ways of seeing：鑽進街道微絲血管 區區後巷 處處創意

【明報專訊】政府展開「打擊衛生黑點」計劃，早前副政務司長卓永興到後巷衛生黑點視察，指市民胡亂棄置電單車、通渠王貼街招「亂咁整到好似一塊塊膏藥咁」、後巷擺滿盆栽如後花園，誓言要維持好香港清潔，整理市容。在建築系學生朱采妮（Melanie）眼中，這些亂象卻是充滿個性、展現草根文化的有趣景象。在黑暗、骯髒的表面下，後巷更是一個自由、充滿創意的公共空間。

真正的公共空間？

Melanie在instagram上開了一個專頁（@backalleyhk）記錄香港後巷生態，她在加拿大多倫多大學修讀建築系時，畢業專題研究以香港後巷為題。她對後巷的好奇，自中學開始，「我住在油尖旺區，每日返學，有時候為了快，我會行後巷」。在不趕時間的日子，Melanie在後巷慢慢閒逛，覺得街坊自製的煙灰缸、掛衫繩格外有趣，「那時候覺得好得意喎，無啦啦有啲咁嘅嘢嘅」。

後巷裏有人吸煙、晾衫、種植物，Melanie覺得後巷猶如香港一種獨有的公共空間，這裏發生的事似乎不會在公園、海濱走廊找到，「我自己一開頭發現香港的公共空間有好多規條，不准晾衫、不准踐踏草地，好多dos and don'ts，後巷會不會是香港人真正的公共空間？因為後巷好像一個灰色的地帶，不是黑，又不是白，但好多人都會利用這個地方」。在「無王管」的後巷，似乎誰都可以用，什麼都可以發生，「自從做完這個project之後，我周不時都會行吓，因為後巷充滿驚喜」。

後巷面貌按地區而異

跟外國的後巷相比，Melanie覺得香港的後巷更有生氣，有更多不同種類的活動，「香港有不同闊度的後巷，有些窄有些闊，但相比之下，外國會再闊少少，同埋外國地方比較大，所以有時後巷更容易被遺忘、被空置，沒有用途，沒有這麼多生動的事會發生」。因為香港寸金尺土，市民不放過任何可以運用的空間。例如後巷的商舖總能善用每寸土地，擴大自己的店舖空間，「店主會延伸簷篷，可能舖頭本來只有一條街的半個位，但因為簷篷好長，人們就有種錯覺，覺得簷篷下另一邊都是舖頭範圍」。

後巷也能反映鄰近地區的經濟體制、社區架構和街坊的特性。Melanie曾游走油尖旺區、西環、九龍城、北角的後巷，又廣邀朋友去逛逛家附近的後巷，再拍照給她。她發現因應不同社區的社區架構，不同後巷會有不同面貌。例如新界的後巷沒有城市的壓迫感，比較光猛，較多綠化；旺角是商業區，如果後巷前面是商店，那條後巷就會變成商舖的延伸倉庫或營商的空間，同時也是吸煙區和人們走捷徑的地方；西環是住宅區，後巷多是居民使用，而且通常比較闊，比旺角擺放更多盆栽，猶如街坊的後花園，「或者是一個等洗衫的地方，例如後巷有一個洗衣店，洗衣店前面放了一排櫈，啲櫈全部都不同樣，代表不同人搬櫈過來，他們為了不被人拿走就把櫈綁起，我覺得這些都好有趣」。就算在同一個區，因應附近建築物是商舖還是住宅，不同後巷都有不同形態，轉一個角都有不同新事物發生。

與街道形成網絡

「由一開頭是一間餐廳，行行吓就變成商舖的倉庫和收垃圾的地方，你再行入啲，就會發現有一些人在後巷裏休息，再行行吓又會看到煲煙的人和違泊的電單車，所以一條後巷可以發生不同事情。」Melanie形容後巷是城市的縮影，後巷裏有人開舖做生意，清潔姐姐工作完會在後巷休息、食飯，打工仔會偷時間到後巷吸煙。這些在後巷發生的活動，和人來人往、繁榮熱鬧的大街一樣，是構成城市活力重要的元素，「我把旺角的街道畫成圖，這些後巷我全部行過，你會看到，香港的後巷跟外面的街道形成一個網絡，好像血管一樣，街道是大血管，後巷是微絲血管」。

亂中有序 見民間智慧

逛過無數後巷，Melanie覺得物件和渠管之間的互動最有趣，例如綁條繩在渠管上掛衣服、把拖把掛在渠管上、把雜物攝在渠管和牆壁中間的縫隙。「這些動作貌似好普通、好即興，但我覺得充滿了市民的創意和智慧，例如可以分為掛、勾、『逼』入幾種動作。」後巷的牆壁上常有渠管和突起物，街坊就會利用這些環境，加上小工具，「微調」成為適合自己的用途。牆上有突起的螺絲釘、突出一段的水管，就用來掛袋、掛衫；後巷多直渠無法把鈎直接掛在渠管上，就在兩條直渠中間加條繩，當成晾衣繩；吸煙沒有煙灰缸，就把大膠樽綁在渠管上裝煙灰，入面盛水以免煙灰到處飄。「我覺得這些方法都好聰明，點樣利用空間去做到他們想做的事，無人教他們這樣做，好明顯建築師不會想到，設計這條渠可以像一個櫃一樣，放到這麼多東西。」

雖然這些細節看似微不足道，但Melanie卻認為這正是後巷值得細看和欣賞的小驚喜，「我覺得使用香港後巷的人都是充滿想像力的空間設計師，雖然他們不覺得自己是，但其實他們整個行為基本上就是一個設計，可能他要找地方放袋，但又不想放地下、怕污糟，所以掛在渠上」。後巷看似混亂，但仔細看你會看出當中亂中有序，後巷有自己一套系統和語言，而這些系統不是由上而下，由建築師或城市設計師規劃的，而是由下而上，由街坊共同參與、合作、設計，形成即興又充滿創意的後巷生態。

突顯港人草根文化

「後巷還看到香港人調皮的一面，譬如說叫你不要做你就要偏要做。」Melanie有次經過一條後巷，牆壁是私人建築物的背部，牆壁貼上「請勿塗鴉」的告示牌，「但就有人在『請勿塗鴉』的牌上面塗鴉，是不是好調皮？」又或者有牌寫着「不准泊車」，旁邊就停泊了5輛電單車。Melanie希望更多人去發掘後巷有趣的一面，「後巷不單止是大家為了行快啲的一條路，還有可能比出面更有生氣、更有個性，而且可以突顯出香港人的草根文化」。

Melanie的朋友甚少會行後巷，直到她邀請朋友幫她記錄後巷，朋友才發現後巷很多有趣的細節，拍照給Melanie看，「我朋友發現自己住在荃灣十幾廿年，都沒有真的去了解自己身邊的設施、後巷」。多數人對後巷的印象是黑暗、骯髒、生人勿近，而不敢深入，Melanie希望有更多人可以抱着開放的心態到後巷逛逛，「唔好驚，因為真的會有好多驚喜」。

最喜歡的後巷：海防道街市旁

對沒有行過或甚少行後巷的人，Melanie建議最好早上去，比較光猛，可以挑選一條比較闊和短、一眼看到頭尾的後巷，或者已有幾個人在那裏。她最喜歡的路線是尖沙嘴海防道街市旁，門口有福德古廟牌坊的後巷，一條後巷同時有不同種類的活動發生。走進牌坊，首先會看到倒垃圾、推垃圾車的清潔工。再繼續直行，右邊就是古廟，會有伯伯坐在後巷裏，問你要不要進去拜神上香。再轉彎，後巷的雜物變得比較多，也比較暗，但再繼續走下去，後巷會變得光猛，之後上幾級樓梯繼續行，後巷又變得很乾淨、沒有臭味，最後你會到達一個「吸煙區」，「我覺得可能是我見過最正的吸煙區，點樣正法呢？那裏有櫈、有枱，周圍都有植物包圍着你，植物全部掛在牆上，而且張枱好大，真的有張四方形的枱，有4張櫈，有人坐在那裏煲煙」。Melanie猜枱櫈是附近商舖老闆放的。在閒逛後巷時，除了觀察後巷的活動，還可以留意與這些活動相關的物件，例如物件和物件之間的互動、物件和牆壁之間的互動。

盼除負面標籤 後巷可融入街道

在專題研究中，Melanie設計了一些適合在後巷使用的小工具，例如可以掛在水管上，用來放盆栽或煙灰缸的掛鈎，她希望將來可以製作實物，放在後巷讓大眾使用。「我比較想我的設計可以繼續延續這種由下而上的improvisation（即興創作），去embrace這件事，好多時候反而是這些由下而上的東西更加體貼市民的需要」。政府曾在2015年推行「後巷計劃＠九龍東」，美化觀塘區後巷，邀請美國、法國、馬來西亞等地的藝術家在後巷塗鴉，「政府對美化的理解，是洗乾淨這個地方，清潔、清場，擺政府覺得應該要有的功能入去」。但Melanie認為強行要不規則的後巷變得整齊、有規有矩，只會抹殺後巷原有的活力和生態。Melanie希望大眾更認識後巷，將後巷這個所謂的負面空間，帶出去變成大眾的正面空間，讓後巷融入街道，「不會有一條好刻板的界線，街就係白，後巷就係黑，街就是正規，後巷就是不正規」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 }受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 }王翠麗

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