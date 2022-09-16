「藝」遊太空創造星球

觀賞「銀河」——在Metaspace Galaxy觀賞「銀河」和創作的虛擬星球。（展覽提供）

【明報專訊】藝術可以天馬行空，甚至帶你上太空！說的是太古廣場與本地新媒體藝術團隊XCEPT合作推出的Orbstellar Metaspace宇宙主題藝術展覽，運用光影和多媒體藝術，包括注入互動影像、機械等技術，創作沉浸式藝術裝置，營造虛擬宇宙空間。

XCEPT創辦人及創意總監Chris Cheung分享，展覽分5個區域，第1個區域是稱為Cosmo Gallery的商店，主要以團隊與不同品牌合作推出的環保或科技產品，分享永續發展的理念，例如與口罩品牌MaskOn合作推出一款可生物降解的口罩。之後便開始屬於自己的星際旅程。

第2個區域Space Station「太空站」內有6台模擬飛行器，參觀人士可坐在飛行器上玩射擊遊戲，蒐集虛擬礦物，創作屬於自己的虛擬星球；然後參觀者穿越第3個區域的Black Hole（黑洞）隧道，進入第4個區域、即展覽核心的Metaspace Galaxy沉浸式的宇宙空間，光影互動的星光影像，令人彷彿置身於銀河，還可以看見自己創造的星球！最後走進White Hole（白洞）隧道，離開宇宙，完成夢幻旅程。臨離場前可以NFT形式「帶走」自家星球，隨時重溫這趟太空之旅。

■Orbstellar Metaspace 沉浸式宇宙藝術展覽

日期：即日至10月9日

時間：周一至五上午11:00至晚上9:00，周六、日及公眾假期上午10:00至晚上9:00（每節50分鐘）

門票：成人票$120起，小童票$90起

地點：金鐘金鐘道88號 太古廣場L1層100A號舖

網址：bit.ly/3qAeSYJ

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