創明Teen計劃」扶持基層初中生，一次過回應貧窮、劏房、青年等「重中之重」的施政範疇，同時引來重重疑問，如會否與現有師友計劃合併、1年是否足以建立關係、1萬元資助怎樣用得其所，乃至計劃對擺脫跨代貧窮的成效。或許更根本的，是要先了解何為「友師」。冼少芬最初受一句「一生有一年，貢獻青少年」打動，答應擔任一年友師（mentor），至今已荏苒十五載。

解救SARS後貧困家庭

沿革是這樣的：在「共創明Teen」前，坊間已有多個團體推出師友計劃，政府亦早於2008年成立「兒童發展基金」（CDF），設3年師友配對計劃。而CDF則脫胎自2007年的「社區新一代成長嚮導先導計劃」，為期1年，由教會關懷貧窮網絡（下稱教關）的蔡元雲和陳清海主力倡導，參加的師友被稱為「嚮導」和「受導者」。蔡陳二人熱中青年工作、備受敬重，冼少芬和丈夫透過所屬教會得悉此先導計劃，答應幫忙。當時她任職電訊公司管理層：「（腦海）叮一叮，我整天上班下班加班，隔天起來又是上班下班加班，我人生是否以後就這樣過？好似沒做過什麼，見只是一年，為何不嘗試？」追溯起來，比起CDF，「共創明Teen」更有先導計劃的影子。先導計劃為CDF定下雛形，冼少芬說：「現在回看覺得開心，但當時我忙於工作，第一次接觸，沒想太多什麼是先導（pilot run），只做好自己。」後來，她覺得把時間花在社會服務會更有意義，於2014年提早退休，參與形形式式的師友計劃，協助過鮮魚行學校學生、在DSE碰壁的考生等。累積經驗後，她亦擔當友師的培訓員、師友之間的協調員。她膝下無兒，親友圈子雖有青少年，但認為貧困和弱勢的一群，最需要她伸出援手，作人生「嚮導」。她憶述教關於2000年代初成立，香港從SARS後復蘇，既要支援失業人口，也要扶持他們的下一代。2007年，香港貧窮率是17.7%，15年後的今日，是23.6%。

與學員平起平坐

在字典裏，「師友」解作可以求教請益、切磋道義的人。至於「友師」，她認為：「至少平起平坐，不會做長輩角色，我只做個朋友。不過，這個朋友不是他的同輩，會多些工作或讀書經驗。」但見部分學員會稱友師是「第二個媽媽」，她如此理解：「可能是覺得有親切感，但我沒意圖做他們媽咪。因為媽咪會太肉緊，嘮叨這樣不行、那樣不行，（形象）令人厭煩。」曾有初認識的學員對她說想做職業電競選手，如果是自己女兒，她定會擔憂質疑；但身為朋友，她會抱開放態度，看到電競報道更轉發給學員。「我鼓勵自己多講自己的故事，如家庭、工作，不要審問他們。」學員跟她說學業或交友煩惱，她就說自己的經歷，如年少時不及格或作弊的糗事。學員說與跟她談完後「茅塞頓開」，她笑言：「其實我覺得我都無做過咩。」有人以為友師與輔導員、教師或補習教師近似，連家長也時有誤會。她則界線清晰：「學術上很多人可以幫他。學員是想跟友師去見識世界，擴闊視野。（友師）不一定是尖子。如果玩得，可能仲開心呢？」有學員擔心英文成績，她找來另一個前學員當補習老師，以免學員混淆了友師的角色。

跨區出遊 識人好過識字

她的學員大部分來自九龍東包括觀塘區。觀塘的貧窮率為全港之冠，有不少住在劏房和公屋的兒童，父母為口奔馳，像其中一個學員的父親是保安，母親是清潔工，甚少帶子女出外。故此，冼少芬經常充當導遊，帶學員跨區，見識外面的世界。有個住在秀茂坪的學員喜愛歷史文化，她們於是一起到筲箕灣看船塢和舊建築、參觀前身為中區警署的大館。CDF的對象是10至16歲的青少年，需要家長知悉才可單獨外出。「有些家長都想見識，會帶同其他子女出來。但有時我又想多跟學員談話，要視乎化學作用，有時就唔摻家長玩。」

她從身旁的手拖行李袋，取出疊疊多年來學員所寫的心意卡、明信片，因學員未必善於表達自己，她想出此溝通方法：「Band 1、國際學校學生有很多演說訓練或機會，基層家庭不同，父母不懂鼓勵他們，老師也要慢慢發掘他們的強項。」完成一日行程後，她會留點時間，與學員一同寫下當天感想，交給對方。「不是要他一個人坐下罰抄，大家想一想今日印象最深的是什麼。不可每個學員都用同一方法，有些男孩或有讀寫障礙的，會覺得被迫，要先試水溫。」學員的文字中，多次提到跨區「長征」，勞累卻滿載而歸。

另一樣學員牢牢記得的，是「識人好過識字」。「豐富孩子與他人的相處，不只限學校和家庭。」友師不盡是社會精英或百科全書，但可善用人脈和師友網絡。「陪伴成長，有什麼需要的時候，我們找其他適合的人去幫。」她安排過想做廚師的學員，跟藍帶甜品師傅學藝；想做幼稚園教師的，就為她約見幼稚園校長。「好多事情我未必懂，有學員想做中醫，就讓她陪我看中醫，跟中醫聊天。」

初中生處於「受助者」（receiver）階段，冼少芬希望培養他們成為「施予者」（giver），從選擇餐廳做起。「通常是家人為他安排，從未試過拿主意。如果直接問想吃什麼，他們會較客氣，我會問：『想不想試吓壽司、韓國菜，抑或西多士？』這是訓練他思維，開始學做決定、了解自己的機會。」對學員投以信任，他們會加倍重視和回饋。有次賣旗後，學員要獨自把4個旗袋交回機構，「第一刻她怕生保，講一兩句就害怕，到最後她在卡上寫覺得旗袋重要，自己責任重大，要用心地送回去，是好大轉變」。曾有學員到地產舖工作體驗，老闆把鎖匙交給他，着他隔天負責開門，「他覺得被重用，就好認真去做這個任務」。這些經歷似與脫貧無關，「我的商界經驗是，擢升的同事都不一定是中英文好好、跑數最多的，因為做領袖要有承擔、責任感、溝通能力等，遠超過讀書成績」。

CDF設目標儲蓄和民間配對金，「共創明Teen」則有1萬元資助，而且較寬鬆，第二期的5000元由學員自行決定如何使用，再向導師匯報。有人擔心涉及金錢令師友關係變質，冼少芬說：「為何兩個（計劃）都提到錢，有時都要有第一筆錢，鼓勵他去脫貧、做夢。有些家庭可能沒本事儲蓄、是散工，才不參加以前的CDF，今次不用儲蓄，就可以試。」特別是基層家庭的收入常用於生活所需，子女難以發展興趣。但她提到師友計劃的資助，應與個人發展相關，如購置樂器、報讀課程，不能用在旅遊、購物或交租等。

除明定的資助外，友師不能提供金錢支援和隨意送禮。「不應該有任何金錢糾葛，他會有錯覺，以後就討好你。除了物資外，最重要是灌輸做人的態度、心法。」聚會難免飲飲食食，若然本心正確，她相信學員自會明白。例如有多組師友和家長出席的聚會，會到酒店食自助餐，因菜式各適其適，大家可自由交換座位，有充裕時間交流、增進感情，同時為學員家庭留下美好回憶，「不止為食嘢」。學員的快樂來得簡單，騎單車、逛廟街、吃西多飲奶茶等，花費不多，已經令他們感到新鮮難忘。「有的友師會特意不開私家車，陪學員坐巴士，拉近距離，又可以慢慢談。」

學懂搞氣氛 「已懂不回」都OK

營辦師友計劃的機構會提供友師培訓，教不同背景的友師與學員打破隔膜和代溝。現在，就算學員「已讀不回」，她都能諒解：「唔答由得佢唔答，要畀自由空間佢。做友師學到呢啲。講完要講嘅嘢就OK，畀佢消化、沉澱吓，今日可能會重蹈覆轍，下星期會改變。」用在丈夫身上，這招亦管用。以前她與時間競賽，常跟同事追數、趕死線，「你講一句就得，唔得就搵第個做」，易生摩擦。她把對學員的耐心帶到職場，與不同年紀的同事相處。「懂得怎樣調節大家的氣氛，沒那麼硬繃繃。話題也多了，不止講工作。」攀石、做母親節蛋糕、做冰皮月餅，都是她的新嘗試。「開初整天覺得自己去幫人，不知道學員幫我認識自己。」

聚散有時，3年過後計劃完結，學員會升上中學或高中，步入新階段；少了機構為他們組織活動，見面次數自然減少。有學員只能兩年見一次，有的後來升上大學，連吃生日飯也抽不出時間，但其實師友感情未有變淡。有學員在碩士畢業時，把觀禮席位留給媽媽和冼少芬。冼少芬因行山弄傷腳，坐着輪椅出席。事後學員媽媽告知，女兒因為她能出席見證，喜極而泣。部分學員父母不善辭令，當他們特意打來說：「多謝你啊友師！」就知道他們認同子女成長。

年輕、年長 各有所長

「共創明Teen」招募商界和專業機構的年輕友師，冼少芬卻覺得友師應不拘年齡，如遇到學員不理睬，經歷過人生起落的年長友師會較有耐性，不會「玻璃心」。「我會想學員是否遇到什麼困難？抑或是想着打機怎樣『升呢』。」年輕的則有DSE經驗、易與學員打成一片。但若友師處於事業拼搏期，或較難抽時間。「為何說耐性重要？因有時會錯失給孩子的機會。有的友師因怕熱不想去賣旗，但如果不帶學員去，他就沒機會學做giver。」她建議未有經驗或時間有限的年輕友師，可用一年小試牛刀，之後想繼續服務，可再參與CDF等計劃。

師友相處模式一直隨時代改變，最明顯的是由一對一到小組活動。「早期去做覺得一對一乾手淨腳，點玩都得，現在覺得有些互動更好。」學員需要同儕陪伴壯膽，友師可互相補位。最近她趁4個學員考完試，跟幾個友師帶他們鐵路遊：先到宋王臺站看文物，再坐南港島線看風景，之後去觀塘見商界朋友，「與CEO一席話」。這樣緊湊、到各區參觀的活動，得靠友師們一起分擔準備，各盡所長。

冼少芬稱，她的人生友師不是個別老師或牧師，而是所有她在社會遇到的人。「我沒有特別一個mentor，見到乜人咪學，同事、上司、領袖。」她的座右銘是媽媽教的：「唔好怕蝕底。」上司肯教，她肯學。「不會想着他人工高、又要我做他的工作。我覺得他肯教我，給我機會學，日後我可以升職。」公屋出身的她，工作後繼續進修，之後報讀工商管理碩士，是公司中少數先獲碩士學位的管理層。所以她經常鼓勵學員「go and shine」，然後分享她在內地出差的觀察：馬路車來車往、從不讓人，但勇敢踏出第一步後，就可順利走過。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 賴俊傑、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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