年過40 近物開始矇查查 矯正老花 激光換晶體有利弊

度數加深——老花度數隨年齡增加，從40歲開始出現，約50至100度，50歲約有150至200度，60歲就有300度，通常在60歲以後不會再加深。（設計圖片，Edwin Tan@iStockphoto）

【明報專訊】年過40的你，慢慢發現看近物時矇查查，對着手機屏幕、餐牌時，要瞇起眼睛才能對焦。不願面對也終須面對，你已踏進了「老眼昏花」的歲月。因年齡增長而出現老花（presbyopia），是幾乎所有人都會發生的老化現象。

老花不是病，每個人對「視力」要求有所不同；要矯正老花，有不同選擇：鏡片、隱形眼鏡、激光以至手術，有的治標，有的一勞永逸。

今時今日，40歲還很年輕，卻有不少人受到老花困擾，特別是手機不離手的中年人。養和醫院眼科專科醫生鄭澤鈞解釋：「老花的成因，主要是眼睛內的晶體和睫狀肌的調節焦距功能變差，減弱眼睛在看近物時的聚焦能力，影響近距離視力。一般而言，老花度數隨年齡增長，每年約增加10度，從40歲開始出現老花，大約50至100度，50歲約有150至200度，60歲就有300度，之後度數通常不會再加深。」

根據世界衛生組織估計，到2030年，全球將有六分之一人口年齡為60歲以上，從10億人增至14億。隨人口老化，老花人口也將會大增。

年增10度 60歲可達300度

中大醫院眼科專科醫生陳培文強調：「老花不是病，只是眼睛聚焦能力減弱，正如一個年輕體操運動員能做到某一個動作，年紀大了會變得困難。而每個人對老花的感覺都不一樣，視乎當事人對視力的需求，以及日常生活有多需要看近距離事物。例如本身工作需要經常看精細的東西，老花的影響就會很大了。」鄭澤鈞以一名從事金融行業的求診者為例指：「他約35歲已出現老花徵狀，或與工作性質有關，他需要經常注視電腦屏幕上的細小數字，正因為經常近看事物，令眼球肌肉持續處於緊張狀態，加上長時間工作，眼球肌肉長期勞損；同時亦由於他必須要有精細視力，因此老花問題對他的影響特別明顯。」

激光矯視 「鴛鴦眼」看清遠近

要改善老花，最基本方法是配老花眼鏡，市面上有眼鏡鏡片或隱形眼鏡可供選擇。而相對年輕的一輩，不少人會考慮接受老花激光矯視。以激光矯正近視、散光或遠視之同時，刻意保留一些度數，透過雙眼近視度數的差別，用於看近距離影像。例如其中一隻眼保留100至200度近視度數，由於近視度數可與老花度數相抵消，治療後可用來看近景；另一隻眼則矯正至零度近視，術後可用來看遠景。

鄭澤鈞解釋：「老花基本上是不可避免的視力退化現象，而且只會一直加深；若40多歲才決定接受近視激光矯視手術，即使未有老花，我們也會建議加上改善老花功能，同時矯正近視和老花，因為他們或許在術後，矯正了近視，才明顯感覺到老花的問題。」

若只有老花，並對日常工作和生活構成影響，也可考慮接受老花激光矯視。原理跟近視激光矯視相若，同樣是透過改變角膜弧度，消除老花度數，改善近景視力。「在接受老花激光矯視手術前，必須先戴隱形眼鏡，模擬手術後『鴛鴦眼』的狀况幾天，若適應良好才會做手術，否則就可能未必適合。」

若曾接受近視激光矯視，當老花出現時，也可接受老花激光矯視。鄭指出：「前提是角膜必須健康，厚度足夠。假若激光矯視前近視度數過千就未必適合，因為矯正近視時可能已改變角膜弧度太多。無論如何，醫生會在手術前為求診者詳細檢查眼睛，以決定是否適合做手術。」

激光矯視透過改變角膜弧度來矯正視力，但無法改變晶體和眼球肌肉的狀况；換言之，當老花度數持續加深，即使做過老花激光矯視，也未必一勞永逸。

換人工晶體 同時改善白內障

近年也有人透過置換人工晶體，消除老花。即是將眼球內的晶體移除，然後植入人工晶體，對白內障病人而言，可改善因晶體渾濁而導致視野模糊不清。若白內障病人在術前有老花，可透過不同焦距的人工晶體改善老花問題。目前市面上有不同種類和功能的人工晶體，分為單焦距、多焦距、長焦距等（詳見「知多啲」），醫生會因應患者年齡、日常生活和工作用眼需求等，為患者設定度數，例如預留近視度數，以抵消日後加深的老花度數。

以往，由於置換人工晶體的傷口較大，白內障手術大都應用在白內障程度達六、七成以上的病人，即所謂夠「熟」才置換人工晶體。不過隨技術改進，現時鼓勵病人發現白內障影響視力，就應及早接受手術。陳培文解釋：「傳統白內障手術須在角膜造成大傷口，取出晶體，但現今技術只須在角膜開一個微細切口，利用超聲波乳化晶體並吸除，傷口較細，較適合白內障程度不太高的患者，手術過程不必利用太高能量去打碎和乳化晶體，風險較低。」

市面上有不少標榜專為老花而設的人工晶體，但陳培文強調：「若沒有白內障問題，不建議單獨為了改善老花而置換人工晶體。因為置換人工晶體有其手術風險，另外，手術始終涉及更換人工晶體。如患者較年輕，自身晶體依然有相當的變焦能力，太早接受白內障手術有點可惜。至於是否接受白內障手術，最好還是徵詢眼科醫生意見。」

■解構老花

成因：隨年齡增長，晶體失去彈性、睫狀肌收縮能力逐漸喪失，眼睛聚焦功能下降，無法看清近物

徵狀：閱讀、使用手機等需要看近物時感到吃力，容易疲倦，甚至出現頭痛、眼眶和眼球疼痛等

好發年齡：通常在40歲後開始出現徵狀

矯正方法：戴老花眼鏡或隱形眼鏡、老花激光矯視、置換人工晶體

文：葉凱欣

編輯：梁小玲

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