Dyson愛寵吸塵機 護理毛髮邊梳邊吸

升級過濾——Dyson V12升級版加入了HEPA filter，宣稱能捕捉99.97%小至0.1微米的懸浮微粒，避免打掃時造成室內二次污染。（品牌提供）

【明報專訊】家有小毛孩，除要勤清潔家居外，不少寵主亦希望為牠們好好整理毛髮。既想方便清除家中大量毛髮，同時為寵物護理毛髮，選擇一部好的吸塵機尤其重要。Dyson、Panasonic、Miele等品牌，都有專門為寵物家庭而設計的吸塵機或專用配件，看看哪一款最適合你家的毛孩？

Dyson吸塵機除了可以清潔家居外，最近還推出可整理寵物毛髮的吸塵機配件。品牌去年在全球不同地方做調查，有25%香港受訪者表示有養寵物，當中近六至七成的寵主會每周為小毛孩至少梳毛1次；近六成寵主允許小毛孩於家裏自由走動，甚至讓貓睡在寵主牀上。要清理遍佈家中的毛髮固然是一大難題，更不應忽視沾在寵物身上的塵蟎、細菌、花粉等肉眼不可見的致敏原。

Dyson最近推出「寵物毛髮配件組合」（需另購，$800），專門用來為中長毛的寵物梳理毛髮、清除皮屑。配件可直接或經延長軟管接駁到Dyson無線吸塵機使用，吸頭有364根毛梳，以35度刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮，能夠將寵物毛髮、皮屑等牢牢鎖在吸塵機塵筒中，解決使用傳統梳毛工具時毛髮飄散的問題。配件設計令用家可以靈活變換角度，更易梳理寵物的不同部位。

升級HEPA過濾 免二次污染

除了推出寵物毛髮專用配件外，Dyson近期亦為V15 Detect及V12 Detect Slim兩款近年大熱的無線吸塵機推出升級版本，全機用上密封HEPA過濾系統，宣稱能捕捉99.97%小至0.1微米的懸浮微粒，避免打掃時造成室內二次污染；又配備防纏結技術，避免長毛髮纏繞在吸頭上，清潔寵物毛髮時就更得心應手。

新吸塵機也配搭多款新吸頭套裝，例如是無痕軟毛塵掃，吸頭上有8100根排列精密、尖端細至0.05毫米的軟刷毛，適合用來清潔手提電腦或屏幕等容易出現刮痕的物品；還有能深入死角縫隙的窄縫轉角吸頭，一般可彎曲的縫隙吸頭容易在轉彎時失去吸力，經常被堆積的碎屑堵塞管道，新吸頭則可精密屈曲22度，吸頭闊度僅12.5mm，長度則為254mm，專為「蜎窿蜎罅」清潔而設計。

■Dyson V12 Detect Slim Fluffy規格

隨機吸頭：智能光學偵測軟絨毛滾筒吸頭、防纏結螺旋吸頭、二合一組合吸頭、窄縫轉角吸頭、無痕軟毛塵掃、延長軟管

集塵筒容量：0.35L

續航力：60分鐘

重量：2.2kg

售價：$5180

■Dyson V12 Detect Slim Absolute規格

隨機吸頭：智能光學偵測軟絨毛滾筒吸頭、智能電動吸頭配備防纏結齒梳、防纏結螺旋吸頭、二合一組合吸頭、窄縫轉角吸頭、無痕軟毛塵掃、延長軟管、頑固污垢塵掃

集塵筒容量：0.35L

續航力：60分鐘

重量：2.2kg

售價：$5980

■Dyson V15 Detect Absolute規格

隨機吸頭：智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭、智能變速吸頭配備防纏結齒梳及防纏結螺旋吸頭、二合一細縫吸頭、軟毛塵掃、頑固污垢塵掃、內置除塵及隙縫吸頭、窄縫轉角吸頭、無痕軟毛塵掃、延長軟管

集塵筒容量：0.54L

續航力：60分鐘

重量：2.61kg

售價：$6080

查詢：3065 9666

文：JJ

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[E潮]